Ташкент, , 09:00 — REGNUM Лаборатории Узбекистана за минувшие сутки выявили 414 новых случаев заражения коронавирусом — общее число пациентов достигло 39 065, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В стационарах республики остаются 3803 человека, в том числе 249 — в тяжелом состоянии и 129 — в критическом. Выздоровели 34 987 человек, или 89,6% от общего числа заразившихся, скончались — 275 пациентов.

По состоянию на 23:00 (21:00 мск) 23 августа в Ташкенте выявили 23 722 случая заражения, в Ташкентской области — 6411, Самаркандской области — 1625, Андижанской области — 1168.

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