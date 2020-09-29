Нью-Йорк, США, , 15:53 — REGNUM Немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе призвала стороны конфликта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и призываю к немедленному прекращению боевых действий», — приводит заявление Бачелет пресс-служба управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, она отметила, что глубоко обеспокоена сообщениями о жертвах и раненых среди гражданского населения, а также о нанесении ущерба недвижимости и инфраструктуре.

Помимо этого, дипломат выступила ко всем сторонам конфликта с призывом соблюдать гуманитарные права и обеспечить защиту гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов заявил, что в настоящее время существует угроза территориальной целостности и суверенитету Армении со стороны Азербайджана.

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