Ереван, , 13:55 — REGNUM Ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Азербайджана сбили военные Армении на территории Нагорного Карабаха. Об этом 30 сентября сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы только что снова сбили беспилотник», — написал в своем сообщении Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что турецкие истребители F-16 выполняют парные полёты в зоне нагорно-карабахского конфликта.