Материалы с тегом «Арктика»
В США признали критическое отставание от РФ по числу тяжёлых ледоколов
По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного...
15 марта 2024
Песков прокомментировал планы США восстановить военное положение в Арктике
Арктика всегда была и остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает её как стратегически важный регион, заявил 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остаётся на территории достаточно напряженной...
14 марта 2024
В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в Арктике
Армия США активно ведёт подготовку военных к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов двум другим державам. Об этом написало американское издание Business Insider. По мнению авторов, подготовка армии к войне в Арктике отражает растущее беспокойство Штатов из-за активности России и Китая...
14 марта 2024
Канадский генерал пожаловался на активность России в Арктике
Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной...
10 марта 2024
В США назвали невозможным сотрудничество с Россией в Арктике
Сотрудничество Соединённых Штатов Америки с Российской Федерацией в Арктике на сегодняшний день практически невозможно из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 7 марта, заявил выдвинутый Джо Байденом на пост спецпредставителя США по делам Арктики Майкл...
7 марта 2024
МИД: США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике и стали наращивать масштаб проводимых в регионе учений. Об этом 5 марта заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов на пленарной сессии IX международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое...
5 марта 2024
Министр Чекунков заявил, что развитие Арктики определяет будущее России
Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили развитие и потенциал арктических территорий России. Встреча состоялась 28 февраля в студии ЭИСИ на Международной...
29 февраля 2024
Политолог объяснил приостановку РФ внесения взносов в Арктический совет
Арктический совет, в который входит большинство недружественных по отношению к России стран, выступает в качестве антироссийского инструмента, при этом у России есть все технические инструменты для защиты своего суверенитета на территории Арктики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 января заявил...
14 февраля 2024
МИД назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет
Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы данной организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «Решение принято до возобновления полноформатной работы совета», — цитирует его ТАСС. Дипломат...
14 февраля 2024
РФ приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет — МИД
Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов, сообщили в МИД РФ. Это касается реализации совместных проектов, затрагивающих такие вопросы, как сохранение хрупкой...
новость часа
14 февраля 2024
Два бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полёт у Аляски
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт у Аляски, сообщило 10 февраля Министерство обороны. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова...
10 февраля 2024
Запад может потерять влияние в Арктике из-за России, заявили СМИ
Западные страны могут потерять влияние в Арктическом регионе из-за действий России. Об этом 8 февраля написала британская газета Daily Mail. По мнению журналистов, Запад сейчас отстаёт от России в развитии Арктики и может уже никогда не догнать её, из-за чего регион полностью перейдёт в сферу...
9 февраля 2024
Россия и Канада продолжают работать по Арктике, заявил посол Степанов
Россия и Канада продолжают работать по вопросам, связанным с Арктикой, несмотря на саботаж западными странами полноценной работы Арктического совета. Об этом 7 февраля заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов. «Одной из точек соприкосновения Канады и России остаётся Арктика, несмотря на...
7 февраля 2024
Арктический совет рискует остаться без России
Если деятельность Арктического совета (АС) не будет соответствовать интересам России, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов в интервью «Интерфакс». Такой приём дипломат назвал одной из опций...
6 февраля 2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном выходе РФ из Арктического совета
Россия пока сохраняет свою работу в Арктическом совете. Об этом 6 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что участие в организации соответствует интересам страны. «Если Россия перестанет считать организацию перспективной и...
6 февраля 2024
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета
Российская сторона не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам России. Об этом 6 февраля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. «Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все...
новость часа
6 февраля 2024
Путин назвал мощный ледокольный флот конкурентным преимуществом России
Мощный ледокольный флот — это огромное конкурентное преимущество России в мире. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград». Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день у России имеется уникальный и самый...
26 января 2024
На выставке «Россия» обсудили развитие Дальнего Востока и Арктики
В студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» 24 января обсудили развитие и значение Дальнего Востока и Арктики. Президент России Владимир Путин объявил развитие указанных территорий одним из приоритетов государственной политики. Особое место макрорегионам уделили и на выставке, где...
24 января 2024
Правительство одобрило включение двух районов ХМАО в границы Арктики
Правительство России приняло решение одобрить законопроект о расширении границ Арктической зоны, включив в него два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Берёзовский и Белоярский. Об этом сообщается на сайте правительства. «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в...
20 января 2024
Мэр Магадана: впервые в истории собрались главы всех муниципалитетов России
Первый Всероссийский муниципальный форум дал возможность пообщаться управленцам из городов-миллионников, небольших райцентров и совсем маленьких сёл или посёлков, поделился с ИА Регнум участник форума, мэр Магадана Юрий Гришан. «Никогда ещё такого не было, чтобы собрали глав всех муниципальных...
15 января 2024