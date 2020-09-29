Ереван, , 09:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении опровергло информацию Баку об обстреле Дашкесанского района Азербайджана, сообщили 29 сентября в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

В МИД Армении считают, что заявление Азербайджана говорит о намерении расширить географию военных действий и начать агрессию против Еревана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении из артиллерийских орудий обстреляли Дашкесанский район Азербайджана с территории Варденисского района Армении.