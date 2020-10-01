Степанакерт, , 13:21 — REGNUM В Нагорном Карабахе под обстрел ВС Азербайджана попали журналисты французской газеты Le Monde, в результате чего двое из них получили ранения. Об этом 1 октября сообщил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян на своей странице в соцсети Facebook.

«Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооружённых сил», — написал в своем сообщении Мовсисян.

Также он уточнил, что инцидент произошел в городе Мартуни и что в данный момент обоих пострадавших везут в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время по окраинам столицы Нагорного Карабаха ведется мощный обстрел.