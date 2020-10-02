Брюссель, , 07:08 — REGNUM Во Франции и России обладают данными, подтверждающими переброску в Нагорный Карабах свыше 300 террористов из Сирии через турецкий Газиантеп, заявил 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС.

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"Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что он обсуждал вопрос переброски боевиков с президентом России Владимиром Путиным и он подтвердил, что в Кремле располагают такими же данными.

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Также президент Франции осудил поведение Турции в этом вопросе, подчеркнув, что Анкара пересекла «красную линию».

Ранее 1 октября Макрон, а также президенты России и США выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.

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