Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили 104 902 случая заражения коронавирусом, в том числе 184 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 25 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Алма-Ате — 14 108, Нур-Султане — 13 747, Атырауской области — 10 845, Карагандинской области — 9978, Восточно-Казахстанской области — 8037.

По состоянию на 25 августа в республике выздоровели 93 405 человек, или 89% пациентов с коронавирусом, скончались — 1415. С 1 августа зарегистрировано 22 762 случая пневмонии, выздоровели — 4550 человек, скончался 261 пациент.

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