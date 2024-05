08:43 24.08.2020

Некоторые морские млекопитающие и приматы, классифицируемые как «находящиеся под угрозой» виды животных, потенциально восприимчивы к коронавирусу нового типа. Об этом говорится в исследовании Калифорнийского университета в Дейвисе, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нём информирует портал Medical Xpress.

