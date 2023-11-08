Киев, 8 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирины Фарион, заявившая, что русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно «утилизировать», ранее была образцовым членом Коммунистической партии Советского Союза и получала благодарности за то, что поощряла иностранцев учить русский язык. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

ВО Свобода Ирина Фарион

«К слову, Ирина Фарион была образцовым членом Компартии СССР и получала благодарности за то, что поощряла иностранцев учить… русский язык», — сообщило агентство, ссылаясь на фотографию характеристики-рекомендации Фарион из архивов Львова.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что воевать в рядах ВСУ не является заслугой, это не означает приобрести индульгенцию на пренебрежение к украинскому языку. По её словам, украиноязычные военные должны воспринимать как врага каждого русскоязычного военнослужащего ВСУ. Помимо этого, Фарион полагает, что русскоязычных в украинской армии необходимо «презирать». Она также предложила русскоязычным военнослужащим ВСУ перейти на сторону России либо уезжать в Сибирь.

Фарион также заявляла, что для русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно создать штраф-батальон, отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы рыли, для, как выразилась экс-депутат, «святых солдат» Украины.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказал мнение о том, что высказывание бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион о восприятии врагов в лице тех солдат ВСУ, которые говорят на русском языке, может подорвать моральный дух в рядах украинских вооружённых формирований. При этом он счёл маловероятными массовые волнения в рядах ВСУ после публикации экс-депутата, поскольку сегодня внутри украинских вооружённых формирований существуют более серьёзные проблемы, выраженные неудачным контрнаступлением, повальной коррупцией и проблемой в виде дезертирства.