Париж, , 15:04 — REGNUM Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан находится с официальным визитом в Словении, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В ходе визита глава французского МИД проведёт переговоры с президентом Словении Борутом Пахором, с премьер-министром этой страны Янезом Яншей и своим коллегой Анже Логаром. Переговоры коснутся таких важных европейских и международных вопросов, как Конференция о будущем Европы, бюджет Европейского Союза, план по восстановлению экономик стран ЕС и урегулирование санитарного кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Представители двух государств также обсудят возможную передачу Словении председательства в Совете ЕС во второй половине 2021 или в первой половине 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

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