Львов, Украина, 3 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Во Львове продавец на рынке отказалась обслуживать женщину из-за того, что та говорила на русском языке. В разговор вмешалась проходившая мимо горожанка, устроила скандал и стала снимать происходящее на видео. Ролик 3 ноября опубликовало украинское издание «Страна».

Кадр из видео

«Мразота, на украинском языке разговаривай, уезжай отсюда. Ты во Львове», — кричала автор видео.

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Русскоязычная женщина спокойно отвечала на нападки скандалистки, что говорит не с ней, и пародировала говор львовянки. При этом радетельница «мовы» угрожала, что вызовет полицию.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 ноября встрече с членами Общественной палаты напомнил, что причиной воссоединение Крыма с Россией и специальной военной операции на Украине стало притеснение киевскими властями русского населения. Он отметил, что украинские власти не только отказались считать русских коренным народом, но и начали истреблять их. Президент подчеркнул, что в такой ситуации Россия не могла не встать на защиту людей.

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в конце октября заявила, что русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно «утилизировать». Она также призвала тех, кто говорит на русском, отправлять на передовую копать окопы для военнослужащих ВСУ.

Также в конце октября в соцсетях распространили видео, как жительницы Киева устроили скандал из-за нежелания таксиста говорить с ними на русском языке. В итоге мужчина потребовал от них выйти из машины.