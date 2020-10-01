Ереван, , 15:07 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Нагорного Карабаха сбили за день три самолета ВВС Азербайджана. Об этом написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По её словам, на южном и юго-восточном направлении ПВО Карабаха сбили один самолет и один вертолет. «Поражено еще 2 самолета противника», — написала Степанян. Таким образом, ПВО сбили три самолета и один вертолет.

Ранее министерство обороны Армении сообщило о трех сбитых вертолетах ВВС Азербайджана. Позднее начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сказал, что заявление Армении о сбитых самолете и вертолете не соответствует действительности.

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