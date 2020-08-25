Ташкент, , 09:55 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили 39 506 случаев заражения коронавирусом, в том числе 441 — за минувшие сутки. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Выздоровел 35 551 пациент с коронавирусом, или 90%. В стационарах республики остаются 3673 человека, из них 282 находятся в тяжелом состоянии, 132 — в критическом, скончались 282 человека.

По состоянию на 23:30 (21:30 мск) 25 августа наибольшее число случаев среди регионов Узбекистана выявили в Ташкенте — 23 984, Ташкентской области — 6527, Самаркандской области — 1625 и Андижанская область — 1172.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане выявили более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом