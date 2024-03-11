Материалы с тегом «Грузоперевозки»
Порты Финляндии из-за забастовки остановили почти все грузоперевозки
Грузоперевозки во всех портах Финляндии практически остановлены из-за забастовки профсоюзов, сообщило 11 марта издание Yle. По этим данным, акции протеста связаны с предложенными правительством Финляндии реформами рынка труда. «Забастовка, начавшаяся этим утром, остановила почти все грузовые...
11 марта 2024
Движение судов через Босфор приостановили из-за тумана
Движение судов через Босфорский пролив из-за тумана в Стамбуле приостановили в обе стороны. Об этом 10 марта сообщил турецкий новостной портал Haberler со ссылкой на главное управление береговой безопасности Турции. Уточняется, что судоходство через Босфор приостановили 10 марта с 04:15 (совпадает...
10 марта 2024
В МИД РФ высказались о решении Литвы ограничить высадку россиян из поездов
Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Вильнюса закрыть с 1 марта погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку...
23 февраля 2024
Беспилотные грузовики смогут бесплатно ездить по М-11 «Нева» до конца года
Проезд по скоростной автодороге М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга сделали бесплатным для грузовых беспилотников. Это следует из презентации замминистра транспорта России Дмитрия Баканова. Бесплатно пропускать беспилотные грузовики будут до конца 2024 года. «С 19 января до конца года введён...
21 февраля 2024
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно возле берегов Йемена
ВМС Великобритании сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Британии. Отмечается, что нападение произошло к северо-западу от порта Аль-Муха. «UKMTO получил уведомление об инциденте в 72 морских...
16 февраля 2024
Хуситы атаковали американское судно в Красном море
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американское судно Star Iris в Красном море, заявил представитель движения Яхья Сариа. «Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Star Iris в Красном море. Попадание было прямым и точным», —...
12 февраля 2024
Fesco уладила ситуацию с заправкой контейнеровоза Moskva в Китае
Российская транспортная группа Fesco сообщила, что уладила с китайской стороной ситуацию с бункеровкой контейнеровоза Moskva, он продолжил свой маршрут, заявили 8 февраля в компании. Об этом сообщило «РИА Новости». «Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент...
8 февраля 2024
В Китае отказали в бункеровке контейнеровозу Moskva группы Fesco
В Китае отказали в бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) контейнеровозу Moskva, принадлежащему транспортной группе Fesco. Об этом 8 февраля заявил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в рамках международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок...
8 февраля 2024
Польша добилась от ЕС уступок в ограничении украинского экспорта
ЕС пошёл на уступки Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины, сообщило издание Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. «Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он приведёт к снижению цен в Польше и других...
22 января 2024
В Киеве обвинили Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады
Польша после разблокирования пунктов пропуска принимает с территории Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала «Рада». Он отметил, что пункты пропуска...
21 января 2024
Румынские фермеры заблокировали третий КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали в знак протеста движение грузовиков через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Халмеу — Дьяково» на украинской границе, сообщили 18 января в государственной таможенной службе Украины. «Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска «Халмеу...
18 января 2024
В Европарламенте рассказали об украинских «подарках» для России
Ложь украинских журналистов о «причастности» России к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для Москвы, написал в статье для издания Do Rzeczy депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий. В материале говорится, что «публикации украинских журналистов, как и предварявшие их...
18 января 2024
В Польше разблокировали все КПП на границе с Украиной
Грузоперевозчики в Польше сняли блокаду на всех основных контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. «Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — сообщило ведомство в...
17 января 2024
Японская компания Nippon Yusen приостановила перевозки в Красном море
Транспортная компания Японии Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю. Об этом сообщает агентство Jiji. Отмечается, что перевозки были временно приостановлены из-за напряжённой обстановки в регионе. По данным издания, этот шаг был предпринят после того, как американские и...
17 января 2024
Польские перевозчики разблокировали один КПП на границе с Украиной
Перевозчики в Польше разблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Корчова-Краковец» с Украиной, сообщает 16 января украинская таможенная служба в Telegram-канале. «Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска «Корчова-Краковец», — говорится в сообщении. Там добавили, что в...
16 января 2024
Польские перевозчики согласились приостановить блокаду границы с Украиной
Правительство Польши подписало соглашение из семи пунктов с перевозчиками, убедив их прекратить блокаду на трёх погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил 16 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. «Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трёх...
16 января 2024
Порт Антверпена допустил сбои в работе на фоне обострения в Красном море
Морской порт в бельгийском городе Антверпене допустил сбои в работе на фоне обострения ситуации в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба морской гавани. «Судоходные компании сообщают о задержках от семи до десяти дней. Количество заходов судов остаётся прежним. Больше всего пострадали...
16 января 2024
В Иране объяснили захват американского танкера
Захват американского танкера St Nikolas иранскими военными был возвращением украденного и прошёл в рамках международного права, заявил командующий ВМС армии Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. «Они совершили кражу с разбоем, и это украденное должно было быть возвращено, поэтому мы действовали на...
15 января 2024
Казахстанский бизнесмен выкупил 26,2% акций Globaltrans у основателей
Казахстанская инвестиционная компания AQNIET приобрела 26,19% акций российского железнодорожного оператора Globaltrans у трёх его основателей и намерена увеличить пакет до 31,62%. Об этом сообщает 15 января пресс-служба оператора. Структура бизнесмена Кайрата Итемгенова AQNIET CAPITAL LLP выкупила...
15 января 2024
В Литву грузы придут с двухнедельным опозданием из-за атак хуситов
Грузы из стран Азии поступят в Литву с двухнедельным опозданием из-за военного кризиса в Красном море, вызванного действиями йеменских хуситов. Об этом 7 января сообщил председатель ассоциации морских грузовых компаний Литвы Вайдотас Шилейка в эфире радио LRT. «Вынужденное изменение маршрутов...
7 января 2024