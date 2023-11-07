Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт перерос в кризис человечества, мирное население и гражданская инфраструктура уничтожаются в ходе наземных операций ЦАХАЛ, заявил 6 ноября на пресс-конференции по Ближнему Востоку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

IMAGO/Ahmed Ibrahim apaimages/Global Look Press

«Наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности. <…> Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — сказал он.

Гутерриш отметил, что более 1,5 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Также генсек осудил теракты ХАМАС, совершённые 7 октября, и призвал к немедленному освобождению заложников.

По словам Гутерриша, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибло больше сотрудников ООН, чем в любой другой период её существования, так же ситуация обстоит и с журналистами. Среди них число погибших стало самым большим за 30 лет, добавил он.

Кроме того, генсек выразил обеспокоенность ростом антисемитских и антимусульманских настроений по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

По состоянию на 6 ноября, число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

В ЦАХАЛ в этот же день сообщили о том, что за сутки армия нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС. В результате был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности. Кроме того, в боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения.