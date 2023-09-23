* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Несколько дней назад 12-я бригада специального назначения «Азов»* понесла серьёзные потери на севере Донбасса, но этого практически никто не заметил. Сияющий бренд, который много лет был в центре внимания, померк настолько, что бывшая элита растворилась в общей солдатской массе ВСУ. В России их уже никто не клеймит образцовыми нацистами, а на Украине поток желающих примкнуть к «легендарному подразделению» иссяк.

Иван Шилов ИА Регнум

Разгром в Мариуполе с массовой сдачей в плен, тирамису и айфоны для командиров, переданных в курортные условия в Турцию, пока их подчиненные остались в тюрьме, — все это не могло не сказаться на имидже безупречных героев. Возвращение «азовцев» на фронт уже не стало сенсацией. Они теперь одни из многих и разделят общую судьбу. А те, кто остался в плену, понемногу получают длительные сроки за совершенные преступления.

Вспомнить же о них интересно потому, что здесь в миниатюре отражается судьба всего проекта «Новой Украины», начавшегося в 2014 году на Майдане. «Азов» стал концентрированным выражением реальной идеологии и практических действий режима, который постоянно прикидывался чем-то другим. При этом его истинные функции внутри системы были не такими, какими их привыкли показывать.

В истории о восходе и закате звезды «Азова»* можно увидеть, как именно бывшая Украина превратилась в то, что сегодня существует на остатках её территории.

Нацисты по приказу

История появления добровольческого батальона под командованием Андрея Билецкого сильно упрощена лихими журналистами и не дает понимания истинных причин. А связаны они были с сильным антимайдановским движением, бушевавшим в Харькове в 2014 году, когда он действительно был готов стать частью России. Повсюду в городе происходили стычки с использованием оружия.

14 марта на площади Свободы людей, охраняющих памятник Ленину, обстреляли из микроавтобуса, который рванул к зданию на ул. Рымарской, 18, где находились офисы организаций «Просвіта» и «Патриот Украины». Последнюю и возглавлял Билецкий, только что выпущенный новой властью из СИЗО. Там случилась еще одна перестрелка, в ходе которой погибло трое и было ранено пятеро. Националистов из здания организованно вывели при участии тогдашних руководителей Харькова и области.

Это и был ключевой момент.

Всем, кто участвовал в харьковских событиях и был пойман, предложили простую альтернативу: надолго сесть или пойти на фронт. Туда власти Майдана нужно было спускать всю кипучую энергию с городских улиц. В итоге воевать отправились и антимайдановцы, такие как бывший коммунист, а ныне командир 227-го батальона ТрО Олег Черкашин, попавший в батальон «Донбасс», и радикальные националисты, как Андрей Билецкий, собравший вокруг себя костяк из своей организации, Социал-национальной партии, УНА-УНСО* и «Тризуба им. Степана Бандеры»*, составивший около трети личного состава. Остальных добрали из футбольных фанатов, криминалитета и других отчаянных ребят.

С войны уже все возвращались «патриотами» без вариантов.

Но при этом нужно понимать важное обстоятельство. Как объясняет наш собеседник, в то время депутат Харьковского облсовета, новосозданный батальон «Азов»* стал личной гвардией министра внутренних дел Арсена Авакова не просто так. «Арсен проиграл выборы мэра Кернесу в 2010 году с разрывом меньше процента и никак не мог простить этой обиды. Продолжал рассматривать Харьков как свою вотчину. А Кернес с Добкиным громили его активы, например, когда он судился за гостиницу «Киев», там отменили землеотвод и её просто снесли», — рассказывает бывший харьковчанин.

Билецкий и его ребята, еще до Майдана занимавшие «активную гражданскую позицию» и периодически «наводившие порядок», отлично годился Авакову в качестве ударного инструмента. Своё дело они знали, и первое, чем занялся вооруженный и экипированный через МВД «Азов»*, — начал кошмарить застройщиков. Сначала просто брали выкуп, чтобы не мешать строительству (а в то время на Украине практически любая стройка была незаконной), потом начали входить в долю. Крышевали торговлю наркотиками, брали под свой контроль песчаные карьеры, не брезговали ничем.

И само собой использовались как «ударный отряд революции»: офис «Партии регионов» в Харькове громили именно «азовцы», жестоко порезавшие охранявших его спортсменов. Но самым главным успехом стало «освобождение Мариуполя».

Орден насильников

Забрав под свое крыло боевых радикалов, Аваков легализовал незаконное вооруженное формирование как «батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД». С мая 2014 года местом их дислокации был определен Бердянск, рядом с которым был военный полигон, пригодный для подготовки. Местные жители вспоминают то время с ужасом. «Милиционеры» забирали в магазинах все, что им понравится, избивали людей, хватали на улицах понравившихся девушек.

«У меня тогда было два пистолета ТТ, я каждый вечер их брал и шел встречать жену с работы», — вспоминает Николай, с которым мы давно знакомы. Тогда еще — человек сугубо мирной профессии. По его словам, в какой-то момент местные не стерпели и начали отстреливать «азовцев». Так, двоих убили возле посадки, куда они притащили на служебном L-200 девчонок, насильно увезенных из города. Оружие и снарягу с трупов сняли, приметную машину бросили.

Всякое добро из «зоны АТО» тогда шло потоком, по всей округе у людей было всё — от пистолетов до РПГ, и с тем же Колей мы как-то ездили на старый карьер побросать гранаты. Такие «схроны» регулярно находят до сих пор силовые структуры РФ, обычно списывая их на украинских диверсантов. «Милиционеры» по одному ходить перестали, а в июне уже были в Мариуполе. Как говорят очевидцы, никакого героического освобождения там не случилось. В горотделе милиции заперлись какие-то оппозиционно настроенные люди, вот их оттуда и выбили. В дальнейшем основная служба «Азова»* заключалась в установке блокпостов в районах вдоль Азовского моря и «борьба с сепаратизмом». Тогда же, вероятно, у них в Мариуполе появилась собственная тюрьма с пыточной.

Одновременно шло создание бренда. Ничего специфически украинского в нем не было, там собрались язычники и борцы за белую расу (сам Билецкий всегда был известен под кличкой Белый вождь). Поэтому и рунические символы, и стилистику там избрали скандинавскую. Чтобы после смерти попадать в Вальхаллу, как и положено викингу. При этом «волчий крюк» на шевронах «Азова»* — это все же не классический «вольфсангель»**, а комбинация первых букв из «Ідея нації» или в другом варианте прочтения — «Патріот України».

Почему подразделение, с сентября 2014 г. ставшее уже полком милиции особого назначения, стало «сектой», тоже объясняется работой костяка. Все, кто вошел в «Азов»* первоначально, относились к организациям орденского типа. Так что доработать стилистику для них труда не составляло. Именно она и привлекала сторонников «расовой гигиены» из Швеции, США, Польши и других стран. А создать ореол элитности с такими исходными данными было просто: уже в ноябре министром внутренних дел Украины был подписан приказ о переводе полка «Азов»* в состав Национальной гвардии Украины с последующим доукомплектованием его до боевого стандарта бригад НГУ.

В Киеве Аваков решил вопрос с передачей под контроль своего войска бывшего завода «Атек» на Святошине. Там была оборудована тренировочная база, на которую приглашались все желающие, и размещен резерв. Он должен был прийти на помощь министру в столице, случись что. Никаким особым боевым опытом это подразделение не обладало. Его щедро финансировали, экипировали, обучали руками иностранных инструкторов совершенно для других целей: быть инструментом внутренней политики.

На службе Госдепа

Политические планы у министра Авакова имелись большие. Так что хорошо проявивший себя Билецкий уже 10 сентября 2014 года был включен в военный совет партии «Народный фронт», которую возглавили лидеры Майдана Арсений Яценюк и Александр Турчинов (в то время премьер-министр и спикер Верховной рады). На выборах в Верховную раду в том же году Белый вождь прошел по 217-му одномандатному округу в Киеве как независимый кандидат, но как одиночка никакого веса не имел.

Поэтому в октябре 2016 года под него была создана партия «Национальный корпус» *, которая должна была заменить сдувшийся НФ. Под партию Билецкий тут же начал строить привычную орденскую систему — работа с молодежью, ветеранами, была даже попытка создания очередной военизированной структуры.

Примерно в это же время Аваков вступил в конфликт с президентом Петром Порошенко, который стремился сосредоточить контроль над силовиками в своих руках. Чтобы не размазывать историю, можно коротко сказать, что в интересах Порошенко было работать на сворачивание конфликта и выполнение Минских соглашений. Американцам же требовалось не прекращать войну ни при каких обстоятельствах. Поэтому они выстраивали параллельную структуру власти в виде вертикали антикоррупционных органов.

Но любая власть ничего не стоит без своей армии. Вот этой армией и стал «Азов»*, который у Авакова (вместе с ним самим) перехватил Госдеп США. Легко найти новости о том, что через Конгресс и Сенат с 2015 года и доныне регулярно проходили решения, ограничивающие помощь батальону. Но, как видно из сказанного выше, «батальона» не было уже с осени 2014 года, а теперь это вообще бригада ВСУ. Начиная примерно с 2017 года из подразделения начали вычищать идейный костяк «самого начала», вводя туда кадровых военных. Сохраняя элитный статус и все привилегии.

«Любые попытки сменить вектор в сторону мира привели бы к тому, что «Азов»* поднял бы ветер. От похода на Киев до бунта в армии. Если привести к Раде и АП тысяч сорок обученных бойцов-ветеранов, можно уронить любую власть. Тем более они герои, их бить нельзя. И Зеленский тоже вначале начал качать за мир, пока его не взяли за причинное место и не приказали делать то, что нужно Америке. Простой шантаж — и свели на нет все инициативы», — говорит наш харьковчанин.

Такая политика оказалась в полной мере успешной: Украину привели к полномасштабной войне с Россией, что и было главной целью. Маленький симпатичный актер во главе государства превратился в истеричного фюрера, уляпанного кровью. Образцовые герои больше не нужны, в бойню вовлечено всё население страны. Поэтому и «Азова»* больше не видно.

Его первая настоящая, не мнимая битва оказалась и последней. В Мариуполе была похоронена не только спесь «элиты», но и необходимость держать на цепи ручное войско. Теперь оно просто часть той массы, которую запланировано утилизировать в самоубийственном накате. Как туалетная бумага, только особенная, «с двойной перфорацией и ароматом».

Наверное, своё будущее девять лет назад они представляли совсем не так. Но создали его собственными руками, как и те, кто начал разрушение своей страны в дыму покрышек Майдана.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ.

** внесён в Федеральный список экстремистских материалов.