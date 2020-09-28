Москва, , 11:27 — REGNUM Турецкие боевики, переброшенные из Сирии, принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, сообщает РИА Новости.

По его словам, с севера Сирии в район военных действий прибыли около 4 тыс. боевиков.

Ранее армянский посол сказал, что Турция должна прекратить агрессивное вмешательство в дела региона. Тоганян добавил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха требует быстрого вмешательства сопредседателей минской группы ОБСЕ.

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