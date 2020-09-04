На начало двадцатых чисел августа 2020 года число подтверждённых случаев заражения коронавирусом во всём мире приблизилось к 23 млн. Количество умерших составило около 800 тыс человек. Несмотря на периодически озвучиваемые заявления чиновников о стабилизации ситуации, многие страны вводят новые ограничения, стремясь локализовать распространение инфекции. В свою очередь, эпидемиологи ждут начала «второй волны» пандемии, которая должна накрыть мир осенью. Об основных событиях, связанных с борьбой с пандемией, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Обложка корона

17:56 21.08.2020 Правительство Италии использует ситуацию с эпидемией коронавируса для того, чтобы отложить региональные выборы, на которых партии правящей коалиции проиграют, заявила в интервью Il Tempo в пятницу, 21 августа, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Вместо того, чтобы требовать соблюдения санитарных правил, правительство позволяет проводить дискотеки и не закрывает границы для нелегальных мигрантов, и рост числа зараженных предполагается использовать как повод для объявления нового карантина и переноса выборов, считает Мелони. Подробности: Правые Италии: власти используют тему эпидемии для переноса выборов

17:57 21.08.2020 Нет никакого смысла в повторном объявлении общенационального карантина в Италии и в новой остановке экономической деятельности, заявил в пятницу, 21 августа, губернатор Сардинии Кристиан Солинас. Есть сомнения в том, что правительство, как предполагают некоторые, пойдет на такой шаг, но если это все же случится, «мы не примем никаких закрытий и будем при этом соблюдать все необходимые санитарные нормы», сказал он. Подробности: Глава Сардинии не намерен исполнять возможный указ Рима о новом карантине

17:58 21.08.2020 За прошедшие сутки в Индии подтверждено 68 898 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 2,91 млн, 21 августа сообщает агентство Reuters. Согласно правительственному отчету, число смертей от COVID-19 в Индии за 24 часа увеличилось на 983 до 54 849. Подробности: Жертвами COVID-19 в Индии стали почти 55 тыс. человек

18:09 21.08.2020 Пожилая женщина в маске. Бразилия. (сс) Felipe Barros. ExLibris. PMI

18:56 21.08.2020 В Италии за последние сутки выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране, сообщило министерство здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Италии зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19

18:57 21.08.2020 Сотрудники авиакомпании в ряде стран уже согласились на резкое сокращение зарплат и изменение рабочих инструкций в связи с потерями, которые несет компания на фоне эпидемии COVID-19. Подробности в материале: Авиакомпания Ryanair пообещала сократить меньше сотрудников

19:38 21.08.2020 В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией преодолело отметку в 100 тыс., сообщает 21 августа минздрав страны. Подробности:В Израиле выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

19:45 21.08.2020 Власти Ливана ввели комендантский час для предотвращения нового всплеска эпидемии COVID-19 на фоне разрушений после взрыва в порту Бейрута. Ночной комендантский час вводится с 21 августа на две недели, его продолжительность будет составлять 12 часов, с 18:00 до 6:00. Об этом: В Ливане вернули комендантский час

19:55 21.08.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 завершится менее чем через два года. Читайте подробнее: ВОЗ надеется, что пандемия COVID-19 завершится менее чем через два года

20:22 21.08.2020 Аналитики Rystad Energy отмечают, что оставшаяся часть 2020 года ознаменуется «борьбой с последствиями второй волны» эпидемии COVID-19. Подробности в материале: Прежний спрос на нефть вернется только в 2021 году — Rystad

20:43 21.08.2020 Словакия. (сс) ŽupaBA VUCBA

21:13 21.08.2020 Сумма в размере $18,3 млн выделена Соединёнными Штатами Украине в виде гуманитарной помощи в связи с COVID-19, сообщили 21 августа в пресс-службе Госдепа. Подробности в материале: Украине выделены $18,3 млн гумпомощи из США

21:34 21.08.2020 20 августа правительство Швеции объявило о закупке у британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca шести миллионов доз вакцины от COVID-19. Предполагается, что этого количества доз должно хватить на 3−6 миллионов граждан страны. Подчеркивается, что сделка состоится при условии, что вакцина будет одобрена после проведения заключительной фазы испытаний. Подробности: Правительство Швеции закупит у AstraZeneca вакцину от COVID-19

21:51 21.08.2020 Власти Киргизии расширили список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. Читайте подробнее: Власти назвали страны, гражданам которых теперь разрешен въезд в Киргизию

21:55 21.08.2020 270 киргизских медиков, лечивших пациентов с COVID, отправятся на отдых Читайте также: Власти Киргизии обещают отправить 2000 медиков отдыхать на Иссык-Куль

21:56 21.08.2020 Во всём мире за последние сутки выявлено 277 617 инфицированных коронавирусом, скончались 6659 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 277 тысяч случаев заражения коронавирусом

22:05 21.08.2020 В странах Африки к настоящему моменту выявлено 1 159 750 случаев коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 на континенте с начала эпидемии достигло 26 999. Выздоровели 882 342 человека. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Африке стали 26999 человек

22:28 21.08.2020 По информации Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 22 780 595. Первые три места по случаям COVID-19 занимают США (5 600 107), Бразилия (3 501 975) и Индия (2 905 825). Об этом: Жертвами COVID-19 в мире стали 795 тыс. человек

22:35 21.08.2020 По данным навечер пятницы, в Италии умерли35 427человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на 6). Выздоровели204 960человек, за день этот показатель увеличился на274(днем ранее — на180). Число подтвержденных носителей выросло на947 (днем ранее — на845), что является самым высоким показателем более чем за три месяца. Подробности в материале: Коронавирусные антирекорды в Италии: за день — почти тысяча новых заражений

23:03 21.08.2020 Новый рост числа заражений в Италии «был вполне предсказуемым», заявил журналистам советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.Этот рост «обеспечили» снятие общенационального карантина и особенно — сезон отпусков в августе, добавил он. Читайте подробнее: Минздрав Италии: рост числа заражений был «обеспечен» сезоном отпусков

23:06 21.08.2020 В конце августа 2020 года власти Сицилии решат, обращаться ли к правительству страны с инициативой вновь ограничить перемещение между регионами из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом, заявил губернатор Сицилии Нелло Музумечи.Будут учитываться актуальные на тот момент данные, вопросы эпидемиологической безопасности и интересы экономики, отметил Музумечи. Подробности в материале: В Италии могут снова ограничить передвижение между регионами

23:29 21.08.2020 «В настоящее время действует предупреждение для несущественных туристических поездок в столицу (Бельгии) Брюссель и провинцию Антверпен», — сказано в заявлении МИД Германии. Подробности в материале: В Германии ввели ограничения на поездки в Брюссель и Антверпен

23:49 21.08.2020 Южно-Африканская Республика находится на первом месте в Африке и на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19. Об этом: В ЮАР подтвердили более 600000 случаев COVID-19

23:56 21.08.2020 Увеличение обеспечено промышленностью и строительством, на которые в совокупности пришлось более 70% общего прироста, за ними следуют розничная торговля и агробизнес. Однако в сфере услуг рабочие места по-прежнему сокращаются. Подробности в материале: В Бразилии резко возросло число рабочих мест

01:13 22.08.2020 Разрешение на проведение в Аргентине третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса китайской фармкомпании Sinopharm дало Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT), сообщается на сайте минздрава республики. Читайте также: В Аргентине начались испытания китайской вакцины от коронавируса

01:42 22.08.2020 Переговоры с РФ об участии в испытаниях и производстве российской вакцины против коронавируса, получившей название «Спутник V», ведет руководство Венесуэлы, заявил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо в ходе видеоконференции с президентом страны Николасом Мадуро. Читайте также: Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

01:55 22.08.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 3 532 330, в том числе зафиксированные за последние сутки — 30 355. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:04 22.08.2020 Прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании остаётся на стабильно высоком уровне, говорится в материалах, опубликованных 21 августа на сайте британского правительства. Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более тысячи заразившихся коронавирусом

02:39 22.08.2020 348 940 фактов выздоровления от заболевания COVID-19 зарегистрировано на территории Колумбии с начала пандемии, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава. За сутки этот показатель вырос за счет еще 9816 пациентов. Также за последние 24 часа в стране было выявлено 8419 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период наблюдений — 522 138. Читайте также: В Колумбии число излечившихся от COVID-19 приблизилось к 350 тысячам

02:51 22.08.2020 США с 21 августа закрывают на границе с Мексикой ряд полос движения и начинают проводить больше вторичных проверок для сокращения количества «не являющихся необходимыми» поездок. Об этих мерах, принимаемых властями для ограничения распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters. Об этом: США вводят дополнительные ограничения на поездки в Мексику — Reuters

03:55 22.08.2020 Boeing работает над созданием портативного ультрафиолетового излучателя для проведения во время пандемии коронавируса дезинфекции рабочих поверхностей в кабине пилотов и салоне самолёта. Об этом 21 августа сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Boeing создаёт портативный ультрафиолетовый «жезл» против коронавируса

06:20 22.08.2020 329 043 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Аргентине, включая новые — 8159. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. Читайте подробнее: В Аргентине выявили еще более 8 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

07:32 22.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 168 случаев заражения коронавирусом. 8149 пациентов уже здоровы. 448 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 10 — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходит 3571 человек. Читайте также: Коронавирус в Косово: за сутки выявили 162 носителя. 10 пациентов погибли

07:32 22.08.2020 По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8119 случаев заражения коронавирусом. 4096 человек уже излечились от COVID-19. 240 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов. Подробности в материале: Коронавирус в Албании: за сутки выявили 152 носителя

07:37 22.08.2020 Еще 5928 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Мексике за последние сутки, после чего их общее число достигло 549 734. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 550 тысячам

07:40 22.08.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 308 случаев заражения, 557 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались трое пациентов. 9977 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2774 человека. Читайте подробнее: Коронавирус в Северной Македонии: за сутки выявили 115 носителей

07:44 22.08.2020 21 августа в Японии зарегистрировано 1034 человека, заразившихся коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Это третий день подряд, когда число новых зараженных превысило 1000. Читайте подробнее: SARS-CoV-2 в Японии: 1034 новых случаев

07:53 22.08.2020 Число подтвержденных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции в Перу выросло до 384 908 после излечения еще 228 пациентов. Об этом сообщает перуанский минздрав на своем сайте. Подробности в материале: В Перу от заболевания COVID-19 излечились почти 385 тысяч человек

08:02 22.08.2020 20 августа спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Калибаф заявил, что многосторонность и мировая солидарность — это не выбор, а важнейшее решение и единственный путь развития устойчивого и справедливого мира и безопасности для следующих поколений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 августа. Читайте подробнее: Иранский спикер: COVID-19 имеет общие черты с терроризмом

08:05 22.08.2020 В Японии продолжает держаться аномальная жара. По информации агентства Kyodo, медицинские работники заявляют о том, что сходство симптомов теплового удара и COVID-19 значительно усложняет их работу. Читайте также: Тепловой удар или COVID-19? В Японии жара сбивает с толку врачей

08:19 22.08.2020 21 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 112 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 20 376. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 112 человек за последние сутки

08:37 22.08.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло на 1920 и составило 393 769. Об этом сообщается на сайте медицинской ассоциации страны. Об этом: В Чили за сутки выявили почти 2 тысячи пациентов с коронавирусом

08:38 22.08.2020 В Молдавии школы и дошкольные учреждения с 1 сентября возобновят работу, заявил 21 августа на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает NewsMaker.md. Об этом: Без торжественной линейки: в Молдавии 1 сентября школы возобновят работу

09:02 22.08.2020 38 194 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Венесуэлы за весь период наблюдений, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала Venezolana de Television. Об этом: В Венесуэле число выявленных фактов заражения SARS-CoV-2 превысило 38 тысяч

09:28 22.08.2020 2328 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали на Украине. Соответствующие данные были обновлены 22 августа системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Читайте также: На Украине выявили почти 103 тысячи случаев инфицирования SARS-CoV-2

09:38 22.08.2020 После подтверждения еще 1370 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки в Боливии их общее количество составило 107 435, сообщается на странице в Twitter минздрава республики. Об этом: В Боливии зарегистрировали еще почти 1,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:07 22.08.2020 Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов оценил вакцину от SARS-CoV-2, разработанную казахстанскими учеными. Соответствующее заявление министр образования республики сделал 21 августа, сообщает Zakon.kz. Читайте также: Министр образования Казахстана оценил отечественную вакцину от коронавируса

10:42 22.08.2020 139 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Армении за минувшие сутки, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Армении выявили 139 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:55 22.08.2020 Первый вице-премьер-министр Киргизии Алмазбек Батырбеков поручил разработать алгоритм санитарной безопасности и проработать вопрос возобновления деятельности религиозных учреждений с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, сообщает 22 августа пресс-служба правительства республики. Подробности в материале: В Киргизии проработают вопросы, связанные с возобновлением работы мечетей

13:12 22.08.2020 186 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировализа сутки в Киргизии, сообщается 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: В Киргизии за сутки выявили 186 случаев инфицирования коронавирусом

13:36 22.08.2020 В Японии вспыхнул спор вокруг необходимости ношения масок при родах, сообщает информационное агентства Kyodo. Требование японских больниц, предъявленное к роженицам, спровоцировало острую дискуссию в интернете: одни заявляют об усложнении процесса родов этим требованием, а другие утверждают, что это необходимо, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Читайте также: Спор в Японии: нужны ли маски при родах?

13:57 22.08.2020 В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 70 285, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки зарегистрировали 174 случая инфицирования SARS-CoV-2

16:02 22.08.2020 В Приднестровье выявили тридцать новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства внутренних дел ПМР. Об этом: В Приднестровье выявили 30 новых случаев заражения SARS-CoV-2

17:43 22.08.2020 Общее число подтверждённых летальных случаев от COVID-19 в мире возросло до 800 тыс. Об этом в субботу, 22 августа, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сотрудники которого ведут статистику по заболеванию на основе официальных данных. Об этом: Число умерших от COVID-19 в мире достигло 800 тысяч

18:51 22.08.2020 Гражданам России, как и жителям Китая и Сербии, в ближайшее время разрешат въезд на территорию Польши. Соответствующий список стран решило обновить польское правительство. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило Польское агентство печати. Подробности в материале: Польша откроет границы для жителей России

19:29 22.08.2020 За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 22 августа министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

20:21 22.08.2020 Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил о риске голода «библейских масштабов» из-за коронавируса. Подробности в материале: Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

20:29 22.08.2020 На территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 августа сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 48 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

21:42 22.08.2020 За истекшие сутки на территории Турции было выявлено 1309 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 22 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в соцсети Twitter. Об этом: В Турции за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

21:57 22.08.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 23 млн. Об этом 22 августа свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики. Подробности в материале: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 23 млн

22:54 22.08.2020 Во всём мире за последние сутки было выявлено более 275 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались свыше 5,9 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 275 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:12 22.08.2020 В Британии за прошедшие сутки выявили 1288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 22 августа на сайте британского правительства данные. Читайте также: В Британии за сутки выявили более 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

02:38 23.08.2020 Специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ пояснили, что дети от 12 лет и старше должны носить защитные маски в случаях невозможности соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми. Подробности в материале: ВОЗ и ЮНИСЕФ пояснили, с какого возраста детям нужно носить защитные маски

05:31 23.08.2020 Всего с начала пандемии COVID-19 Венесуэла получила от дружественных стран и международных организаций около 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Читайте подробнее: Венесуэла получила гуманитарную помощь от ЕС в рамках борьбы с COVID-19

08:08 23.08.2020 На 66-м году жизни скончался исполняющий обязанности главы (хокима) Бухарской области Узбекистана Карим Камалов, сообщает 22 августа Национальное информационное агентство Узбекистана. Читайте также: В Узбекистане скончался глава Бухарской области, болевший COVID-19

08:09 23.08.2020 Глава Тернопольской областной государственной администрации (западная Украина) Владимир Труш заразился коронавирусом. О положительном результате теста на SARS-CoV-2 чиновник сообщил 22 августа на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Глава одной из западных областей Украины заразился коронавирусом

08:53 23.08.2020 В Узбекистане за сутки выявили 166 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Узбекистане за сутки выявили 166 случаев заражения коронавирусом

08:54 23.08.2020 Суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии составил 134 случая, 341 человек за сутки выздоровел, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: В Киргизии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 43000

10:26 23.08.2020 22 августа в Японии 983 человека заразились коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Вновь количество зараженных оказалось ниже 1000. Всего в Японии зарегистрировано 62 677 случаев заражения. Об этом: SARS-CoV-2 в Японии: 983 новых случая

10:30 23.08.2020 Правительство Японии приняло решение разрешить въезд в страну для иностранных студентов, сообщает информационное агентство Kyodo. Возможно, новые правила вступят в силу уже в течение этого месяца. Читайте также: Иностранные студенты смогут въехать в Японию

11:43 23.08.2020 На Украине за сутки выявили 1987 новых случаев инфицирования коронавирусом. Соответствующие данные были обновлены 23 августа системой мониторинга распространения коронавируса на сайте СНБО Украины. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили 1987 случаев инфицирования коронавирусом

12:04 23.08.2020 Бывший депутат парламента Азербайджана Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы на пятнадцать суток за то, что в нарушение карантина устроили празднование бракосочетания детей, сообщает 22 августа Sputnik Азербайджан. Читайте подробнее: В Азербайджане арестован экс-депутат, устроивший дочери свадьбу в карантин

12:47 23.08.2020 Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Об этом 23 августа со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина. Читайте подробнее: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом — СМИ

13:18 23.08.2020 В Армении за сутки выявили 176 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели еще 84 пациента, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Армении выявили 176 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2

13:35 23.08.2020 Медики оценивают состояние депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, которая заразилась коронавирусом SARS-CoV-2, как тяжелое. Подробности в материале: Медики оценивают состояние Тимошенко, заболевшей COVID-19, как тяжелое

13:55 23.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 337 случаев заражения коронавирусом. 8346 пациентов уже здоровы. 457 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 9 — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3534 человека. Читайте подробнее: Коронавирус в Косово: за сутки выявили 169 носителей. 9 пациентов умерли

14:13 23.08.2020 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике выявили тридцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. Подробности в материале: В ДНР зарегистрировали еще 30 случаев заражения коронавирусом

15:15 23.08.2020 В Белоруссии по состоянию на 23 августа зарегистрировали 70 468 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии зарегистрировано более 70,4 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

15:43 23.08.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 595 случаев заражения, 564 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончался один пациент. 10 110 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2921 человек. Читайте подробнее: Коронавирус в Северной Македонии: за сутки выявили 137 носителей

15:47 23.08.2020 По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8275 случаев заражения коронавирусом. 4184 человека уже излечились от COVID-19. 245 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов. Об этом: Коронавирус в Албании: за сутки выявили 156 случаев заражения

16:43 23.08.2020 Информация СМИ (средств массовой информации) о том, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, соответствует действительности. Об этом 23 августа сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на странице в соцсети Facebook. Читайте также: Пресс-секретарь Тимошенко о состоянии политика: «Температура до 39. Борется»

17:34 23.08.2020 За прошедшие сутки в Индии подтверждено 69 239 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 3 044 940. Об этом 22 августа сообщает индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом

18:42 23.08.2020 За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 23 августа министерство здравоохранения страны. Об этом: В Италии за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

20:06 23.08.2020 В Греции за последние сутки выявили 284 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило 23 августа министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 280 случаев заражения SARS-CoV-2

01:58 24.08.2020 Экстренное разрешение на использование плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов для лечения пациентов с выявленным заражением коронавирусом было выдано с учётом потенциальных плюсов метода, перевешивающих возможные риски. Читайте подробнее: Власти США разрешили лечение COVID-19 плазмой крови переболевших пациентов

07:02 24.08.2020 23 августа в Японии зарегистрировано 745 новых зараженных коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. От COVID-19 за прошедшие сутки скончалось 9 человек. Общее количество смертей достигло 1203. Читайте также: SARS-CoV-2 в Японии: 745 новых случаев

08:09 24.08.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 448 случаев заражения коронавирусом. 8346 пациентов уже здоровы. 467 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них десять — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходит 3476 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявлено 111 носителей SARS-CoV-2

08:28 24.08.2020 За прошедшие сутки в Южной Корее выявили почти 400 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили почти 400 случаев заражения SARS-CoV-2

08:37 24.08.2020 Более тысячи человек вышли на демонстрацию против ношения детьми защитных масок в школах Квебека, франкоязычной провинции Канады, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Жители Квебека выступили против ношения защитных масок в школах

08:39 24.08.2020 В Казахстане за минувшие сутки выздоровели 1509 человек с коронавирусом — общее число вылечившихся пациентов достигло 92 598, сообщили 24 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане выздоровели 88% пациентов с коронавирусом

08:42 24.08.2020 Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина начал расти спустя три недели спада. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter. Об этом: Уровень поддержки политики главы Южной Кореи вырос на 2,8% — Real Meter

08:43 24.08.2020 Некоторые морские млекопитающие и приматы, классифицируемые как «находящиеся под угрозой» виды животных, потенциально восприимчивы к коронавирусу нового типа. Об этом говорится в исследовании Калифорнийского университета в Дейвисе, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нём информирует портал Medical Xpress. Подробности в материале: Учёные предупредили об опасности SARS-CoV-2 для редких животных

09:01 24.08.2020 Лаборатории Узбекистана за минувшие сутки выявили 414 новых случаев заражения коронавирусом — общее число пациентов достигло 39 065, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Узбекистане выявили более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:02 24.08.2020 Глава правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (ФРГ) Армин Лашет намерен вместе с карнавальными ассоциациями прийти к решению об отмене карнавальных мероприятий в текущем году. Об этом Лашет заявил в интервью телерадиокомпании WDR. Ясность в этом вопросе наступит в течение двух-трёх недель, уточнил политик. Читайте также: В Германии предложили отменить карнавальный сезон

09:11 24.08.2020 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран исключил повторное введение карантина на территории страны, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Минздрав Франции исключает повторное введение карантина в стране

09:15 24.08.2020 Лаборатории Таджикистана выявили 8311 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Таджикистане выявили 8311 случаев заражения коронавирусом

09:15 24.08.2020 В Грузии в течение последних суток выявили десять случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом 24 августа разместили на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили десять носителей коронавируса

09:22 24.08.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 106 тыс. Читайте подробнее: За сутки на Украине выявили 1799 случаев заражения коронавирусом

09:23 24.08.2020 Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

09:28 24.08.2020 Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 24 августа числа заявил, что кампанией поощрения внутреннего туризма Go To Travel за месяц воспользовались 2 млн человек Подробности в материале: Туризм во время коронавируса: итоги кампании Go To Travel в Японии

09:55 24.08.2020 В России в течение следующих четырех кварталов могут лишиться лицензии 36 кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов «Эксперт РА». Читайте подробнее: Названо число рискующих потерять лицензию российских банков

09:58 24.08.2020 В первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов продаж главных экспортных товаров страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI). Подробности в материале: В Южной Корее ожидают сокращения продаж экспортных товаров

10:10 24.08.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр государственных предприятий Эрик Тохир провели в Абу-Даби встречу с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайд аль-Нахайяном и министром энергетики и инфраструктуры Сухейл аль-Мазруи, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Главы МИД Индонезии и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

10:34 24.08.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна заключила соглашение с G42, технологической компанией в области здравоохранения, базирующейся в ОАЭ, о поставке 10 млн доз вакцины от COVID-19 в 2020 году, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия и ОАЭ договорились о поставках вакцины от COVID-19

10:46 24.08.2020 Эксперты Hyundai Research Institute прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS. Об этом: Эксперты HRI прогнозируют падение экономики Южной Кореи на 0,5%

10:57 24.08.2020 Прошедшая неделя для Хорватии ознаменовалась рекордным количеством новых выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии. Больше всего случаев зафиксировано в Далмации, где 24 августа вступят в силу новые меры. Об этом: В Хорватии отмечается резкий рост числа выявленных заражений коронавирусом

11:20 24.08.2020 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезии были гарантированы поставки от 290 до 340 млн доз вакцины против COVID-19 к концу 2021 года, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия может получить 290 млн доз вакцины от COVID-19

11:39 24.08.2020 Власти Индонезии подтвердили 1877 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik. Подробности в материале: Число носителей SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 155 тысяч

11:41 24.08.2020 Больше половины граждан Южной Кореи считают, что правительству страны необходимо ужесточить карантинные меры и ввести третий уровень социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter. Об этом: 56% жителей Южной Кореи выступают за ужесточение карантинных мер — опрос

11:41 24.08.2020 Тюрьма в городском округе Амуру в Уганде была закрыта после того, как у 153 заключенных подтвердилось заражение коронавирусом. Читайте также: Тюрьму в Уганде закрыли из-за вспышки коронавируса

12:39 24.08.2020 Волонтеры помогают жителям, ведут пропаганду санитарно-гигиенических знаний, оказывают психологическую помощь. Акция «Поставь лайк волонтерам». Урумчи. Китай. russian.news.cn

12:59 24.08.2020 Дети в возрасте пяти лет и младше могут не носить защитные маски в период пандемии нового коронавируса, тогда как с возраста 12 лет маски обязательны. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: В ВОЗ объяснили, почему маска не нужна детям младше пяти лет

13:00 24.08.2020 В Норвегии всерьез опасаются того, что пандемия коронавирусной инфекции может иметь последствия не только для здоровья. Дело в том, что введенные ограничения на границе со Швецией влекут за собой риск нехватки норвежского традиционного блюда на рождественских столах, а именно свиных ребрышек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Из-за коронавируса в Норвегии опасаются нехватки рёбрышек на Рождество

13:02 24.08.2020 В Швеции после периода снижения распространения инфекции так называемое «R-число» выросло в первой половине августа. В течение длительного периода данный показатель снова был выше отметки в 1,0, что является признаком роста распространения инфекции. Об этом со ссылкой на заявления государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции вырос уровень распространения коронавирусной инфекции

13:15 24.08.2020 Группа российских специалистов Роспотребнадзора прибыла в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz». Читайте подробнее: В Узбекистан прибыли специалисты Роспотребнадзора

13:26 24.08.2020 23 августа председатель «Социал-демократической рабочей партии Швеции» и действующий премьер-министр страны Стефан Лёвен выступил с речью, главной темой которой стали недостатки в выстроенной системе шведского государства всеобщего благосостояния. Лёвен сосредоточил свое внимание на последствиях пандемии коронавирусной инфекции и важности построения более сильного и стабильного общества всеобщего благосостояния, в котором должны быть устранены допущенные ошибки, ставшие наиболее очевидными во время кризиса. Об этом 23 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. «Тем не менее, коронавирус показал, что государство всеобщего благосостояния, которым мы так гордимся, имеет свои явные недостатки. Не в последнюю очередь, когда речь заходит о медицинском уходе за пожилыми людьми. Это напоминание о том, что наше общество, пострадавшее от пандемии, неидеально. Поэтому мы не будем возвращаться к тому, как все было раньше, как все раньше функционировало. Вместо этого мы построим что-нибудь лучшее. Теперь это то, с чем мы должны справиться. Теперь мы должны действовать», — заявил Лёвен. Читайте подробнее: Премьер Швеции: «Наше общество, пострадавшее от пандемии, неидеально»

13:43 24.08.2020 Журналистка издания Dagens Nyheter Ева Стенберг опубликовала статью, целью которой было привлечения внимания читателей к такой проблеме, как прозрачность и свобода действия средств массовой информации во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, она отмечает, что Швеция, действительно, пошла своим путем при выработке стратегии по борьбе с кризисом, однако власть защитила не всю шведскую модель, так как ее составной частью является одна из самых старых законодательных гарантий свободы слова и прессы. Читайте также: Свобода прессы в Швеции во время пандемии была ограничена — Dagens Nyheter

13:56 24.08.2020 Делегация Казахстана вылетела в Москву для того, чтобы участвовать в переговорах по приобретению российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на официального представителя Минздрава республики Багдата Коджахметова. Читайте также: Глава минздрава Казахстана обсудит в Москве покупку вакцины от SARS-CoV-2

14:05 24.08.2020 Фармацевтическая компания Индонезии PT Indofarma построит 12 лабораторий для проведения тестов на COVID-19 в различных регионах страны, сообщает Antara. Читайте также: Фармкомпания Индонезии построит новые лаборатории в стране

14:12 24.08.2020 В Киргизии за последние сутки выявили еще 103 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 218 человек. Читайте подробнее: В Киргизии пошла на спад пандемия COVID

14:13 24.08.2020 В Казахстане с начала пандемии выявили 2,5 тыс. случаев заражения коронавнусом среди несовершеннолетних. Об этом 24 августа заявила председатель правления Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева на брифинге. По её словам, дети болеют COVID-19 реже, чем взрослые и у них менее выраженная симптоматика. Вместе с тем не исключаются случаи тяжелого заболевания. Боранбаева добавила, что среди новорожденных обнаружено 111 случаев заражения.

14:17 24.08.2020 Вместо того, чтобы принимать действенные меры против прибытия на Сицилию все новых групп нелегальных мигрантов, правительство Италии сосредоточилось на создании «концентрационных лагерей» для этих мигрантов, заявил глава региона Нелло Музумечи. Под «лагерями» подразумеваются центры по приему мигрантов, где они проходят двухнедельный карантин после приезда в Италию. Прибытие нелегалов создает в регионе социальные и санитарные риски, правительство страны не решает ни тот, ни другой вопрос и не дает сделать этого регионам, считает Музумечи. Читайте подробнее: Глава Сицилии обвинил правительство в создании «концлагерей»

14:18 24.08.2020 В римском госпитале Спалландзани начались испытания на людях вакцины от коронавируса.В испытаниях участвуют 90 добровольцев. Первая фаза должна продлиться 24 недели и завершиться в феврале 2021 года. Читайте подробнее: В Риме начались испытания вакцины от коронавируса на людях

14:24 24.08.2020 Разработанная в римском госпитале Спалландзани вакциона от коронавируса будет «общественной» и доступной всем, испытывающим в ней потребность, заявил губернатор провинции Лацио Никола Дзингаретти.24 августа в Спалландзани начались испытания вакцины на 90 добровольцах, первый их этап продлится 24 недели (до февраля 2021 года). Читайте подробнее: Губернатор Лацио: итальянская вакцина от COVID будет доступна всем

14:26 24.08.2020 Администрация Рима начала закрывать некоторые городские площади, где по вечерам вопреки действующим санитарным правилам регулярно происходят «гуляния», заявила мэр города Вирджиния Раджи.Речь, в частности, о некоторых площадях в центральных районах Трастевере и Сан Лоренцо. Читайте также: Власти Рима закрывают площади города от гуляний при эпидемии

14:31 24.08.2020 В Вооружённых силах Украины выявили 604 случая заражения коронавирусом. Об этом: В ВСУ за сутки зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом

14:38 24.08.2020 Министр труда Франции Элизабет Борн заявила, что компании смогут отказаться от обязательного ношения масок сотрудниками в ситуациях, которые еще предстоит уточнить, передает BFM TV. Читайте также: В минтруда Франции заявили об исключениях в отношении ношения масок

14:55 24.08.2020 Обсуждение созданной в России вакцины от коронавируса ведет с властями РФ всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 24 августа сообщила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Об этом: В ВОЗ сообщили об обсуждении с властями РФ российской вакцины от SARS-CoV-2

14:57 24.08.2020 24 августа лидер шведской «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон выступил с речью, главной темой которой стала критика действий правительства, возглавляемого социал-демократами. По его мнению, этой осенью, когда ожидается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, властям необходимо кардинально изменить выбранную стратегию по борьбе с вирусом. Однако эпидемиологическая ситуация является вовсе не единственной угрозой шведскому обществу. Кардинальные изменения, по мнению политика, необходимо произвести и в области борьбы с организованной преступностью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции лидер «умеренных» назвал насилие в стране «второй пандемией»

15:03 24.08.2020 Глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за бесплатное распространение масок в школах, в отличие от министра национального образования страны, который хочет возложить это бремя на семью, сообщает Le Figaro. Об этом: Во Франции выступили за бесплатное распространение масок в школе

15:13 24.08.2020 Фабрика по пошиву масок в Бразилии. (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília

15:17 24.08.2020 Врачи-стажёры, ранее объявившие о забастовке в Южной Корее, согласились участвовать в предоставлении услуг по диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра страны. Об этом: Бастующие в Южной Корее врачи-стажёры согласились вернуться к работе

15:21 24.08.2020 Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уверен, что даже сейчас не надо полагать, что пандемия закончилась и риск заболеть COVID-19 куда-то исчез. Он считает, что гражданам еще долго придется жить с наличием коронавирусной инфекции в обществе. Об этом: Эпидемиолог Швеции: вакцина от COVID-19 не является окончательным решением

15:29 24.08.2020 Учёные до сих пор не определились точно, что именно послужило источником возникновения коронавируса SARS-CoV-2, пишет немецкое издание Das Erste. Об этом: Учёные до сих пор не могут определить источник коронавируса — Das Erste

15:34 24.08.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за прошедшие выходные увеличилось на три человека. Такие данные 24 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции. Читайте подробнее: В Швеции за выходные от COVID-19 скончались три человека

15:42 24.08.2020 Индонезийский остров Бали из-за коронавируса останется закрытым для туристов из других стран до конца 2020 года, сообщает 24 августа Jakarta Post. Читайте подробнее: Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года

15:48 24.08.2020 По состоянию на август 2020 года доля иностранцев на фондовом рынке Южной Кореи составила 35,78%, что является самым минимальным показателем за последние три с половиной года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской биржи (KRX). Читайте подробнее: Названа доля иностранных инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи

15:50 24.08.2020 Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столичном регионе Южной Кореи отменен культурный фестиваль Itaewon Global Village Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула. Подробности в материале: В Южной Корее отменили культурный фестиваль из-за коронавируса

16:11 24.08.2020 Массовые манифестации на улицах Белоруссии не позволяют свести к минимуму уровень заболеваемости коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, представляя на пост главы Минздрава Дмитрия Пиневича, который до этого работал в должности первого заместителя министра. «Бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают о себе знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, — отметил Лукашенко.

16:23 24.08.2020 Согласно опросу, проведенному Qapa, более чем каждый четвертый сотрудник компании во Франции не хочет носить защитную маску на работе, передает BFM TV. Подробности в материале: Во Франции каждый четвертый сотрудник компаний не хочет носить маску

16:41 24.08.2020 Волонтеры помогают жителям, ведут пропаганду санитарно-гигиенических знаний, оказывают психологическую помощь. Акция «Поставь лайк волонтерам». Урумчи. Китай.russian.news.cn

17:17 24.08.2020 Как сообщает пресс-служба Кремля, 24 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции.

17:44 24.08.2020 belta.by

18:37 24.08.2020 Турция рассчитывает принять в этом году до 15 млн туристов, что принесет около 11 млрд долларов дохода, сообщаетXinhuanet со ссылкой на министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. Из-за пандемии коронавируса произойдет серьезное сокращение по сравнению с прошлогодними показателями. В 2019 году Турция приняла 45 млн туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 млрд долларов дохода.

19:14 24.08.2020 Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить Континентальный кубок в нынешнем сезоне. «Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков, слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета IIHF. Мы считаем это правильным решением», — сказал президент IIHF Рене Фазель ТАСС. Турнир ежегодно проводится среди клубных команд с 1997 года. Из российских клубов его победителями становились «Лада» и «Ак Барс».

19:15 24.08.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что по состоянию на вечер 24 августа в стране насчитывается 874 активных случая коронавируса. Читайте подробнее: В Черногории за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом

19:44 24.08.2020 «Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.

20:26 24.08.2020 Медицинский работник в инфекционной больнице. Gov. am

20:37 24.08.2020 Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту на континенте выявлено уже 1 189 526 случаев коронавирусной инфекции. Переболели COVID-19 и выздоровели 907 822 пациента. Об этом: В Африке погибли от COVID-19 почти 28 тыс. человек

20:38 24.08.2020 В Белоруссии разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19. Рекомендации предназначены для использования во всех типах учреждений образования вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности.

21:05 24.08.2020 Согласно отчету Университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 являются 809 834 человек. Наибольшее число жертв заболевания — в США, где от COVID-19 скончались 176 978 человек. Читайте подробнее: Коронавирусом заразились более 23,5 млн человек в мире

21:21 24.08.2020 В мире за сутки зафиксировано 253 963 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 23 311 719 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки 5,5 тысячи человек скончались от коронавируса

21:34 24.08.2020 Обучение в школах Нью-Йорка в условиях пандемии может проводиться на открытом воздухе, считает мэр города Билл де Блазио.

22:01 24.08.2020 Глава администрации САР Сянгна Линь-Чжэн Юээ объявила, что с 1 сентября в САР начнется массовое тестирование населения на COVID-19.

22:17 24.08.2020 ФИФА ввела временные правила, регулирующие отъезд игроков в сборные во время пандемии. Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских. Согласно принятым правилам, клуб может не отпустить игрока в сборную в случае, если в местах, где базируется клуб или проходит матч сборной, установлен обязательный период карантина не менее пяти дней либо существуют ограничения на въезд и выезд. Футбольные клубы также вправе не отпускать своих игроков в национальные сборные, если футболистам не предоставлено исключений со стороны соответствующих органов, принимающих решение о введении обязательного карантина в регионе или ограничений на въезд. ТАСС

22:30 24.08.2020 Дезинфекция пассажира аэропорта на о. Бохоль (Филиппины)

22:50 24.08.2020 По данным навечер понедельника, в Италии умерли35 441человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(днем ранее — на 7). Выздоровели205 662человека, за день этот показатель увеличился на192(днем ранее — на267). Число подтвержденных носителей выросло на953 (днем ранее — на1210). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: почти 1000 новых случаев за день

22:57 24.08.2020 Жертвами полицейского рейда стали в основном молодые девушки, которые просто пришли на дискотеку. Правительство заявило, что клуб в Лиме являлся «рассадником» COVID-19 и работал нелегально. Об этом: В Перу из-за давки во время «коронавирусного» рейда умерли 13 человек

23:11 24.08.2020 Если испытания итальянской вакцины от коронавируса будут проходить по намеченному графику, то ее массовое производство начнется весной 2021 года, заявил главный эпидемиолог римского госпиталя Спалландзани Франческо Вайа. 24 августа в Спалландзани начаты испытания вакцины на людях. В группу добровольцев входят 90 человек. Предполагается, что испытания займут 24 недели и завершатся в феврале 2021 года. Читайте также: Производство итальянской вакцины от COVID начнется весной 2021 года

23:50 24.08.2020 Министр здравоохранения и социального обеспечения Индии Харш Вардхан заявил, что страна представит полноценную вакцину от коронавируса к концу 2020 года, 24 августа сообщает The Hindu. Читайте подробнее: Минздрав Индии пообещал вакцину от COVID-19 к концу 2020 года

23:56 24.08.2020 «Торговцам дано указание не создавать скоплений людей… Их попросили надеть маски, им выдали дезинфицирующие средства», — сообщил журналистам управляющий одного из рынков Дели Раджкумар Катария. Читайте подробнее: В столице Индии возобновили работу еженедельные рынки

00:41 25.08.2020 В Ираке за прошедшие сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии — 3980 человек, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения. Читайте также: Рекордное число пациентов с COVID-19 выздоровело за сутки в Ираке

01:07 25.08.2020 В секторе Газа за прошедшие сутки были выявлены первые с начала пандемии случаи заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В секторе Газа выявили первые случаи COVID-19

01:08 25.08.2020 Жители Белоруссии примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщила 24 августа пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко. Читайте подробнее: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

01:09 25.08.2020 Ирак

01:22 25.08.2020 Кандидат на предстоящих выборах в президенты США от демократов Джозеф Байден, а также кандидат в вице-президенты Камала Харрис, планируют постоянно сдавать анализы на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя избирательного штаба политиков Эндрю Бейтса. Подробности в материале: Байден обязался регулярно сдавать анализы на коронавирус

01:38 25.08.2020 Количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось на 565 и достигло 115 309. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики. Об этом: В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 115 тысяч

01:53 25.08.2020 Американская корпорация Apple в конце августа предполагает открыть в ограниченном режиме часть магазинов на территории США, ранее повторно закрытых из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусном. Об этом со ссылкой на источники 24 августа сообщает агентство Bloomberg. Читайте также: Apple планирует до конца августа открыть в США часть магазинов — Bloomberg

02:27 25.08.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте подробнее: В Египте число зараженных коронавирусом приблизилось к 97,5 тыс

03:03 25.08.2020 Распространение коронавируса SARS-CoV-2 закончится вне зависимости, появится ли против него вакцина или нет, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина, передает телеканал Fox News. Читайте также: Трамп заявил, что пандемия может закончиться и без вакцины

03:18 25.08.2020 Решение завершить 31 августа режим общенационального обязательного карантина в Колумбии, введенного ранее из-за пандемии нового коронавируса, приняли власти страны. Об этом заявил колумбийский президент Иван Дуке в ходе выступления перед гражданами, сообщается на странице пресс-службы главы государства в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии объявили о планах завершить карантин по коронавирусу

03:37 25.08.2020 В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 8731, а общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 350 867. Об этом 24 августа сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: В Аргентине зафиксировали наибольшее число заражений и смертей за сутки

03:43 25.08.2020 551 696 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Колумбии, в том числе за последние 24 часа — 10 549, сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Колумбии число случаев заражения коронавирусом превысило 550 тысяч

04:30 25.08.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Мексики достигло 563 705, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гаттель на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 563 тысячи

04:31 25.08.2020 COVID-19. Мексика. coronavirus.gob.mx

04:51 25.08.2020 Сеть общепитов Kentucky Fried Chicken (KFC) временно решила не использовать свой слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба компании. Подробности в материале: Известному фастфуду пришлось сменить слоган из-за коронавируса

04:57 25.08.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 280 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 280 случаев COVID-19

05:46 25.08.2020 Большинство школ южнокорейского Сеула и прилегающих к нему районов закрыли из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters. Об этом: В Сеуле закрыли школы из-за коронавируса

05:50 25.08.2020 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу достигло 600 438, включая новые факты инфицирования — 1724. Об этом сообщается на сайте минздрава республики. Об этом: В Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч

06:03 25.08.2020 В Гвинее-Бисау продлили режим карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступил президент страны Умаро Сиссоко Ембало в ходе обращения к нации. Подробности в материале: В Гвинее-Бисау продлили карантин из-за коронавируса

06:14 25.08.2020 Возможность уменьшения продолжительности занятий в школах, а также введения обязательного ношения защитных масок среди учащихся старших классов рассматривают власти Хорватии из-за опасности распространения нового коронавируса, сообщила глава рабочей группы по разработке соответствующих мер Анна Павич Шиметин в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В школах Хорватии собираются ввести ряд мер по борьбе коронавирусом

06:38 25.08.2020 Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава Ямайки. Подробности в материале: Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом

07:27 25.08.2020 Сумму примерно в $320 млрд недополучила туристическая отрасль мира из-за карантинных мер по коронавирусу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении с соответствующим докладом, сообщается на странице в Twitter организации. Читайте подробнее: В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии

07:29 25.08.2020 Испания в период коронавируса. (сс) Jorge Franganillo

07:42 25.08.2020 Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Чили составило 399 568 после получения положительных результатов анализов еще от 1903 пациентов. Об этом сообщается на странице в Twitter чилийского минздрава. Об этом: В Чили число случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 400 тысячам

07:49 25.08.2020 В Индии за прошедшие сутки выявлено 60 975 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили более 60 тыс. случаев COVID-19

08:04 25.08.2020 Генеральное управление здравоохранения Франции подтвердило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 1955 новых случаев заражения SARS-CoV-2, передает BFM TV. Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили почти 2000 новых носителей SARS-CoV-2

08:06 25.08.2020 110 148 случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Боливии с начала пандемии коронавируса, в том числе 999 — за последние 24 часа, сообщает боливийский минздрав на своем сайте. Читайте также: В Боливии число случаев заражения коронавирусом превысило 110 тысяч

08:11 25.08.2020 Глава администрации Гонконга Кэрри Лам назвала «политически мотивированными» высказывания медицинских экспертов, критикующих идею массового тестирования на коронавирус, запланированного в этом автономном районе КНР с 1 сентября. Об этом 25 августа она заявила журналистам. Читайте также: Глава Гонконга осудила критиков идеи массового тестирования на коронавирус

08:14 25.08.2020 В Японии резко снизилось количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Всего за прошедшие сутки в стране зафиксировано 492 случая, сообщает информационное агентство Jiji Press. Читайте также: SARS-CoV-2 в Японии: менее 500 случаев за сутки

08:54 25.08.2020 Карантинные ограничения в пассажирских поездах смягчил главный государственный санитарный врач Казахстана на транспорте Садвакас Байгабулов, сообщает агентство КазТАГ. Об этом: В Казахстане смягчили ограничения в пассажирских поездах

09:16 25.08.2020 В Грузии 24 августа скончался 18-й пациент с COVID-19. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказала клинический директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. Подробности в материале: В Грузии скончался ещё один пациент с COVID-19

09:25 25.08.2020 Лаборатории Казахстана выявили 104 902 случая заражения коронавирусом, в том числе 184 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 25 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане за минувшие сутки выявили 184 случая заражения коронавирусом

09:26 25.08.2020 Кипр с 28 августа откроет границу для ряда граждан России, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Власти Кипра по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией делят страны на категории А, В и С. Россия с 28 августа будет включена в третью категорию. Читайте также: Кипр разрешит въезд некоторым категориям граждан России

09:28 25.08.2020 Тесты почти 200 сотрудников индонезийского подразделения LG Electronics дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей LG Electronics Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили коронавирус у 200 сотрудников LG Electronics

09:29 25.08.2020 Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 24 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили пять носителей коронавируса

09:31 25.08.2020 В Грузии в течение последних суток выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом 25 августа разместили на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

09:54 25.08.2020 В Руанде зарегистрировали 200 случаев заражения коронавирусом, самое большое число за сутки с тех пор, как в марте в стране выявили первый случае заражения. Читайте подробнее: В Руанде выявили максимальное число заражений коронавирусом за сутки

09:55 25.08.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 108 415. Читайте также: На Украине за сутки зафиксировали 1658 случаев заражения коронавирусом

09:56 25.08.2020 Люди соблюдают социальную дистанцию. Украина. (сс) Rino ap Codkelden

10:24 25.08.2020 Лаборатории Узбекистана выявили 39 506 случаев заражения коронавирусом, в том числе 441 — за минувшие сутки. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили 441 случай заражения коронавирусом

10:30 25.08.2020 Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь надеется, что стороны смогут использовать вакцину от COVID-19 одновременно в рамках программы сотрудничества, сообщает Antara. Об этом: Китай надеется использовать вакцину от COVID-19 одновременно с Индонезией

10:44 25.08.2020 Второй пациент, у которого ранее был диагностирован COVID-19, в течение суток скончался в Грузии 25 августа. Читайте подробнее: В Грузии скончался второй за сутки пациент с COVID-19

10:57 25.08.2020 Ученики всех классов школ ЮАР приступили к занятиям с понедельника, 24 августа, после того как все учебные заведения страны были закрыты в течение нескольких недель из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: В школах ЮАР возобновились занятия

11:04 25.08.2020 Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что КНР принял различные превентивные и контрольные меры для борьбы с пандемией и в то же время для возрождения экономики, сообщает Antara. Подробности в материале: Посол Китая в Индонезии рассказал о борьбе с COVID-19

11:14 25.08.2020 В таджикистанском Ходженте отмечается увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа написал пресс-секретарь администрации города Мамури Юсуфзод на своей странице в Facebook. Подробности в материале: В Таджикистане предупредили о второй волне коронавируса

11:37 25.08.2020 Лаборатории Таджикистана за минувшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Таджикистане выявили 8346 случаев заражения коронавирусом

11:55 25.08.2020 В украинских Черновцах состоялась очередная акция протеста против ужесточения карантинных мер. Читайте подробнее: В Черновцах прошла массовая акция протеста против ужесточения карантина

12:01 25.08.2020 Власти Индонезии подтвердили за сутки 2447 новых носителей SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии подтвердили свыше 157 тысяч носителей SARS-CoV-2

12:44 25.08.2020 Повторный случай заражения коронавирусной инфекцией впервые подтвержден медиками из Университета Гонконга. Об этом 25 августа сообщает телерадиокорпорация RTHK. Об этом: Медики Гонконга подтвердили повторное заражение коронавирусом

12:59 25.08.2020 Власти украинских Черновцов пошли навстречу протестующим, разрешив работу транспорта и предприятий. Читайте также: Власти Черновцов разрешили предприятиям работать наперекор властям Украины

13:01 25.08.2020 Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, однако такие случаи очень редки. Об этом 25 августа сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Об этом: В Минздраве РФ рассказали о причинах повторного заражения коронавирусом

13:01 25.08.2020 Состояние экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирусом, в настоящий момент оценивается как «стабильно тяжелое», сообщило 25 августа издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. Согласно информации СМИ, Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а температура у нее в последние дни не опускается ниже 39 градусов. Вместе с тем, издание отмечает, что где, когда именно и при каких обстоятельствах заболела Тимошенко — неизвестно. Также не удалось узнать, где она проходит лечение. Подробности в материале: СМИ: У заболевшей коронавирусом Юлии Тимошенко — тяжелое состояние

13:05 25.08.2020 По информации албанского новостного агентства Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 12 547 случаев заражения коронавирусом. 8657 пациентов уже здоровы. 480 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13— за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3410 человек. Подробности в материале: Коронавирус в Косово: за сутки выявили 99 носителей, 13 пациентов умерли

13:14 25.08.2020 В яслях и детских садах Рима после возобновления их работы в сентябре 2020 года будут ежедневно измерять температуру и детям, и приводящим их родителям, и воспитателям.Работу учебных заведений Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер, включая регулярную дезинфекцию всех помещений. Читайте также: В детсадах Рима будут измерять температуру детям, родителям и воспитателям

13:16 25.08.2020 В новом учебном году аудитории вузов Италии смогут заполняться лишь наполовину.Для студентов должно быть доступно дистанционное обучение, а те из них, кто захочет присутствовать в аудиториях, должны будут заранее подавать соответствующие заявки. Об этом: В аудитории вузов Италии пустят лишь половину студентов

13:17 25.08.2020 Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Несмотря на то, что эпидобстановка пока кардинальным образом не улучшилась и говорить об окончании эпидемии пока преждевременно, я бы согласился с Минпросвещения о нецелесообразности переноса начала учебного года на 1 октября. Наблюдения показали, что эта часть населения наименее подвержена риску инфицирования SARS-CoV-2 и практически не дает прироста заболеваемости. Информации об имевших место вспышках инфекции среди детей нет…». Читайте подробнее: «Достаточно безопасно»: о начале учебного года с 1 сентября

13:20 25.08.2020 В августе 2020 года в Италии вновь наблюдается много случаев заражения коронавирусом, но ситуация имеет очень мало общего с первой волной эпидемии, заявил главный инфекционист миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.Большинство новых заразившихся — молодые люди, они намного легче переносят болезнь, часто — без симптомов, отсюда и резкое снижение числа смертей, но ситуацию едва ли можно считать нормальной, ведь молодежь становится «резервуаром» вируса и вполне может потом передавать его своим пожилым родственникам, которые уже не перенесут болезнь так же легко, отметил Галли. Читайте подробнее: Врачи Италии рассказали, чем вторая волна эпидемии отличается от первой

13:22 25.08.2020 По данным министерства здравоохранения Албании, лечение от COVID-19 в стране проходят 3938 человека. На стационарном лечении находится 151 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии и пять подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: Коронавирус в Албании: за сутки выявили 178 носителей

13:31 25.08.2020 По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 673 случая заражения, 568 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались два пациента. Лечение проходят 2955 человек. 10 150 пациентов уже здоровы. Читайте также: В Македонии за сутки выявили 78 носителей коронавируса

13:33 25.08.2020 Пандемия коронавирусной инфекции показала, что способность шведских властей в кратчайшие сроки закупать лекарства и комплекты индивидуальной защиты не соответствовала масштабам разразившегося кризиса. Поэтому министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен намерена решить эту проблему посредством внедрения специальной системы аптек неотложной помощи, в которых будут храниться запасы всего необходимого на случай кризиса. Подробности в материале: Власти Швеции усиливают готовность медучреждений к кризисным ситуациям

13:46 25.08.2020 Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество тестов на коронавирус в Индонезии всё ещё далеко от стандартов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Detik. Об этом: Число тестов на коронавирус в Индонезии далеко от стандартов ВОЗ

13:48 25.08.2020 Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии, сообщает «РБК-Украина». Об этом: Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственного дыхания — РБК

13:58 25.08.2020 Белоруссия рассматривает предложение российской стороны о проведении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщил 25 августа журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в Минск направлены документы по вакцине, они рассматриваются. Читайте также: Белоруссии направлены документы по российской вакцине от COVID-19

14:11 25.08.2020 Узбекистан вошел в международную программу по равному доступу к вакцине против коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: Узбекистан присоединился к международной программе по вакцине от COVID-19

14:14 25.08.2020 Во французском футбольном клубе «Марсель» три человека заразились коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба клуба. Читайте также: В «Марселе» сообщили о трёх случаях заражения коронавирусом

14:14 25.08.2020 Дезинфекция улиц в Мексике. (сс) Carl Campbell

14:26 25.08.2020 Комиссар по вопросам здравоохранения в деловой столице Нигерии, Лагосе, заразился коронавирусом. Подробности в материале: Координатор борьбы с пандемией в Нигерии заразился SARS-CoV-2

14:32 25.08.2020 Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией вероятны, но являются единичными. Об этом заявила 24 августа в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Харрис подчеркнула, что подобные случаи очень редки — один на 23 млн человек. Об этом: В ВОЗ признали очень редкими случаи повторного заражения COVID-19

14:43 25.08.2020 В северокорейских СМИ продолжает появляться информация о том, что с начала пандемии коронавируса в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения. Между тем Корейское центральное телевидение (KCTV) по-прежнему призывает население носить маски. Читайте также: В КНДР призывают соблюдать профилактические меры — KCTV

14:50 25.08.2020 Высший совет общественного здравоохранения Франции рекомендует систематически носить защитные маски в университете, передает BFM TV. Читайте подробнее: Во Франции порекомендовали носить защитные маски в университете

14:50 25.08.2020 Первых пациентов с COVID-19 и ВИЧ Тбилисская инфекционная больница сможет начать принимать в стационар через несколько дней. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 25 августа сообщила журналистам медицинский директор этого медицинского учреждения Марина Эзугбая. Читайте также: В Тбилиси скоро возобновят приём в стационар пациентов с COVID-19 и ВИЧ

15:00 25.08.2020 В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и повышающимся рисками заражения запрет на посещение домов престарелых сохранится до конца сентября. Это решение было принято правительством на прошлой неделе. В свою очередь, данная мера властей вызвала реакцию как со стороны управляющих компаний, так и со стороны родственников, многие из которых считают, что запрет следует отменить. Об этом 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции раскритиковали продление запрета на посещение домов престарелых

15:18 25.08.2020 Швеция получила от Европейского союза партию препарата ремдесивир, который используется при лечении пациентов с COVID-19. Однако вместо запрошенных 70 000 доз препарата в Швецию поступило только чуть более 1 700. Об этом 25 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Первоначально Государственное управление социальной защиты населения Швеции заявило, что стране необходимо 70 000 доз, которых, по оценкам ведомства, хватило бы примерно на 10 000 пациентов. Однако в итоге Швеции пришлось довольствоваться значительно меньшим количеством доз. Еврокомиссия направила в страну только 1 728 доз лекарства, которых хватило для лечения примерно на 250 пациентов. Об этом: Еврокомиссия не поставила в Швецию запрашиваемое количество ремдесивира

15:24 25.08.2020 Посол Китая в Сеуле Син Хаймин пожертвовал $20 000 Международному институту вакцин (IVI) на исследования и разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства КНР в Южной Корее. Читайте подробнее: Посол Китая в Сеуле пожертвовал $20 тыс. на разработку вакцины от COVID-19

15:28 25.08.2020 В международной правозащитной организации Amnesty International и правозащитной организации Анголы Omunga выступили с критикой действий спецслужб страны во время реализации мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса в мае. Читайте также: Спецслужбы Анголы обвинили в убийствах гражданских лиц

15:32 25.08.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на одного человека. Такие данные 25 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончался один человек

15:41 25.08.2020 Для контроля за мерами по борьбе с коронавирусом власти Испании привлекут военных. Об этом заявил председатель правительства страны Педро Санчес.

15:43 25.08.2020 Руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл на пресс-конференции 25 августа заявила, что почти четыре тысячи результатов тестов на COVID-19 будут аннулированы. Две лаборатории в стране обнаружили некачественные результаты коммерческого тестирования. Читайте также: В Швеции аннулируют результаты 3,7 тыс. тестов на COVID-19

15:44 25.08.2020 Родные погибших в ДТП на дороге Шатили в Грузии, проживающие за рубежом, смогут въехать на территорию Грузии без обязательного двухнедельного карантина. Данное сообщение 25 августа было размещено на сайте грузинского правительства. Читайте подробнее: В Грузии разрешили родным погибших в ДПТ въехать в страну без карантина

15:58 25.08.2020 Правительство Украины предлагает продлить действующий сейчас в стране карантин до 1 ноября. Об этом на совещании первых лиц государства сегодня, 25 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM. Шмыгаль отметил, что сейчас общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией на Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. По его словам, наиболее пострадавшие сегодня области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская. В свою очередь, президент Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, учитывая негативную динамику заболеваемости. При этом он заявил, что карантин должен оставаться «адаптивным и необременительным для предпринимателей, которые должны иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях». Подробности в материале: Правительство Украины намерено продлить карантин до 1 ноября

16:05 25.08.2020 Власти Украины по просьбе Израиля ограничили паломничество в город Умань Об этом: Украина решила ограничить паломничество хасидов в Умань

16:05 25.08.2020 В Грузии за время пандемии было проведено 350 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 25 августа сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии проведено 350 тыс. тестов на коронавирус — врач

16:37 25.08.2020 За последние сутки в Киргизии выявили 119 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии — 43 245. Подробности в материале: «Идет снижение, но нельзя расслабляться»: минздрав о COVID-19 в Киргизии

17:05 25.08.2020 Вывозной рейс из Новой Зеландии в Австрию. © BMEIA. Gruber

18:04 25.08.2020 Издание The Sun сообщает, что власти Испании попросили местных жителей и туристов соблюдать добровольную самоизоляцию.

18:55 25.08.2020 Итальянский предприниматель Флавио Бриаторе заразился коронавирусом.Бывший руководитель команд «Формулы-1» находится в госпитале Святого Рафаила в Милане, его состояние, по словам помощников бизнесмена, «стабильное и хорошее». Об этом: Бывший руководитель команд «Формулы-1» заразился коронавирусом

19:00 25.08.2020 Телеканал CNBC сообщает, что компания American Airlines намерена уволить около 19 тысяч сотрудников с 1 октября, однако эти планы могут быть пересмотрены в случае оказания финансовой помощи со стороны американских властей.

19:16 25.08.2020 По данным на вечер вторника, в Италии умерли35 445человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(как иднем ранее). Выздоровели206 015человек, за день этот показатель увеличился на353(днем ранее — на192). Число подтвержденных носителей выросло на878 (днем ранее — на953). Подробности в материале: В Италии снижается число новых заражений коронавирусом

20:01 25.08.2020 Стюардессы в аэропорту.

20:08 25.08.2020 Другая крупная американская авиакомпания, United Airlines, заявила о потенциальном увольнении 36 000 сотрудников. В то же время Southwest Airlines заявила, что надеется избежать вынужденных сокращений в 2020 году. Об этом: American Airlines заявила об увольнении 40000 сотрудников

20:14 25.08.2020 Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару, заразился коронавирусом. В семье Болсонару уже переболели COVID-19 сам президент, его жена Мишель Болсонару и младший сын Жаир Ренан. Читайте также: Сын президента Бразилии заразился коронавирусом

21:07 25.08.2020 Киноактёр Антонио Бандерас заявил об излечении от COVID-19. «После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется», — написал актёр на своей странице в Facebook.

21:25 25.08.2020 Оба теста на коронавирус, пройденные лидером партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, дали отрицательный результат.О возможном заражении входящего в группу риска 84-летнего политика заговорили после подтверждения коронавируса у предпринимателя Флавио Бриаторе и целого ряда граждан, с которыми предприниматель встречался в последние дни. Берлускони также встречался с Бриаторе несколькими днями ранее, поэтому после сообщения о заражении предпринимателя экс-премьер Италии самоизолировался. Читайте подробнее: Тесты не подтвердили коронавирус у Сильвио Берлускони

22:02 25.08.2020 Флавио Болсонару. (сс) Senado Federal

22:15 25.08.2020 Количество выявленных носителей коронавируса в Черногории за сутки пока не снижается. По данным на вечер 25 августа было обработано 540 тестов, из них 66 были положительными. Читайте подробнее: В Черногории за сутки от COVID-19 умерли три человека

22:33 25.08.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 206 382 новых случая заражения коронавирусом, скончались 4056 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 200 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2