Материалы с тегом «Санкции»
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. «Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М...
15 марта 2024
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства. «Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой...
14 марта 2024
В Германии заявили о слабости Запада против России
На Западе пытаются возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины. Кроме того, оказались неэффективными антироссийские санкции, написал в статье для немецкого журнала Focus журналист Габор Штайнгарт. «Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него...
14 марта 2024
Продукция Milka и Alpen Gold исчезнет из гипермаркетов «Лента»
Американская кондитерская компания Mondelez International решила отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в гипермаркеты сети «Лента». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ритейлера. «В результате переговоров наши партнёры приняли решение...
13 марта 2024
Экономист оценил вероятность глобального кризиса из-за исков РФ к Euroclear
Возможное банкротство бельгийской площадки Euroclear после ответных действий России на изъятие Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ представляется вполне ожидаемым. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий...
13 марта 2024
Россиянам рассказали, что делать в случае изъятия автомобиля в Литве
Изъятие автомобиля с российскими номерами в Литве можно сравнить с пиратством. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский. Литовский таможенный департамент 12 марта сообщил, что на...
13 марта 2024
В ЕК не стали комментировать снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Еврокомиссия не комментирует точные причины снятия санкций ЕС с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения...
13 марта 2024
Опубликована полная версия интервью Путина журналисту Дмитрию Киселёву
В среду 13 марта опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Текст беседы опубликован агентством «РИА Новости». Журналист начал своё интервью с вопроса о прошедшем 29 февраля послании президента Федеральному собранию. Киселёв, интересуясь возможностями...
13 марта 2024
ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса»
Европейский союз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Также санкции ЕС были сняты с вице-президента АФК «Система» Александра Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки»...
13 марта 2024
Запад бессилен перед единством российского народа — Путин
После начала специальной военной операции на Украине западные лидеры думали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью...
13 марта 2024
В Германии не увидели эффективности от западных санкций против России
Бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс заявил, что санкции Запада не смогли подорвать экономику России. О своих выводах после неоднократных поездок в РФ предприниматель рассказал в интервью изданию Die Welt. «Мы на Западе поспешили заявить, что санкции поставят Россию на колени. Но мы всё ещё ждём...
13 марта 2024
Евросоюз не сможет конфисковать доходы от активов России в €5,2 млрд
Евросоюзу не удастся передать Украине доходы от российских активов за 2022–2023 годы в размере €5,2 млрд до окончательного урегулирования конфликта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, занимающегося вопросами конфискации замороженных российских...
13 марта 2024
В ЕС ожидают мирового финансового кризиса из-за исков России к Euroclear
Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных...
новость часа
13 марта 2024
Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении трёх россиян
Совет Европейского союза исключил из санкционного списка трёх граждан России. Об этом говорится в его заявлении по поводу продления индивидуальных рестрикций в отношении РФ. «В контексте пересмотра санкций Совет принял решение не продлевать меры в отношении трёх лиц и исключить из списка девять...
12 марта 2024
Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций против России
Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны...
12 марта 2024
МИД РФ опубликовал список наиболее враждебных к России деятелей Прибалтики
Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства. «Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и...
новость часа
12 марта 2024
Журналист Карлсон заявил, что антироссийские санкции вредят имиджу США
Санкции США в отношении России расходятся с понятием «основанный на правилах миропорядок», заявил 11 марта американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо. «Это не основанный на правилах порядок, это самая жёсткая политика, которую проводит...
12 марта 2024
Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт сахара до конца августа
Минсельхоз России предложил запретить вывозить из страны тростниковый или свекловичный сахар, а также химически чистую сахарозу в твёрдом состоянии. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документом определяется, что запрет на экспорт будет действовать с...
12 марта 2024
В Германии раскрыли, в каком случае ЕС готов изъять активы России
Европейский союз намерен конфисковать замороженные российские активы в случае, если Россия откажется участвовать в финансировании восстановления Украины. Об этом 11 марта написала газета Die Welt со ссылкой на источники. «Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся...
12 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024