Киев, 7 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подал обращение в полицию и СБУ из-за высказываний экс-депутата Ирины Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ. Об этом Лубинец написал в Telegram-канале.

Павел Паламарчук/РИА Новости Ирина Фарион

По его словам, в СМИ активно распространяется видео, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военных ВСУ, которые «общаются на языках нацменьшинств».

«Лично обратился в национальную полицию Украины, СБУ, нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования», — написал он.

Омбудсмен добавил, что такие высказывания нарушают закон о равноправии граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также религиозных убеждений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что воевать в рядах ВСУ не является заслугой, это не означает приобрести индульгенцию на пренебрежение к украинскому языку.

Фарион полагает, что русскоязычных в украинской армии необходимо «презирать». Она также предложила русскоязычным военнослужащим ВСУ перейти на сторону России либо уезжать в Сибирь.

В конце октября Фарион заявила, что русскоговорящих жителей, не желающих переходить на украинский язык, нужно «утилизировать». По её мнению, надо создать штраф-батальон, отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы рыли для, как выразилась Фарион, «святых солдат» Украины.