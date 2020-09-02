Ташкент, 2 сентября 2020, 15:29 — REGNUM В Самаркандской области Узбекистана скончался прокурор Каттакурганского района Ойбек Ходжаев, болевший COVID-19, сообщает агентство «УзА».
Похороны прокурора пройдут 2 сентября в Янгиарикском районе Хорезмской области. Ходжаев родился в 1976 году. На должности прокурора Каттакурганского района работал с 2018 года.
Ранее от COVD-19 скончался глава прокуратуры Каракалпакстана Хакимбай Халимов и прокурор Тайлакского района Самаркандской области Фарход Абдухоликов.