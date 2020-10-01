Минск, , 14:42 — REGNUM Раздельные телефонные переговоры, в ходе которых было проведено обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, провел президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 1 октября сообщает агентство БелТА.

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что помимо этого, сторонами были традиционно обсуждены развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие вопросы актуальной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе под обстрел ВС Азербайджана попали журналисты французской газеты Le Monde, в результате чего двое из них получили ранения.