Баку, , 16:16 — REGNUM Город Джебраил и несколько сел в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль вооруженные силы (ВС) Азербайджана. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter.

«Сегодня (4 октября — прим. ИА REGNUM) азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел», — написал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль село Мадагиз в Нагорном Карабахе.

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