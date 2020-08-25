Токио, , 08:04 — REGNUM 24 августа в Японии резко снизилось количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Всего за прошедшие сутки в стране зафиксировано 492 случая, сообщает информационное агентство Jiji Press. Последний раз этот показатель опускался ниже 500 20 июля. Тогда зарегистрировали 418 случаев.

В Токио также наблюдается резкое снижение. Только 95 человек заразились вчера коронавирусом. Впервые с 8 июля количество зараженных в столице за сутки опустилось ниже 100.

Тяжело больных пациентов с COVID-19 в Токио стало на 1 меньше. 24 августа у 38 человек наблюдаются осложнения.

Во многих префектурах Японии отмечено относительное низкое количество инфицированных: 60 в Осаке, 51 в Фукуоке, 43 в Айти, 39 в Канагава, 8 в Хёго. Однако в префектуре Нагано, в центре Японии зарегистрировали 11 случаев заражения — рекордное для этой территории количество.

Число погибших от COVID-19 составило 10 человек. Всего в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом, умерло 1213 человек.