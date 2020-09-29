Баку, , 08:33 — REGNUM Напряженные бои вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались в ночь с 28 на 29 сентября, сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении несколько раз пытались вернуть потерянные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях.

В министерстве обороны Азербайджана заявили, что ночью уничижена смешанная колонна бронетехники армии Армении, которая направлялась из Мадагиза в Агдере. Баку также утверждает, что уничтожена артиллерийская батарея, которая прикрывала колонну.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщение о сбитом азербайджанском самолете ВВС не соответствует действительности.