Дамаск, , 10:43 — REGNUM Главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 6 октября заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

«Он (Эрдоган) поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — заявил сирийский лидер.

Также он назвал Турцию инструментом «великих держав и богатых стран», являющихся «соучастниками Турции по поддержке терроризма», для внедрения «в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта погибли по меньшей мере 19 мирных жителей.