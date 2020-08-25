Никосия, , 08:51 — REGNUM Кипр с 28 августа откроет границу для ряда граждан России, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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Власти Кипра по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией делит страны на категории А, В и С. Россия с 28 августа будет включена в третью категорию.

Так, въезд разрешат гражданам РФ, которые постоянно проживают на острове, а также членам их семей, дипломатам и тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей Кипра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Однако в Росавиации не стали комментировать данную информацию.

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