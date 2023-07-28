Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. После взрыва в центре Таганрога перекрыли движение по нескольким улицам. Об этом 28 июля сообщили в ростовской ГИБДД.

Правительство Ростовской области

«В городе Таганроге перекрыто движение по улице Александровской, переулку Лермонтовскому, улице Антона Глушко», — приводит слова представителя региональной Госавтоинспекции ТАСС.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям ехать по улице Фрунзе и улице Чехова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что в Таганроге прогремел взрыв, предположительно, ракеты. Он уточнил, что в результате никто не погиб, несколько человек пострадали.

Позднее он сообщил, что эпицентр взрыва в Таганроге оказался на территории городского художественного музея. Глава региона уточнил, что в результате взрыва была разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. В окнах и балконах расположенного по соседству трёхэтажного многоквартирного дома выбило рамы.

Ранее жители Таганрога сообщили о прогремевшем в городе сильном взрыве. Они выложили в интернет кадры, на которых виден поднимающийся в небо столб дыма и образовавшаяся на месте взрыва воронка.