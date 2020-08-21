Стокгольм, , 21:24 — REGNUM 20 августа правительство Швеции объявило о закупке у британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca шесть миллионов доз вакцины от COVID-19. Предполагается, что этого количества доз должно хватить на 3−6 миллионов граждан страны. Подчеркивается, что сделка состоится при условии, что вакцина будет одобрена после проведения заключительной фазы испытаний. Об этом 20 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Ранее сегодня (прим.: 20 августа) на правительственном заседании правительство Швеции приняло решение об участии в совместном соглашении ЕС со шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Это соглашение предоставит Швеции доступ к вакцине от COVID-19, разработанной этой компанией, при условии, что она будет одобрена», — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Правительство также поручило Агентству общественного здравоохранения Швеции разработать план распространения вакцины по всем регионам страны.

«Каждая страна получит (прим.: число доз вакцины от COVID-19) в зависимости от размеров своего населения. Для Швеции это соответствует примерно шести миллионам доз», — заявила министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.