В Нагорном Карабахе утром 27 сентября 2020 года начались ожесточённые бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированных артиллерийских обстрелах и ударах беспилотниками со стороны Азербайджана. В Баку говорят о том, что это ответные меры на обстрелы азербайджанской территории со стороны карабахских сил. Обе стороны сообщают о потерях в живой силе и технике, а также пострадавших среди гражданских лиц. ИА REGNUM следит за событиями в Нагорном-Карабахе и международной реакцией на них. Предыдущее обострение давнего Нагорно-карабахского конфликта было в апреле 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

09:53 27.09.2020 Заявление о раненых и убитых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении сделало 27 сентября министерство обороны Азербайджана. Об этом: Власти Азербайджана сообщили о погибших при обстреле Карабаха Арменией

09:54 27.09.2020 Об артобстрелах мирных населённых пунктов Нагорного Карабаха сообщил 27 сентября Ваграм Погосян, пресс-секретарь президента республики, в своём Facebook. Подробнее: В Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле Степанакерта

09:54 27.09.2020 Турция заявляет о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Сам конфликт начался буквально на второй день после проведения Россией военных учений Кавказ-2020.

09:55 27.09.2020 Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

09:55 27.09.2020 Два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВС Азербайджана сбила армия Армении в Карабахе. Об этом: В Армении заявили о сбитых азербайджанских вертолётах и беспилотниках

09:56 27.09.2020 Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана. Подробнее: В Нагорном Карабахе сбили азербайджанские вертолеты и БПЛА

09:57 27.09.2020 В ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли уже три танка. Об этом: Минобороны Армении заявило об уничтожении танков Азербайджана в Карабахе

09:58 27.09.2020 [[[video-0]]] Кадры из Степанакерта после утренней воздушной атаки. ТГ-канал «Армянская вендетта»

10:00 27.09.2020 В настоящее время на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минобороны НКР. Читайте также: В Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои — минобороны НКР

10:01 27.09.2020 Президент Нагорного Карабаха (Республика Арцах) Араик Аратюнян обратился к жителям республики на своей странице в Facebook. Он сообщил, что рано утром 27 сентября противник нанес ракетно-бомбовый и наземный удар по всей линии соприкосновения с населенными пунктами Нагорного Карабаха. Подробности в материале: Президент Нагорного Карабаха: «Наш ответ Баку будет соразмерным»

10:08 27.09.2020 Доступ к сети интернет на всей территории Азербайджана ограничен 27 сентября. В сообщении министерства говорится, что правительство Азербайджана приняло решение об ограничении доступа к интернету для «предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны Армении». Читайте подробнее: Власти Азербайджана ограничили доступ к интернету

10:12 27.09.2020 Среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые. Об этом 27 сентября сообщил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Читайте также: В Нагорном Карабахе сообщили о жертвах среди мирного населения

10:14 27.09.2020 Президент НКР объявил в Карабахе военное положение.

10:31 27.09.2020 Турецкие власти поддерживают Баку и выступают с осуждением последних действий Армении в Азербайджане. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Подробности в материале: Турция выступила в поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией

10:33 27.09.2020 В Нагорном Карабахе объявлен сбор мужчин старше 18 лет.

10:36 27.09.2020 О многочисленных обращениях в военные комиссариаты отдельных лиц, а также групп с просьбой записаться в армию и отправиться в Арцах сообщает 27 сентября пресс-служба министерства обороны Армении. Читайте также: В военкоматы Армении прибывают добровольцы — министерство обороны

10:41 27.09.2020 МИД РФ: призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

10:42 27.09.2020 ВС Армении отбили атаки армии Азербайджана по нескольким направлениям на линии соприкосновения, в результате чего были подбиты три танка азербайджанской стороны. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Армении заявили о трех подбитых танках ВС Азербайджана

10:49 27.09.2020 Уничтожение танка вооруженных сил Азербайджана. 27.09.2020 . nkrmil. am

10:51 27.09.2020 Министерство иностранных дел России призвало стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации. Читайте подробнее: МИД РФ призвал прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта

10:54 27.09.2020 Военное положение ввел на территории Нагорного Карабаха президент НКР Араик Арутюнян. Видео с его заявлением 27 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян. Об этом: В Нагорном Карабахе объявлено военное положение

10:58 27.09.2020 Всеобщую мобилизацию для мужчин в возрасте старше 18 лет объявил президент НКР Араик Арутюнян. Видео с его заявлением 27 сентября опубликовал пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Власти Нагорного Карабаха объявили мобилизацию мужчин старше 18 лет

11:01 27.09.2020 Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян заявил об отсутствии необходимости в дополнительных мерах и переброски сил в Нагорный Карабах в связи с обострением обстановки в регионе, сообщает 27 сентября РИА новости. Читайте подробнее: Посол Армении в России оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

11:06 27.09.2020 Кадры, на которых запечатлена атака танков ВС Азербайджана на линии соприкосновения на границе с Арменией, обнародовало 27 сентября армянское минобороны. Об этом: Минобороны Армении обнародовало кадры атаки танков армии Азербайджана

11:08 27.09.2020 Уничтожение азербайджанских танков. Цитата из видео. mil. am

11:17 27.09.2020 Президент НКР Араик Арутюнян заявил, что за обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе несут отнесенность азербайджанские власти. Видео с его заявлением 27 сентября разместил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян. Читайте также: В Нагорном Карабахе возложили ответственность за конфликт на Азербайджан

11:22 27.09.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе — это ответ на артиллерийский обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и мирные жители. Об этом лидер республики заявил 27 сентября в телеобращении к гражданам. Читайте также: Алиев заявил о жертвах и раненных в результате обстрела со стороны Армении

11:23 27.09.2020 [[[video-1]]] Атака танков ВС Азербайджана. mil. am

11:26 27.09.2020 Рассмотрение вопроса о введении в стране военного положения собирается провести 27 сентября во время экстренного заседания правительство Армении. Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Правительство Армении рассмотрит возможность введения военного положения

11:30 27.09.2020 Срочное заседание Совета безопасности Армении будет организовано в кратчайшие сроки, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Совет безопасности Армении проведёт срочное заседание

11:38 27.09.2020 При отражении ВС Армении атаки азербайджанских ВС было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два вертолета, а также бронетехника Азербайджана. Об этом 27 сентября сообщает армянское минобороны. Об этом: Армения заявила об уничтожении 14 БПЛА и двух вертолетов Азербайджана

11:39 27.09.2020 Президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что среди мирного населения «в результате обстрела» с армянской стороны есть погибшие и раненые. Обращение азербайджанского лидера 27 сентября транслировал государственный телеканал АЗТВ. Подробности в материале: Президент Азербайджана заявил о жертвах из-за обстрела со стороны Армении

11:44 27.09.2020 В результате армянских обстрелов ранены шесть человек из числа гражданского населения — генпрокуратура Азербайджана.

11:44 27.09.2020 Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики сделало официальное заявление по ситуации в зоне конфликта с Азербайджаном. Читайте также: МИД НКР сделал официальное заявление по ситуации в Карабахе

11:45 27.09.2020 В результате обстрелов Азербайджана десятки мирных жителей Нагорного Карабаха были ранены, есть жертвы, сообщил 27 сентября пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян. Об этом: В Нагорном Карабахе сообщили о десятках раненных и двух погибших

11:47 27.09.2020 В азербайджанском минобороны 27 сентября заявили, что армия Азербайджана не обстреливает гражданское население и объекты в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: В Азербайджане заявили, что не обстреливают гражданские объекты в Карабахе

11:54 27.09.2020 Обращения от Армении в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Подробности в материале: Армения не обращалась в ОДКБ из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

12:01 27.09.2020 В настоящее время подразделения азербайджанских ВС ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, которые находятся «под оккупацией армянских войск». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. Читайте подробнее: В минобороны Азербайджана сообщили о ведущихся боях за важные высоты

12:03 27.09.2020 [[[video-2]]] Боевая техника армии Армении движется к границе с Азербайджаном. Видео из ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти.»

12:07 27.09.2020 Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию 27 сентября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Читайте подробнее: В Армении объявлено военное положение

12:07 27.09.2020 В результате обострения в Нагорном Карабахе утром 27 сентября были ранены шесть мирных жителей, сообщили 27 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана. Читайте подробнее: В генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили о ранении 6 мирных граждан

12:11 27.09.2020 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с первыми волонтерами утром 27 сентября. Цитата из видео. facebook.com/ArayikHarutyunian

12:15 27.09.2020 Армия обороны Нагорного Карабаха останавливает все попытки продвижения ВС Азербайджана, нанося при этом последним тяжелые потери. Об этом 27 сентября говорится в сообщении пресс-службы минобороны НКР. Об этом: В Нагорном Карабахе заявили, что останавливают продвижение ВС Азербайджана

12:18 27.09.2020 Порядка десяти военнослужащих Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате боев произошедших утром 27 сентября на линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на секретаря Совета безопасности НКР Самвела Бабаяна сообщает Интерфакс-АВН. Подробности в материале: В результате боевых действий погибли порядка 10 военнослужащих НКР

12:24 27.09.2020 Целью армии обороны Нагорного Карабаха является принуждение подразделений ВС Азербайджана к миру. Об этом 27 сентября заявил журналистам секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян. Читайте также: Секретарь Совбеза НКР: наша цель — принудить противника к миру

12:25 27.09.2020 Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Читайте также: В НКР объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация

12:27 27.09.2020 Вооруженные силы Азербайджана обстреляли город Варденис на территории Армении — Минобороны Армении.

12:33 27.09.2020 Министерство иностранных дел Австрии призвало правительства Армении и Азербайджану остановить военный конфликт и вернуться к диалогу. Читайте также: МИД Австрии призвал к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

12:36 27.09.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострившуюся ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом 27 сентября сообщает пресс-службы МИД РФ. Об этом: Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

12:44 27.09.2020 Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 27 сентября. president. az

12:45 27.09.2020 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

12:56 27.09.2020 С осуждением вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана и призывом к сторонам конфликта о соблюдении режима прекращения огня и возобновления диалога выступил МИД Франции. Об этом 27 сентября сообщается в заявлении представителя французского внешнеполитического ведомства. Об этом: Французский МИД призвал Армению и Азербайджан к диалогу

13:05 27.09.2020 В случае необходимости вооружённые силы Армении готовы использовать все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян 27 сентября на брифинге. Читайте также: В Армении заявили о готовности применить истребители Су-30СМ

13:10 27.09.2020 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ведет интенсивные переговоры, чтобы побудить стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня. Подробности в материале: Лавров ведет интенсивные переговоры по прекращению огня в Карабахе — МИД РФ

13:20 27.09.2020 Вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел города Варденис, который расположен к востоку от озера Севан недалеко от стыка границ Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики. Читайте также: Войска Азербайджана обстреляли город Варденис на территории Армении

13:26 27.09.2020 С осуждением применения силы сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и призывом прекратить огонь выступили сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в регионе. Об этом 27 сентября говорится в совместном заявлении сопредседателей группы — Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США) и Пьера Андриё (Франция). Читайте подробнее: Минская группа ОБСЕ призвала стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе

13:28 27.09.2020 В настоящее время азербайджанские ВС полностью укомплектованы и необходимости для мобилизации нет. Об этом 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его выступление транслировал телеканал «РЕАЛ». Читайте подробнее: Президент Азербайджана: необходимости для мобилизации нет

13:47 27.09.2020 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил мобилизацию мужчин старше 18 лет. Цитата из видео. facebook.com/poghosyan.vahram

13:58 27.09.2020 Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности в материале: Алиев провёл телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Карабахе

13:59 27.09.2020 Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди, произнесенной перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра, призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе отказаться от использования силы. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС. Читайте подробнее: Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к миру

14:03 27.09.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым о полной поддержке Баку со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Читайте подробнее: Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе

14:14 27.09.2020 В результате широкомасштабного наступления в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана прорвали линию обороны ВС Армении. С таким утверждением 27 сентября выступил на заседании Совбеза страны азербайджанский министр обороны Закир Гасанов, передает «Интерфакс». Читайте также: В армии Азербайджана заявили о прорыве линии обороны ВС Армении

14:31 27.09.2020 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября говорится в его заявлении, обнародованном на сайте МИД ФРГ. Об этом: МИД Германии призвал стороны конфликта прекратить огонь в Нагорном Карабахе

14:32 27.09.2020 Призыв к добровольному донорству в целях восполнения запасов крови призвали в пресс-службе министерства здравоохранения Армении 27 сентября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Читайте также: В Минздраве Армении призвали сдавать кровь для восполнения запасов

14:32 27.09.2020 Европейский союз призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом: В ЕС заявили о необходимости срочного прекращения огня в Нагорном Карабахе

14:38 27.09.2020 Военный корреспондент и автор telegram-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на свои источники сообщил, что турецкая военная техника после летних совместных турецко-азербайджанских учений в Нахичеване осталась на территории азербайджанского эксклава. Читайте подробнее: WarGonzo: турецкая военная техника сосредоточена в Нахичеване

14:38 27.09.2020 В ходе нескольких часов боевых действий в Арцахе вооруженные силы Азербайджана потеряли четыре вертолета, десять танков, а также боевые машины пехоты (БМП), сообщает 27 сентября telegram-канал Armenian Military Portal Читайте также: В Армении сообщили о потерях военной техники ВС Азербайджана

14:49 27.09.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонного разговора. Обе стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Читайте подробнее: Главы МИД России и Турции обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

14:51 27.09.2020 Экстренное заседание Совета безопасности Армении поведет премьер-министр страны Никол Пашинян из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщает глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Премьер-министр Армении созвал Совбез страны из-за ситуации в Карабахе

14:53 27.09.2020 В министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики опровергли заявление министерства обороны Азербайджана об оккупации Азербайджаном шести населенных пунктов. Соответствующшее заявление было сделано 27 сентября пресс-службой министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. Читайте подробнее: В НКР опровергли заявление о взятии Азербайджаном под контроль шести сел

15:01 27.09.2020 [[[video-3]]] Кадры поражения позиций ВС Армении. Видео министерства обороны Азербайджана. mod.gov.az

15:12 27.09.2020 Посольство Армении в Российской Федерации на фоне обострения ситуации в нагорном Карабахе призывает армян, проживающих в России, не поддаваться на провокации. Подробности в материале: Посольство Армении в РФ призывает соотечественников к сдержанности

15:13 27.09.2020 Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая призвана разрешить конфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе, очень далека от поиска решений в данном вопросе. Такое мнение 27 сентября высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом: Эрдоган обвинил минскую группу ОБСЕ в нежелании решить конфликт в Карабахе

15:16 27.09.2020 Предстоятель Армянской апостольской церкви Гарегин II сегодня, 27 сентября, встретился в Ватикане с папой Римским Франциском. Как сообщается в блоге католикоса, в ходе разговора были обсуждены «действия, развязанные Баку на всей линии соприкосновения Арцах (Нагорный Карабах — ИА REGNUM) — Азербайджан, в результате которых пострадали мирные жители». Читайте также: Католикос Гарегин II и папа Франциск призвали к миру на Кавказе

15:26 27.09.2020 Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр Албании Эди Рама призвал стороны обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации сложившейся ситуации. Его слова 27 сентября приводит пресс-служба ОБСЕ. Читайте также: Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Карабахе вернуться к диалогу

15:34 27.09.2020 Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведёт внеочередное заседание 27 сентября в связи с обострением Нагорно-карабахского конфликта. Читайте также: Парламент Азербайджана проведёт внеочередное заседание

15:40 27.09.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Читайте подробнее: Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

15:46 27.09.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана. Читайте подробнее: Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана по ситуации в Карабахе

15:59 27.09.2020 Министерство обороны Азербайджана сообщает, что командование азербайджанской армии предложило армянскому гарнизону в населенном пункте Агдар сложить оружие и сдаться, чтобы гарнизон не был полностью уничтожен. Читайте также: ВС Азербайджана предлагает армянскому гарнизону в Агдаре капитулировать

16:00 27.09.2020 Провокационные действия вооруженных сил (ВС) Армении, представители которых якобы обстреляли мирные населенные пункты Азербайджана, решительно осуждают власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 27 сентября официальный представитель МИД Турции Хами Аксой журналистам. Читайте подробнее: МИД Турции обвинил Ереван в нарушении норм международного права

16:11 27.09.2020 Премьер-министр Турции Никол Пашинян обратился к международному сообществу с просьбой во что бы то ни стало удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Об этом: Пашинян просит удержать Турцию от вмешательстьва в конфликт в Карабахе

16:16 27.09.2020 Заседание Совета безопасности Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе провел президент страны Ильхам Алиев 27 сентября. Об этом сообщается на сайте главы государства. Читайте также: Алиев провел заседание Совбеза из-за ситуации в Нагорном Карабахе

16:18 27.09.2020 Международное сообщество не должно допустить эскалацию на Южном Кавказе, заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу. Об этом: Армения призвала международное сообщество не допустить эскалацию в регионе

16:26 27.09.2020 Вооруженные силы Азербайджана и Армении должны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа, распространенном 27 сентября в Брюсселе. Читайте также: В НАТО призвали к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

16:38 27.09.2020 Боевые действия в Нагорном Карабахе должны прекратить вооруженные силы Азербайджана и Армении. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши 27 сентября на странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: МИД Польши призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

16:40 27.09.2020 Власти Ирана призывают Армению и Азербайджан прекратить военные действия и начать переговорный процесс. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Подробности в материале: Иран призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь

16:58 27.09.2020 Власти Армении объявили мобилизационный призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Читайте также: В Армении объявили призыв военнослужащих запаса Армянские солдаты MoD of the Republic of Armenia

17:19 27.09.2020 Вопрос признания властями Армении независимости Нагорного Карабаха намерено рассмотреть правительство страны в ближайшее время. Об этом заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте. Читайте подробнее: Армения рассмотрит вопрос о признании Нагорного Карабаха — Пашинян

17:26 27.09.2020 Посольство Армении в России совместно с властями Москвы предпринимает шаги для избежания провокаций из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Читайте также: Посол Армении в РФ рассказал о работе для избежания провокаций в Москве Вардан Тоганян russia.mfa.am

17:40 27.09.2020 Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в ряде городов и регионов из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Власти Азербайджана приняли решение ввести военное положение в ряде городов Солдаты азербайджанской армии mod.gov.az

17:48 27.09.2020 Вооруженные силы (ВС) Азербайджана и Армении должны прекратить в Нагорном Карабахе боевые действия. Об этом 27 сентября говорится в распространенной декларации министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Читайте также: МИД Молдавии призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

18:01 27.09.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Кремля. Об этом: Путин и Пашинян обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе Владимир Путин и Никол Пашинян kremlin.ru

18:09 27.09.2020 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал по телефону главу МИД России Сергея Лаврова о ситуации в Карабахе. Подробности в материале: Азербайджан проинформировал Лаврова о ситуации в Карабахе

18:29 27.09.2020 В Нагорном Карабахе необходимо немедленно прекратить боевые действия. Об этом 27 сентября сообщил на странице в соцсети Twitter глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который уже провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. Подробности в материале: Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь Жозеп Боррель European Parliament

18:29 27.09.2020 В ходе боёв на линии соприкосновения с Азербайджаном погибли 16 военнослужащих Армении, ещё около 100 ранены. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Об этом: В Армении назвали число погибших военных при столкновениях в Карабахе

18:41 27.09.2020 У нагорно-карабахского конфликта не существует военного решения, Россия готова выступить арбитром, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом: Журавлёв: власти Армении руководствуются духом цветных революций

19:07 27.09.2020 Военнослужащие ВС Азербайджана заняли высоту Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта. Об этом 27 сентября сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Читайте подробнее: В Азербайджане заявили о занятии стратегической высоты в Карабахе Азербайджанские танки mod.gov.az

19:28 27.09.2020 В результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе пострадали 19 мирных жителей. Об этом 27 сентября сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана. Читайте подробнее: В Азербайджане назвали число раненых мирных граждан в конфликте в Карабахе

20:29 27.09.2020 Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать власти Азербайджана прекратить бомбардировки гражданских объектов. Об этом говорится на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook. Подробности в материале: Армения призвала ЕСПЧ обязать Азербайджан прекратить бомбардировки

20:53 27.09.2020 Армении и Азербайджану необходимо остановить кровопролитие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Подробности в материале: Кадыров призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие Рамзан Кадыров chechnya.gov.ru

21:13 27.09.2020 Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном авиарейсы в Ереван временно отменила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом 27 сентября сообщила МАУ на странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Украинская авиакомпания МАУ временно отменила рейсы в Ереван Самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (cc) tjdarmstadt

21:21 27.09.2020 Эстония планирует инициировать проведение в Совбезе ООН консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Читайте также: Эстония намерена инициировать консультации в Совбезе ООН по Карабаху

21:42 27.09.2020 В Нагорном Карабахе идёт полномасштабная война, с республикой воюет не только Азербайджан, но и Турция. Об этом 27 сентября заявил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Подробности в материале: С Карабахом воюет не только Азербайджан, но и Турция — президент НКР Турецкие солдаты msb.gov.tr

22:10 27.09.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и заявил об агрессивной роли Турции. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Армении. Подробности в материале: Пашинян заявил об агрессивной позиции Турции по Карабаху Никол Пашинян primeminister. am

22:24 27.09.2020 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил о планах провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана ан фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Читайте также: Гутерриш проведёт телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo

22:45 27.09.2020 Во время боев в Нагорном Карабахе погибли около 200 азербайджанских военных, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Подробности в материале: В Армении заявили о гибели 200 военных Азербайджана Артиллерия Армии обороны НКР nkrmil. am

01:47 28.09.2020 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил озабоченность в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в его официальном заявлении. Об этом: Байден выразил озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе

07:04 28.09.2020 Больницы будут принимать только пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи. Об этом: В Армении прекращён плановый приём пациентов из-за военного положения

07:48 28.09.2020 Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер, расположенный у Нагорного Карабаха, со стороны Армении, сообщает пресс-служба ведомства. «Начиная с утра 28 сентября подразделения ВС Армении обстреливают город Тертер», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер

08:06 28.09.2020 Всего в ходе ожесточённых боёв у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погиб 31 военнослужащий Республики. Читайте также: Власти Карабаха сообщили число погибших в ходе боёв у линии соприкосновения

08:11 28.09.2020 В министерстве обороны Азербайджана заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих. Читайте также: Азербайджан заявил о более 550 убитых армянских военных

08:22 28.09.2020 Военнослужащие Азербайджана в ходе боёв применили бронетехнику и артиллерию. Об этом: Армия Азербайджана вновь атаковала НКР по всей линии соприкосновения

08:28 28.09.2020 Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом она 27 сентября написала на своей странице в Twitter.

08:53 28.09.2020 Министерство иностранных дел Узбекистана призвало Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД. Подробности в материале: Узбекистан призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

09:08 28.09.2020 Информация Азербайджана о гибели более 550 армянских военнослужащих не соответствует действительности. Об этом заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом: Армения опровергла сообщения Азербайджана о потерях в Карабахе

09:22 28.09.2020 Греция готова оказать помощь в снятии напряженности в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Читайте также: Греция заявила о готовности содействовать Армении в деэскалации конфликта

09:30 28.09.2020 Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращались ночью 28 сентября. Такое сообщение официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в социальной сети Facebook. «Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов», — написал он. Об этом: Минобороны Армении: в Нагорном Карабахе продолжаются бои

09:36 28.09.2020 О взятии ряда важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщает 28 сентября пресс-служба министерства обороны Азербайджана. Читайте также: Азербайджан объявил о взятии под контроль важных высот в Нагорном Карабахе

09:52 28.09.2020 В Госдуме видят проявление информационной войны в сводках по боям Армении и Азербайджана. Об этом: Депутат Госдумы объяснил блокировку соцсетей Азербайджаном

10:06 28.09.2020 Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики в ходе ночных боёв восстановило контроль над рядом позиций, ранее занятых вооружёнными силами Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщили в министерстве обороны Армении. Читайте подробнее: В Ереване заявили о восстановлении контроля над рядом позиций в НКР

10:13 28.09.2020 С призывом о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обратился 28 сентября к руководству Армении и Азербайджана на брифинге президент Молдавии Игорь Додон. Читайте также: Президент Молдавии призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

10:14 28.09.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной военной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы государства. Читайте подробнее: Алиев ввел в Азербайджане частичную военную мобилизацию

10:16 28.09.2020 Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, заявил 28 сентября глава Внешней разведки России Сергей Нарышкин. Подробности в материале: Нарышкин прокомментировал эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе

10:27 28.09.2020 В Нагорном Карабахе создан специальный штаб по координации работы тыловых служб, соответствующее распоряжение подписал президент республики Араик Арутунян. Читайте подробнее: В Нагорном Карабахе создали оперштаб для координации работы тыла

10:30 28.09.2020 Число мирных граждан Азербайджана, получивших ранения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 26. Об этом сообщили 28 сентября в генеральной прокуратуре республики. Читайте также: Генпрокуратура Азербайджана: число пострадавших мирных граждан достигло 26

10:44 28.09.2020 Власти Армении не планируют обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в связи с обострением в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян. Подробности в материале: Посол Армении в России ответил на вопрос об обращении Еревана в ОДКБ

10:45 28.09.2020 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе болезненно воспринимается в Грузии, заявил патриарх Грузинской православной церкви Илия Второй. Его обращение было опубликовано на сайте патриархии. Читайте также: Конфликт в Нагорном Карабахе может стать вызовом для мира — патриарх ГПЦ

10:56 28.09.2020 Министерство иностранных дел России призывает внешних и внутренних игроков к сдержанности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко. Читайте также: МИД России призвал к сдержанности в связи с конфликтом в Карабахе

11:06 28.09.2020 Военнослужащие Азербайджана применяют в боях в Нагорном Карабахе тяжёлую огнемётную систему, заявила 28 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Подробности в материале: В Ереване рассказали о применяемом Баку тяжёлом вооружении

11:14 28.09.2020 Пекин призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин. Об этом: МИД Китая призвал избегать эскалации ситуации в Нагорном Карабахе

11:16 28.09.2020 Сергей Нарышкин [ Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:28 28.09.2020 Турецкие боевики, переброшенные из Сирии, принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. Читайте также: Посол Армении: в Нагорном Карабахе воюют турецкие боевики

11:34 28.09.2020 Глава парламента Украины Дмитрий Разумков призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров и обсудить проблему Нагорного Карабаха. Читайте подробнее: Спикер Рады призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

11:39 28.09.2020 Около 200 военнослужащих армии Нагорно-Карабахской Республики получили ранения различной степени тяжести во время боев с военными вооруженных сил Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Об этом: Армения назвала число раненых военнослужащих в Нагорном Карабахе

11:49 28.09.2020 У армянских военных нет пленных, взятых в результате боестолкновений с азербайджанской стороной. Об этом сообщил 28 сентября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он отметил, что есть «многочисленные трупы азербайджанских военнослужащих». Читайте подробнее: В минобороны Армении заявили об отсутствии военнопленных

11:57 28.09.2020 В зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. Азербайджанская сторона с наступлением утра продолжила военные действия, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян 28 сентября на брифинге. Азербайджан наносит удары по населённым пунктам, под обстрелом — город Мартакерт, уточнил он. Об этом: Минобороны Армении: с утра Азербайджан возобновил наступление

12:04 28.09.2020 Прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть стороны за стол переговоров призвали представители армянской и азербайджанской диаспор в Казахстане, сообщает издание Informburo. Подробности в материале: В Казахстане призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

12:16 28.09.2020 В Нагорном Карабахе в ходе боёв с военными Азербайджана с армянской стороны погибли около 30 человек, заявил 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян. Подробности в материале: Посол Армении в РФ сообщил о 30 жертвах с армянской стороны в Карабахе

12:20 28.09.2020 Объявленное в Азербайджане военное положение из-за обострения нагорно-карабахского конфликта повлияло на работу аэропорта Баку. Об этом 28 сентября заявили в пресс-службе воздушной гавани. Об этом: В аэропорту Баку из-за военного положения отменяют авиарейсы

12:27 28.09.2020 В Ереване надеются на то, что Россия сумеет остановить нынешнюю эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. Читайте также: Посол Армении надеется, что Россия остановит конфликт в Нагорном Карабахе

12:35 28.09.2020 Вардан Тоганян (сс)Amgam55

13:00 28.09.2020 Отсутствие официального признания Нагорного Карабаха побуждает Азербайджан рассчитывать, что ставка на военное решение может дать результат, признаниеНагорного КарабахаАрменией сыграло бы положительную роль, а вслед за этимвопрос должен быть положительно решёниРоссией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Читайте подробнее: Баку топчет в Карабахе принципы, о которых только что заявила в ООН Москва

13:24 28.09.2020 Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны остановить огонь, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: в Карабахе нужно прекратить огонь, а не искать виновных

13:36 28.09.2020 Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, а сам конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло. Такое мнение 28 сентября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: обострение в Нагорном Карабахе — причина серьёзного беспокойства

13:36 28.09.2020 Россия не планирует повышать свою боеготовность в связи с обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков прокомментировал возможное повышение боеготовности из-за Карабаха

13:36 28.09.2020 Россия и Турция находятся в полном контакте по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 28 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Москва контактирует с Анкарой по ситуации в Карабахе, заявили в Кремле

14:09 28.09.2020 Танки на улицах Степанакерта. 27.09.2020 [Цитата из видео «Ստեփանակերտ 27․09․2020թ․ #Հաղթելուենք» пользователя a1plus. youtube.com]

14:18 28.09.2020 В столице Нагорного Карабаха — Степенакерте снова объявили воздушную тревогу, сообщает 28 сентября «Комсомольская правда». Издание опубликовало видеоролик с улиц Степанакерта. В городе снова слышен звук сирены. По безлюдной дороге возле Арцахбанка проехал автомобиль полиции. Напомним, 27 сентября власти Нагорного Карабаха включили в Степенакерте воздушную сирену. Жителей города призвали спустить в подвалы и бомбоубежища. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробности в материале: В Степанакерте снова объявили воздушную тревогу

14:19 28.09.2020 Боевые действия в Нагорном Карабахе показывают как хрупок современный мир. Маленькие войны быстро становятся большими трагедиями, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин. Читайте подробнее: Карабах: маленькие войны быстро становятся большими трагедиями

14:21 28.09.2020 Все стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить новую войну. С таким призывом выступили в Европейском союзе. Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Читайте подробнее: В ЕС предостерегли от внешнего вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе

14:21 28.09.2020 Обвинения Армении в привлечении наёмников со стороны Азербайджана беспочвенны. Об этом 28 сентября заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Подробности в материале: Азербайджан ответил на обвинения Армении в привлечении наёмников

14:24 28.09.2020 Российский МИД не комментирует сообщения о том, что наёмники из Сирии якобы задействованы в боях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 28 сентября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы не можем комментировать (это)», — сказал Руденко. Читайте также: МИД РФ не стал комментировать сообщения о «сирийских боевиках» в Карабахе

14:25 28.09.2020 Обострение конфликта в Нагорном Карабахе для российской экономики является негативным фактором, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков. Читайте подробнее: Конфликт в Нагорном Карабахе: для экономики России — негативный фактор

14:38 28.09.2020 Грузия готова выступить посредником на мирных переговорах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Это заявление 28 сентября в эфире телеканала «Рустави 2» сделал председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили. Об этом: Грузия готова стать посредником в вопросе Нагорного Карабаха — депутат

14:46 28.09.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу». Читайте подробнее: Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

14:50 28.09.2020 Спикер Совфеда, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Валентина Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь, так как у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения. Читайте также: Матвиенко призвала прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

15:06 28.09.2020 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал стороны конфликта в Карабахе успокоиться и прекратить эскалацию конфликта. Читайте также: Медведев призвал к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

15:06 28.09.2020 Тбилиси в ситуации с Нагорным Карабахом не станет выступать на чьей-либо стороне. Это заявление сделал бывший министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили 28 сентября в эфире телеканала «Палитраньюс». Читайте также: Грузия никого не поддержит в конфликте в Нагорном Карабахе — эксперт

15:18 28.09.2020 Степанакерт. (сс) Dalibor Z. Chvatal

15:27 28.09.2020 Госдума может в ближайшее время принять заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом: Госдума может принять заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

15:38 28.09.2020 Белоруссия готова содействовать любым необходимым способом для продвижения диалога сторон обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября говорится в заявлении белорусского МИД по ситуации в данном регионе. Читайте подробнее: МИД Белоруссии призвал к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе

15:42 28.09.2020 Власти Армении прорабатывают возможность эвакуации населения Нагорного Карабаха в связи с боестолкновениями в регионе с Азербайджаном. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет», — сказал Тоганян. Читайте подробнее: Армения прорабатывает план эвакуации населения Карабаха

15:59 28.09.2020 На сегодняшний день необходимости в дополнительной военной помощи для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе нет, однако Армения, если того потребует ситуация, запросить её у России. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян. Об этом: Ереван может запросить военную помощь у России

16:17 28.09.2020 Требование освободить территорию Азербайджана от оккупации выдвинул Армении турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 28 сентября NTV. Читайте также: Эрдоган потребовал от Армении «освободить Нагорный Карабах»

16:46 28.09.2020 Президент Республики Арцах Араик Арутюнян. Цитата из видео. facebook. comArayikHarutyunian

16:47 28.09.2020 Госдума намерена принять проект заявления о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, документ подготовил комитет Госдумы по делам СНГ. Подробности в материале: Госдума подготовила заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

16:59 28.09.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью, что президент Азербайджана Ильхам Алиев просил его воздержаться от обращений к азербайджанскому народу на фоне митингов в Ереване осенью 2018 года. Читайте также: Пашинян рассказал о просьбе Алиева в 2018 году

16:59 28.09.2020 Госдума на заседании 29 сентября намерена принять заявление о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, документ подготовил комитет Госдумы по делам СНГ. Читайте подробнее: Госдума намерена призвать Армению и Азербайджан прекратить огонь

17:17 28.09.2020 Армении и Азербайджану нужно сесть за стол переговоров, а не стягивать к границам боевую технику, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. «Так будет лучше для всех. Всё можно решить мирным путём. Надеюсь, что до массового кровопролития не дойдёт», — отметил он в соцсетях.

17:55 28.09.2020 Депутаты Госдумы готовы выступить с посреднической миссией для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом: Депутаты Госдумы готовы быть посредниками в конфликте в Нагорном Карабахе

18:28 28.09.2020 Танк вооруженных сил Азербайджана. mod.gov.az

18:37 28.09.2020 Обострение в Нагорном Карабахе должно быть прекращено, проблему нужно решать только путём переговоров, заявил 28 сентября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Читайте подробнее: В ОДКБ призвали Армению и Азербайджан к мирным переговорам

19:42 28.09.2020 Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство обороны и провел встречу с руководящим составом Вооруженных сил. [mil.am]

20:05 28.09.2020 Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 28 сентября журналистам официальный представитель главы международной организации Стефан Дюжаррик. Читайте также: Генсек ООН провёл переговоры по Карабаху с одной из сторон конфликта

20:22 28.09.2020 Азербайджанские войска за последние двое суток боёв потеряли более 400 человек, сообщил 28 сентября на пресс-конференции заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян. В Нагорном Карабахе подсчитали потери армии Азербайджана

20:27 28.09.2020 С начала боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе подразделения Армии обороны Арцаха потеряли 48 человек убитыми и более 200 ранеными, сообщил 28 сентября заместитель министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян. Читайте также: Военные Карабаха сообщили о своих боевых потерях

20:41 28.09.2020 Вооруженные силы Азербайджана начали новую крупную наступательную операцию в долине реки Аракс и на участке Матагис-Талыш в Карабахе, сообщает 28 сентября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. «Армия обороны Арцаха успешно противостоит всем нападениям и атакам, нанося значительные потери личному составу и технике противника», — заявил Ованнисян. Читайте также: Минобороны Армении: армия Азербайджана начала новое наступление

21:03 28.09.2020 ООН не может подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о вмешательстве Турции в военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил 28 сентября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «У нас нет информации относительно достоверности этих и многих других заявлений, — сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас нет средств, чтобы это проверить». Читайте также: В ООН заявили, что вмешательство Турции в конфликт в Карабахе не доказано

21:28 28.09.2020 Армия обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян. Об этом Погосян сообщил в эфире Общественного телевидения Армении. Читайте также: В Карабахе заявили об уничтожении военного самолета Азербайджана

22:38 28.09.2020 Войну в Нагорном Карабахе обсудил 28 сентября Совбез Армении, сообщили в пресс-службе армянского премьер-министра. Читайте подробнее: Совбез Армении обсудил вопрос «соразмерного удара» по Азербайджану Заседание Совета Безопасности Армении gov. am

22:54 28.09.2020 Данные о потере в Карабахе самолета ВВС Азербайджана не соответствуют действительности, сообщает 28 сентября азербайджанское военное ведомство. «Все самолеты азербайджанской армии находятся в строю», — сказал представитель министерства обороны. Читайте также: В Азербайджане отрицают потерю самолёта в Нагорном Карабахе

23:00 28.09.2020 Вопрос нагорно-карабахского конфликта обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 28 сентября журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель главы международной организации. Читайте подробнее: Генсек ООН обсудил проблему Карабаха с Пашиняном

23:21 28.09.2020 Война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха стала предметом переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и британского премьер-министра Бориса Джонсона 28 сентября. В коммюнике, которое было опубликовано по итогам переговоров, сказано, что конфликт между Баку и Ереваном произошёл «в результате нападений Армении на Азербайджан». Подробности в материале: Эрдоган обсудил войну в Карабахе с Борисом Джонсоном

23:28 28.09.2020 Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели в боях еще 26 своих военнослужащих. Ранее сообщалось о потере 28 военных Нагорно-Карабахской Республики. Читайте также: Минобороны Карабаха сообщило о гибели в боях 84 своих военных У карты боевых действий. Нагорный Карабах nkrmil. am

23:36 28.09.2020 С просьбой повлиять на политику Турции по Нагорному Карабаху обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщили 28 сентября в пресс-службе армянского правительства. Читайте подробнее: Пашинян призвал Меркель повлиять на Эрдогана в ситуации с Карабахом

00:47 29.09.2020 Минобороны Азербайджана 29 сентября опровергло заявление пресс-секретаря президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) о сбитом самолёте на линии соприкосновения в Карабахе. Читайте подробнее: В Азербайджане опровергли заявление о сбитом в Карабахе самолёте

01:30 29.09.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал «агрессивной» политику Турции в регионе и призвал «обуздать» её. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе правительства Армении. Читайте также: Пашинян заявил Меркель об «агрессивной политике Турции» в регионе

02:08 29.09.2020 Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября, сообщил журналистам источник в организации. Читайте подробности: Обострение в Нагорном Карабахе обсудят в Совбезе ООН

03:03 29.09.2020 Главы МИД Великобритании и Канады Доминик Рааб и Франсуа-Филипп Шампань выступили с совместным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании. Читайте также: Великобритания и Канада призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

04:42 29.09.2020 Число погибших военных Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном достигло 53, говорится в сообщении минобороны республики. Об этом: Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об увеличении числа погибших военных

05:08 29.09.2020 Пользователи Instagram и Facebook лишились доступа к соцсетям на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Отключение ресурсов зафиксировал сервис NetBlocks.org, отслеживающий блокировки по всему миру. Подробности в материале: В Азербайджане заблокировали Instagram и Facebook

07:01 29.09.2020 Бои между армией Азербайджана и Нагорного Карабаха. nkrmil. am

07:40 29.09.2020 Как отреагировали в мире на конфликт в Нагорном Карабахе. Цитата tv360ru.

07:42 29.09.2020 Опубликованы кадры (18+) удара Армении по азербайджанским солдатам. Кроме уничтожения военной техники, на видеозапись попал момент удара по группе азербайджанских военных, которые стояли на открытой местности. Цитата tv360ru.

07:50 29.09.2020 Минобороны Азербайджана опубликовало кадры ночных боёв в Нагорном Карабахе. По словам ведомства, они уничтожили колонну бронетехники Вооружённых сил Армении и артиллерийскую батарею, а также один танк, одну машину и около 10 человек личного состава, когда те пытались продвинуться на Физули-Джебраильском направлении. Армения наоборот утверждает, что во время ночных боестолкновений им удалось контратаковать и одержать верх сразу на нескольких направлениях, причинив противнику значительный ущерб. Цитата Lshot.

07:55 29.09.2020 Корреспондент РТ Игорь Жданов: «Сверху — то, как Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, выглядит в мирное время. Снизу — то, как он встретил нас. Так выглядит тот самый режим «светомаскировки». В городе полностью выключено уличное освещение, в домах люди тоже стараются не зажигать лишнего света. Все из-за бомбежек, которых в столице не было с 1992 года».

07:59 29.09.2020 27 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджанскую Республику и Армению положить конец столкновениям и начать диалог между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 сентября. Читайте подробнее: Иран призвал Азербайджан и Армению положить конец столкновениям

08:03 29.09.2020 28 сентября официальный представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран призвал Азербайджан и Армению прекратить вражду, объявить перемирие и начать переговоры в качестве единственного выхода из гуманитарного кризиса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: МИД Ирана: Военный путь — не решение спора в Карабахе

08:07 29.09.2020 В Нагорном Карабахе вторые сутки продолжается вооружённый конфликт. Армения и Азербайджан публикуют видео военных действий и опровергают сообщения друг друга. Многие страны, в том числе и Россия, призывают обе стороны прекратить бои и начать переговоры. RT.

08:21 29.09.2020 Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики, сообщили 29 сентября в пресс-службе оборонного ведомства. Об этом: Азербайджан обвинил Армению в обстреле Дашкесанского района

08:23 29.09.2020 Вся военная авиация Азербайджана находится в строю в рабочем состоянии. Об этом заявил начальник пресс-службы азербайджанского минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя сообщения о якобы сбитом над Нагорным Карабахом самолете. «Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — подчеркнул Даргяхлы. Читайте подробнее: В минобороны Азербайджана сообщили о состоянии своей авиации

08:23 29.09.2020 Эльман Пашаев вызвался защищать интересы Азербайджана в Гааге.

08:25 29.09.2020 Пресс-секретарь министерства обороны Армении сообщает об уничтожении сегодня утром бронетехники ВС Азербайджана на южном направлении в Нагорном Карабахе. Цитата Lshot

08:37 29.09.2020 Напряженные бои вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались в ночь с 28 на 29 сентября, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Читайте также: Баку: напряженные бои в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь

08:51 29.09.2020 Вчера диктор азербайджанского ТВ плакала от радости, сообщая об успехах военных, сегодня диктор армянского ТВ плачет от горя, зачитывая фамилии погибших. Подход к освещению, да и к самой войне, совершенно разный, хотя и те и другие бьются за землю, которую считают своей. Цитата mediakinesis.

09:10 29.09.2020 Из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Азербайджана по городу Гадрут в Нагорном Карабахе один человек погиб и ещё трое ранены. Об этом 29 сентября сообщил руководитель администрации населенного пункта. Подробности в материале: Из-за удара БПЛА Азербайджана в Нагорном Карабахе погибла пожилая женщина

09:20 29.09.2020 Reuters со ссылкой на неназванных боевиков подконтрольной Турции сирийской группировки «Ахрар аш-Шам» сообщает, что ещё в конце сентября от 700 до 1000 сирийцев должны были быть переброшены в Азербайджан для выполнения «охранных» контрактов. «Ранее в Армении заявили об участии в боях в Нагорном Карабахе сирийских боевиков и заранее подготовленном нападении со стороны ВС Азербайджана. Ответом Баку стали утверждения о наличии в боевых порядках ВС Армении/НКР ополченцев из стран Ближнего Востока», — цитата new_militarycolumnist.

09:21 29.09.2020 В ходе наступления ВС Азербайджана в направлении города Физули в Нагорном Карабахе были подбиты четыре танка ВС Армении. Об этом 29 сентября сообщает азербайджанское минобороны. Читайте подробнее: В минобороны Азербайджана сообщили, что подбили ещё четыре танка ВС Армении

09:36 29.09.2020 Армия Армении сбила на территории Нагорного Карабаха еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Азербайджана. Об этом 29 сентября сообщил представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян. Подробности в материале: В Нагорном Карабахе сбит БПЛА Азербайджана — минобороны Армении

09:38 29.09.2020 Министерство иностранных дел Армении полностью отрицает обвинения Министерства обороны Азербайджана в адрес Армении, касающиеся ракетного обстрела по Азербайджану из Варденисского района. [[[quote-0]]]

09:38 29.09.2020 Штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана [(cc) Sevda Babayeva]

09:40 29.09.2020 Руководство Армении рассматривает возможность заключения военно-политического союза с Нагорно-Карабахской Республикой на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц написала 29 сентября в Facebook. «В сложившейся ситуации активно обсуждаются наши возможные действия, в частности заключение с Арцахом военно-политического союза», — отметила Макунц. Читайте подробнее: Власти Армении допускают заключение военного союза с Карабахом

09:49 29.09.2020 Сообщения минобороны Азербайджана об артиллерийском обстреле азербайджанского Дашкесанского района с армянской территории опроверг 29 сентября МИД Армении. Об этом: В Ереване опровергли сообщения Баку об обстреле Дашкесанского района

09:52 29.09.2020 Министерство иностранных дел Армении опровергло информацию Баку об обстреле Дашкесанского района Азербайджана, сообщили 29 сентября в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. Читайте также: МИД Армении опроверг заявление Азербайджана об артиллерийском обстреле

09:55 29.09.2020 Министерство Азербайджана заявило, что ни одна из занятых ранее территорий в Нагорном Карабахе не была потеряна. Об этом: Азербайджан опроверг данные о потере территорий в Нагорном Карабахе

09:56 29.09.2020 В Минобороны Армении заявили об ударе ВС Азербайджана по воинской части в городе Варденис, который расположен непосредственно на территории страны. По информации пресс-службы оборонного ведомства, Азербайджан применил «воздушные силы в направлении» армянских позиций.

09:57 29.09.2020 Азербайджанская артиллерия. Нагорный Карабах [Цитата из видео из YouTube]

09:58 29.09.2020 Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по воинской части на армянской территории в районе города Варденис — Минобороны Армении.

10:16 29.09.2020 Корреспондент RT Игорь Жданов передаёт из столицы Нагорного Карабаха Степанакерта: «Совсем мало машин, совсем мало людей. Местные мне говорят, что это ненормально, что в мирное время он гораздо оживлённее, что гораздо больше жизни здесь. Впервые с 1992 года людям пришлось спуститься в подвалы, прятаться от бомбёжек. На улицы лишний раз никто старается не выходить».

10:19 29.09.2020 «Это не война Армении и Азербайджана. Это боевые действия, которые осуществляют ВС Азербайджана против вооруженных сил Республики Арцах (официальное название НКР). Важное обстоятельство, которое несколько иначе формирует картинку происходящего. Официально Армения не в войне. Понятно, что участвуют армянские добровольцы, прокси-войска и так далее», — сообщает в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

10:20 29.09.2020 «Армения по сей день не признала независимость Республики Арцах. Сейчас этот вопрос опять стоит в повестке дня для Еревана», — политолог Марат Баширов.

10:21 29.09.2020 Минобороны Азербайджана сообщает, что 3-й Мартунинский мотострелковый полк ВС НКР полностью уничтожен. Цитата new_militarycolumnist.

10:21 29.09.2020 В Грузии на границе с Арменией пограничники не пропустили часть грузовых машин, которые местные жители отправили в качестве гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Об этом сообщает новостной сайт JNEWS Об этом: В Грузии задержали грузовики с гумпомощью для жителей Нагорного Карабаха

10:22 29.09.2020 Сообщается о сбитом в районе Степанакерта летательном аппарате неизвестной государственной принадлежности. Цитата new_militarycolumnist.

10:22 29.09.2020 В Карабахе с начала боевых действий погибли четверо мирных жителей, сообщил на брифинге омбудсмен Армении Арман Татоян. Цитата bbbreaking.

10:23 29.09.2020 Эрдоган идет против Путина в Нагорном Карабахе — и сильно рискует, пишет inosmi и Die Welt: «В очередном столкновении Армении и Азербайджана немецкая газета видит исключительно противостояние президента Турции Эрдогана с российским коллегой. Путин в войне не заинтересован, а вот Эрдоган жаждет продемонстрировать мускулы».

10:25 29.09.2020 Воинская часть ВС Армении на территории Варденисского района страны была обстреляна армией Азербайджана, также в ходе данного обстрела применялась авиация. Об этом 29 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Читайте подробнее: В Ереване заявили об обстреле ВС Азербайджана воинской части в Армении

10:28 29.09.2020 Глава Дагестана Владимир Васильев продолжает работу в штатном режиме и в досрочную отставку не уходит, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

10:29 29.09.2020 По информации Минобороны Армении, в результате удара азербайджанского беспилотника в городе Варденис уничтожен гражданский автобус. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:38 29.09.2020 Важное обстоятельство, которое несколько иначе формирует картинку происходящего в нагорном Карабахе. Это не война Армении и Азербайджана, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Официально Армения не в войне — политолог

10:43 29.09.2020 Минздрав Турции готов помочь Азербайджану в Карабахе.

10:46 29.09.2020 Действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи. Минобороны Армении.

10:52 29.09.2020 Минобороны Армении опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксирована попытка азербайджанских войск захватить позиции в НКР. В ведомстве заявляют, что атака была отбита пограничниками, а армия Азербайджана понесла потери. В свою очередь, ВС Азербайджана показали кадры уничтожения двух танков армянской стороны — RT.

10:53 29.09.2020 Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек» ВС Азербайджана ведёт огонь по объектам НКР на территории Нагорного Карабаха. Цитата из канала «Военный обозреватель».

10:54 29.09.2020 Уничтоженный в результате удара ВС Азербайджана гражданский автобус в городе Варденис… непосредственно на территории Армении. Говорить о том, что это предпосылки к полномасштабной войне, смысла нет… война уже идёт. Цитата из канала «Военный обозреватель».

10:55 29.09.2020 Армянские ВС в ходе боев в Карабахе сбили вертолет — представитель Минобороны Арцрун Ованнисян. Цитата bbbreaking.

10:57 29.09.2020 Сегодня, 29 сентября, Госдума обсудит проект заявления о недопустимости применения силы и необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает ИА REGNUM. Читайте также: Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

11:01 29.09.2020 Женщина и ребёнок есть среди погибших в Нагорном Карабахе в результате обстрела, предпринятого военными Азербайджана. Об этом уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян сообщил 29 сентября журналистам. «Согласно последним данным, с начала военных действий четыре мирных жителя погибли, среди них женщина и ребенок, есть также десятки раненых», — сказал Татоян. Об этом: В Армении сообщили о четырёх погибших в Нагорном Карабахе

11:04 29.09.2020 Машина азербайджанского Общественного телеканала «ITV» попала под обстрел с армянской стороны в Карабахе, сообщает телеканал. Инцидент произошел на территории села Гапанлы Тертерского района, говорится в сообщении. Цитата bbbreaking.

11:06 29.09.2020 Члены армянской общины Абхазии обратились с призывом к России осудить действия Азербайджана и принять меры по переводу конфликта в русло переговоров. Обращение было 28 сентября опубликовано на странице сообщества в Facebook. Читайте также: В армянской общине Абхазии призвали РФ осудить действия Азербайджана

11:09 29.09.2020 Во время боев в Нагорном Карабахе ВС Армении сбили вертолет армии Азербайджана. Об этом 29 сентября сообщил представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян. Читайте подробнее: В Армении сообщили о сбитом в Нагорном Карабахе вертолете Азербайджана

11:14 29.09.2020 Президент Азербайджана заявил о гибели 10 мирных жителей в результате обстрелов с армянской стороны. Цитата bbbreaking.

11:19 29.09.2020 Меркель в разговоре с Пашиняном и Алиевым призвала к немедленному перемирию и возвращению за стол переговоров — правительство ФРГ. Цитата RT.

11:19 29.09.2020 Танки армии Азербайджана. Нагорный Карабах [Цитата из видео из YouTube]

11:20 29.09.2020 Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может вынудить Армению применить вооружение с широким радиусом поражения. Об этом 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в соцсети Facebook. Она отметила, что применение Азербайджаном тяжелых огнеметных систем и крупнокалиберной артиллерии «меняет логику и масштабы боевых действий». Об этом: Армения пригрозила Азербайджану оружием широкого радиуса действия

11:23 29.09.2020 Минобороны Армении публикует кадры уничтожения летательных аппаратов ВС Азербайджана.

11:24 29.09.2020 Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев от лица законодательного органа осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба парламента. Об этом: В Южной Осетии осудили действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе

11:26 29.09.2020 Принятие Госдумой заявления о Нагорном Карабахе своевременно, стороны должны сесть за стол переговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: В Госдуме предостерегли армян и азербайджанцев от конфликта в России

11:30 29.09.2020 Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждения ВС Азербайджана об уничтожении воинской части в карабахском городе Мартуни. Читайте также: Ереван опроверг сообщения об уничтожении армянского полка

11:38 29.09.2020 На азербайджано-армянской границе возможно проведение широкомасштабных боевых действий. Такую вероятность не исключил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Читайте подробнее: В Армении оценили вероятность боевых действий на границе с Азербайджаном

11:42 29.09.2020 Информация армянской стороны о якобы сбитом вертолете ВВС Азербайджана является очередной дезинформацией, азербайджанская армия не использовала вертолеты в сегодняшних операциях — Минобороны Азербайджана. Цитата bbbreaking.

11:43 29.09.2020 Открытая поддержка Баку в конфликте с Арменией — это хорошо просчитанная провокация Анкары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме заявили о сценарии Эрдогана в провокациях в Нагорном Карабахе

11:43 29.09.2020 Минобороны Армении заявляет об обстреле пригородов Вардениса подразделениями ВС Азербайджана. Город расположен непосредственно на территории Армении.

11:45 29.09.2020 Ответный огонь Карабаха по ВС Азербайджана, цитата wargonzo.

11:51 29.09.2020 О необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонных разговорова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 29 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом: Меркель призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе

11:54 29.09.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал три варианта разрешения нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. Об этом: Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России

11:58 29.09.2020 Обе стороны в Карабахе с таким удовольствием размещают видео с поражением техники и людей, а потом так же горестно рыдают над своими погибшими — политолог Марат Баширов.

12:01 29.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на вводе российских миротворцев в зону конфликта Армении и Азербайджана, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. Читайте подробнее: В Госдуме предлагают ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах

12:08 29.09.2020 МИД Армении сообщает о том, что в результате обстрела азербайджанских войск в армянском городе Варденис погиб мирный житель. Цитата breakingmash.