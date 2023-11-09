Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Профессор «Львовской политехники» и языковед Ирина Фарион, широко известная как люто непримиримый борец с «москворотием», сегодня купается в лучах славы и записывает видосы для своего нового Telegram-канала. Даже запрещенной в России соцсети её переход на новый уровень оказался чересчур: аккаунт «бабы Иры» заблокирован по многочисленным жалобам пользователей после оскорблений в адрес военных.

Сергей Корсун ИА Регнум

Хотя она не делает ничего нового. Пока Фарион призывала уничтожать русский язык и его носителей в принципе — ничего плохого в этом никто не видел. Даже наоборот, неизменная ответная ярость в русскоговорящей среде даже веселила поборников мовы: во как кацапня визжит, подгорает — любо-дорого! Ирину Дмитриевну ради взрывного эффекта постоянно звали на эфиры, поскольку это обязательно посмотрят. Собственно, и свои сенсационные заявления она сделала в очередном интервью.

Только теперь бывшая активная комсомолка и член КПСС обрушилась на русскоговорящих военнослужащих, а в особенности — на «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых она не считает украинцами. В общих чертах сказанное в рамках скандала за несколько дней можно свести к следующему: воевать за Украину — не заслуга, а долг, и он не освобождает от обязанности говорить только по-украински. Кто этого не делает — тот враг и должен уезжать в Россию. Если товарищи по оружию его немедленно не прибьют.

Любые увещевания и упреки отскакивают от Фарион, как горох от стенки: по закону и по понятиям, она совершенно права. Поэтому без тени смущения полощет суровых азовцев, как щенков, вставшую на защиту побратымив Пташку, побывавшую в российском плену, вообще обозвала проституткой. А тут оказалось, что у недовольных еще и фамилии русские — фу, какая гадость!

Естественно, такие обидные слова ударили по боевому духу и мотивации украинской армии. С передовой и ближних тылов в тик-токи посыпались видеообращения бойцов, предлагающих отправить в окопы строго украиномовных, а их вернуть домой к семьям. Боксер Усик вспомнил родной язык и сочинил пронзительные стихи. В универе поднялся хай, студенты забились в истерике насчет того, что «подыгрывание врагу и медийное распространение оскорбительных нарративов о русскоязычных военнослужащих» не совпадает с их ценностями.

Политехника увольнять пани профессорку отказалась.

Примерно понятно, чем закончится и обращение в правоохранительные органы со стороны мовного омбудсмена, который, вообще-то, и сам системно занимался травлей русского языка. Поскольку тем временем во Львове полиция грубо скрутила и увезла мужика, который на полную громкость включил песни «Ласкового мая». Дело Фарион живет и побеждает, несмотря на все всхлипы, «что так нельзя».

Баба Ира и батальон её поклонников в своей войне уже победили.

До 2022 года все попытки силой насадить украинский язык повсеместно упирались в массовый игнор. Личной жизни и работы большинства русскоязычных украинцев все вводимые нормы в основном не касались. А вот (долгожданная) полномасштабная война стала для львовских пассионариев шансом на окончательное решение русского вопроса. Тем более что многие люди сами перешли на мову в знак протеста против действий России.

Законы о мове стали драконовскими, а кампания «не бывает русскоязычных украинцев» — агрессивно-навязчивой, язык был объявлен маркером «своих». То есть, говоря по-русски, человек автоматически стал объектом для травли, что и вылилось в массу известных случаев. Вроде той истории с таксистом, уволенным за отказ от хамского предложения перейти на украинский. Нападки «чому не державною?» перешли в плоскость личного, и на самом деле претензии Фарион лишь логическое продолжение такой политики.

В самом деле, почему это ты воюешь за Украину, а пользуешься языком врага? Согласно официальной версии, он ведь и напал из-за ненависти ко всему украинскому, а где русский язык — там и Россия, там её «свои». Следовательно, как минимум половина ВСУ — чужие, враги и агенты Кремля. Если немедленно не докажут обратного.

Более того, кому надо — знают, что большинство сотрудников спецподразделений и СБУ в большинстве своем русскоязычные. Включая командование. По-русски разговаривают в министерствах и офисе президента, тем более что у главнокомандующего рабочий язык — родной русский. Как и у его предшественника.

А доказывать галицкому активу свое право называться украинцами для всех этих людей, согласитесь, оскорбительно.

Но вопрос задан, и на него нужно отвечать. Теперь здесь работает психологический фактор «а кто это сказал?». Когда идейная оппозиция кричала о том, что право пользоваться родным языком — это базовая свобода, их унижали и освистывали. Когда «сепаратисты» и «террористы» в Донбассе заявляли, что воюют за русский язык и православную веру — их ненавидели и называли тупыми. «Никто не запрещает говорить по-русски», что за идиотский мотив?

А теперь благодаря эталонному патриотизму Ирины Дмитриевны даже самым упоротым стало очевидно: люди умирают в окопах за свое право быть второсортными. Они бьются на передовой и страдают в тылу за несвободу, унижение и возможность таких, как Фарион, плевать им в лицо. Так что идти в атаку и гореть в танке нет никакого смысла. Любой твой подвиг обесценен уже заранее: ты недочеловек. А кто человек — это баба Ира определяет.

Таким образом, «мовознавець зі Львову» явно не зря получила в молодости рекомендацию от Комитета комсомола как достойный кандидат в партию Ленина. Тогда она активно привлекала иностранных студентов к изучению русского языка. А теперь активно склоняет его носителей к открытому бунту, полностью лишая желания как-то участвовать в защите Украины. А зачем им такая страна, если вдуматься? Хай бы уже кто-нибудь забрал и дал жить спокойно, без этих воплей. Давайте, короче, сдаваться.

Таким образом, львовская профессорка делает вклад в победу русского дела, который трудно переоценить. Ни одно пропагандистское ведомство не даст такого разрушительного эффекта, как эта несгибаемая женщина. Листовки с её цитатами нужно тысячами разбрасывать над украинскими укрепрайонами вместо кассетных боеприпасов: и по фугасности, и по бризантности они превосходят любые изделия оборонки. На передовую должны выезжать машины с громкоговорителями и крутить эфир у Янины Соколовой. А сверх того, Ирине Дмитриевне следует обеспечить площадки в крупнейших мировых СМИ.

Также предлагаю восстановить ее в Компартии и присвоить звание Героя Российской Федерации. Неофициально, конечно.

Отпразднуем после победы.