Степанакерт, , 10:29 — REGNUM На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, сообщает 8 октября Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на своей странице в Facebook.

«В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях (линии соприкосновения)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.

Ранее премьер-министр Армении заявлял о возможном достижении перемирия в Нагорном Карабахе, но для этого, по его словам, Турция должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.