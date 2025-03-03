Одним из ключевых направлений приложения взаимных усилий в случае восстановления отношений между Россией и США может являться сотрудничество в Арктике. Этот регион обладает колоссальными запасами ресурсов, а также является самым перспективным на сегодняшний день транзитным морским путём. Кроме того, Арктика — единственное место, где разделенные полушариями Россия и Америка граничат напрямую. Всё это делает партнёрство между странами весьма вероятным сценарием развития событий — при наличии, опять-таки, доброй воли.

Иван Шилов ИА Регнум

Арктическая зона, особенно шельф, является важнейшим источником углеводородов в будущем. Российская Арктика располагает 360 месторождениями нефти и газа, из которых 26 расположены на шельфе. Шельф может обеспечивать до 20-30% национальной нефтедобычи к 2050 году, что составит до трёх миллионов баррелей в день. При этом достоверно не изучены нефтегазоносные провинции в море Лаптевых, на западе Чукотки, а также в глубоководных регионах ближе к Северному полюсу.

При этом добыча нефти и газа на имеющихся месторождениях — задача довольно сложная. Проект со Штокманом так и не взлетел, хотя уже почти всё было готово. Что говорить о месторождениях, разработка которых ещё даже не начиналась. Они потребуют вложений в миллиарды долларов. Но деньги — это лишь часть проблемы. Нужны еще и компетенции, которые можно приобрести на данный момент только на международном уровне, в кооперации компаний из нескольких ведущих нефтегазовых держав. Американские нефтяные компании обладают достаточно высоким уровнем технологий, чтобы значительно облегчить процесс работы на богатых углеводородами площадях Арктики.

Отмечу, что несмотря на грозную риторику по поводу санкций в исполнении прошлой администрации США, американский бизнес именно в этой сфере отнесся к ним с прохладой. К примеру, компания Schlumberger, один из крупнейших нефтесервисных игроков в мире, Россию не покинула. И, судя по развитию событий, делать этого не станет и в обозримой перспективе. Нынешнее правительство США во многом является ставленником американского нефтегазового бизнеса, который совсем не прочь восстановить американо-российские отношения в полном объеме.

Нефть и газ — не единственная вещь, интересная в Арктике. До недавнего времени Северный Ледовитый океан (СЛО) считался «мёртвой зоной», в которой судоходство возможно только в очень небольших объемах, для снабжения населенных пунктов на его побережье и редко — ради транзита. Но развитие ледокольного флота, а что ещё намного важнее — глобальное изменение климата вносит свои корректировки. Скажем, объёмы перевозок по Северному морскому пути резко провалились после распада Советского Союза. Но уже в 2017 году они превзошли советский исторический максимум конца 1980-х, а к началу 2020-х обгоняют его в три с лишним раза.

Неудивительно: площадь СЛО, свободная ото льда летом, постепенно растёт. Увеличивается и время навигации. Если раньше она начиналась в июле, а заканчивалась в ноябре, сейчас проводка судов идёт почти круглогодично. Более того, с августа по октябрь возможен проход судов, не относящихся к ледокольному классу вообще. Переходы из портов Восточной Азии в Европу и обратно стали нормой, и со временем трафик будет только расти.

И это лишь начало. Если климатические изменения будут продолжаться в том же темпе, возможности будут увеличиваться пропорционально. Некоторые эксперты ожидают, что во второй половине XXI века нормой будет ситуация, когда на какое-то время вплоть до нескольких месяцев весь СЛО будет полностью освобожден ото льдов. Для российско-американских отношений это повлечет за собой очевидные последствия в виде резкого сокращения времени прохода судов из северных российских портов в американские на обоих океанских побережьях.

При этом Россия выигрывает тут больше, чем Америка. Даже если Дональду Трампу удастся купить или другим способом получить в своё распоряжение Гренландию, североамериканская акватория СЛО куда менее удобна для навигации. Глубины между канадскими островами (в Северо-Западном проходе; российский СМП в англоязычной литературе называется Северо-Восточным проходом) до того малы, что провести там крупные танкеры или контейнеровозы будет практически невозможно даже в самых благоприятных погодных условиях.

Для США совместная работа в Арктике с Россией — крайне интересная вещь. Не только ради прибылей, но и для опережения конкурентов (Китая, а теперь, возможно, и ЕС). Тем более важно для Москвы сегодня занять прагматичную позицию, при которой наши ресурсы будут использованы с максимальной выгодой для страны и её населения.