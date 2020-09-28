Москва, , 10:54 — REGNUM Министерство иностранных дел России призывает внешних и внутренних игроков к сдержанности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.

По его словам, конфликт в Карабахе может иметь только мирное решение. Москва также призвала стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Он считает, что у этого конфликта есть только политико-дипломатическое решение.

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