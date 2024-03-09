Материалы с тегом «Климат»
Вице-канцлер Германии нецензурно призвал решать климатические проблемы
Климатические проблемы решать сейчас, а не составлять их следующим поколениям призвал политиков используя нецензурные слова вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек во время визита в США. Об этом 9 марта пишет издание Spiegel. «Решите те [чертовы — Ред.] проблемы...
новость часа
9 марта 2024
Медведев назвал Байдена угрозой миру
Политические лидеры, готовые начать войну с Россией, такие как президент США Джо Байден, — это угроза миру, а не климатические проблемы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в соцсети Х. «В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу...
22 февраля 2024
Гидрометцентр опроверг прогноз об аномально жарком лете в 2024 году
Природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля, сообщил 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвящённой вопросам погоды. «То есть температура воды на востоке...
21 февраля 2024
Нашествия насекомых и животных. В ожидании глобального потепления
При поиске способов уменьшения негативного воздействия саранчи на сельскохозяйственные культуры не стоит прибегать к усиленной обработке площадей ядами для насекомых. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 18 февраля высказал магистр экологии и природопользования Александр Кукса. Он отметил, что...
18 февраля 2024
В Норвегии рассказали о негативных последствиях отказа от российского газа
Опустошение мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюзом для компенсации последствий отказа от газа из РФ негативно сказывается на экологии, а также на экономике бедных стран. Об этом заявил депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики...
3 февраля 2024
Экоактивисты окрасили воду канала в Венеции в зелёный цвет
Климатические активисты окрасили воды Гранд-канала Венеции в ярко-зелёный цвет. Об этом 10 декабря заявило движение Extinction Rebellion на своей странице в соцсети Х. Отмечается, что экоактивисты выразили протест отсутствию прогресса на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении...
10 декабря 2023
Украинцы прослезились из-за визита Путина в ОАЭ
Участвующих на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае украинцев возмутил визит президента России Владимира Путина в ОАЭ. Об этом 6 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники. Так, одна из сотрудниц украинского павильона на COP28 расплакалась...
7 декабря 2023
Климатологи предрекли рекордно теплую зиму
Предстоящая зима на Земле с высокой вероятностью будет рекордно тёплой. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 1 декабря на сайте Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН). «Вероятность того, что глобальная средняя температура поверхности зимой 2023/24 года установит новый...
1 декабря 2023
Вместо Байдена на конференцию по климату в Дубае поедут Харрис и Блинкен
Вместо президента США Джо Байдена на двухнедельный форум в Дубае, посвящённый изменению климата, поедут вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным источника, на этой неделе в ОАЭ прибудет...
29 ноября 2023
Байден не поедет в Дубай на конференцию по климату
Американский президент Джо Байден не появится на двухнедельном форуме в Дубае, посвящённом изменению климата, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Также 28-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пропустит вице-президент США Камала Харрис...
27 ноября 2023
Путин обозначил сроки достижения Россией углеродной нейтральности
До 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности, заявил 22 ноября на виртуальном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) президент РФ Владимир Путин. «Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не...
23 ноября 2023
Октябрь 2023 года стал самым тёплым месяцем в мире
Средняя температура поверхности в октябре 2023 года составила 15,3 градуса, что превысило на 0,4 градуса установленный в 2019 году рекорд. Таким образом, второй осенний месяц в текущем году стал самым тёплым за всю историю наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. Также в...
8 ноября 2023
Учёные выяснили, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
Британские учёные забили тревогу из-за климатического кризиса на Земле. По их данным, если не сократить выбросы парниковых газов, то мир столкнётся с непоправимыми последствиями климатического кризиса уже к 2030 году. Специалисты из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона...
5 ноября 2023
Названа ключевая цель климатической политики России
Ключевой целью климатической политики России является выход на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом говорится в новой климатической доктрине РФ. «Ключевой долгосрочной целью климатической политики является достижение с учётом национальных интересов и приоритетов...
26 октября 2023
Путин похвалил «Сириус» за привлечение детей к решению проблем экологии
Образовательный центр «Сириус» совместно с правительством России проводит масштабную работу по привлечению детей к решению экологических проблем, отметил президент Владимир Путин 4 октября на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в ходе посещения образовательной площадки в Сочи...
4 октября 2023
Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
О ждущем мир аде из-за проблем изменения климата заявил 21 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил канал ABC News. «Человечество открыло врата ада», — сказал Гутерриш с трибуны ООН. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими...
21 сентября 2023
В уходящем под воду Тувалу нашли способ сохраниться как государству
Государство Тувалу закрепило в конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдёт под воду, сообщил 18 сентября портал RNZ. «Это часть наших усилий, направленных на то, чтобы попытаться защитить Тувалу в будущем, потому что для нас государство — это больше, чем что-то физическое», —...
18 сентября 2023
Климатолог оценил риски новой рекордной жары летом 2024 года
Температурные рекорды на планете Земля стали обычным явлением, и человечество идёт к такому состоянию климата, когда каждое следующее лето будет в среднем жарче предыдущего. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 сентября заявил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН...
6 сентября 2023