Ташкент, , 13:01 — REGNUM Узбекистан вошел в международную программу по равному доступу к вакцине против коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что к программе уже присоединились 172 страны. Портфель ВОЗ насчитывает девять вакцин, сказал глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа член оперативного штаба Узбекистана по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов заявил, что узбекистанские специалисты изучают возможность применения российской и китайской вакцин против COVID-19.

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