Степанакерт, , 20:37 — REGNUM Российское общество дружбы и сотрудничества с Арменией (РОДСА) чрезвычайно озабочено военными действиями, развернувшимися с 27 сентября по всему периметру линии соприкосновения между Азербайджанской Республикой и непризнанной Республикой Арцах (Нагорного Карабаха), последствия которых могут быть губительными не только для азербайджанцев и армян, но и для всех народов России, всего геополитического пространства Евразии.

В боевых действиях применяются самые современные средства, обеспеченные техникой и вооружением, в основном российского производства. С обеих сторон гибнут сотни военнослужащих, десятки мирных жителей, разрушаются не только военные объекты, но и жилища, а также мирная инфраструктура. Азербайджан наносит бомбовые и ракетные удары по жителям Степанакерта и другим внутренним городам и селам Арцаха и Республики Армения.

Наступательные масштабные действия с участием Турции, вовлеченных ею боевиков из Сирии, свидетельствуют о заранее беззастенчиво подготовленных атаках на армянские позиции, которые, как теперь видно, остались незамеченными российскими и международными организациями мониторинга и контроля за обстановкой вокруг Нагорного Карабаха. И это несмотря на многочисленные тревожные сообщения, поступавшие из Карабаха и от широких СМИ.

Мы не беремся сейчас давать оценки многим факторам потакания развязыванию губительных боевых действий воющих сторон. Это дело будущего для военных, политиков и международного сообщества. Но сегодня глазам российской общественности опять, как и в случаях с другими странами постсоветского образования, предстаёт очевидная картина несвоевременного предотвращения этой войны со стороны Российской Федерации. На тропу войны встали не просто народы наших прямых стран-соседей, но и миллионы их граждан, связанные многовековой историей бескровного сотрудничества, неформальными дружественными и семейными связями с русскими и другими народами России. Мы глубоко убеждены, что Российская Федерации, в первую очередь, ответственна за состояние не просто прочного, а очень прочного мира, как между этими странами, так и нашим многонациональным Отечеством, в котором проживает около 3 млн. армян и 1,5 млн. азербайджанцев. Азербайджан, развязавший эту войну, является стратегическим партнером нашей страны. В войну фактически втянута Республика Армения, входящая в ЕАЭС, ОДКБ, КСОРР и многие другие двухсторонние объединения с Российской Федерацией.

Страусиная риторика о том, что Россия во внешней политике не вмешивается во внутренние дела других стран, особенно на постсоветском пространстве в современных международных условиях, по нашему мнению, в целом недопустима и, как видим, губительна не только для нашей страны, но и для наших народов-соседей. Над ней практически наши оппоненты просто издеваются, безмерно наделяя нас все новыми и новыми санкциями. Но и сейчас мы слышим от руководства нашей страны лишь дипломатические реверансы, не видим решительных мер, направленных на прекращение боевых действий, особенно четкой позиции против откровенно наглого заявления турецкого президента Эрдогана об ультимативном участия Турции на стороне Азербайджана. Мы пока не говорим об ответственности наших дипломатических структур, начиная от МИД до посольств России в Баку и Ереване, наших спецслужб, и, конечно, политиков, т. е. всех тех, кто допустил полномасштабную войну на Южном Кавказе. Отдельный наш упрек относим к военно-техническому сотрудничеству, к продаже самого современного смертоносного оружия, поставляемого без ограничений и разбора к уровню отношений нашей страны с Азербайджаном и Арменией.

От имени широкой российской общественности мы обращаемся к российскому государственному и военно-политическому руководству немедленно остановить войну в Нагорном Карабахе, принять срочные и безотлагательные шаги не только по недопущению впредь подобных военных действий, но и обеспечению результативных и справедливых переговоров по карабахским проблемам.