Уничтожение танка вооруженных сил Азербайджана. 27.09.2020 . nkrmil. am

Уничтожение азербайджанских танков. Цитата из видео. mil. am

Атака танков ВС Азербайджана. mil. am

16:58 27.09.2020

Власти Армении объявили мобилизационный призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.