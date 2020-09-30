Страсбург, Франция, , 10:35 — REGNUM С призывом о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, как нарушающих права мирного населения, обратился к Еревану и Баку Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

В сообщении указывается, что ситуация, которая в настоящий момент сложилась в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, является тяжело нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека.

«В связи с этим ЕСПЧ постановил применить правило 39 своего регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни», — также отмечает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Армении перехватили в Нагорном Карабахе переговоры пилотов на турецком языке.