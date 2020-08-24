Осло, , 12:59 — REGNUM В Норвегии всерьез опасаются того, что пандемия коронавирусной инфекции может иметь последствия не только для здоровья. Дело в том, что введенные ограничения на границе со Швецией влекут за собой риск нехватки норвежского традиционного блюда на рождественских столах, а именно — свиных ребрышек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Свиные ребрышки, или свиная корейка с костями, являются обязательной частью праздничного стола в Норвегии на Рождество. Жители страны, живущие недалеко от границы со Швецией, часто покупают свинину у своих восточных соседей по низким ценам, однако по причине пандемии в этом году все обстоит иначе.

«Если граница со Швецией так и будет закрыта до самого Рождества, то у нас может возникнуть дефицит ребрышек», — заявил глава оптовой компании Fatland Group Лейф Малвин Кнутсен.

По данным журналистов, чтобы в Норвегии не ощущалась острая нехватка, импортные квоты придется повысить на 1 500 тонн данного продукта питания. Однако менеджер по продажам крупного норвежского производителя мясных изделий Nortura Николай Скулберг заявил, что его компания уже имеет выход на крупные рынки продажи как целых туш свиней, так и замороженных ребер.