80 лет Великой Победе
На «Смоленском захоронении» в Твери зажгли Вечный огонь
На «Смоленском захоронении» в Твери зажгли Вечный огонь. Регион таким образом присоединился ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы», о чем стало известно в среду, 9 апреля. Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили на мемориал от главного Вечного огня региона, расположенного у...
9 апреля 2025
В ФРГ планируют выдворять россиян с мероприятий к 80-летию Победы
МИД ФРГ рекомендовал выдворять представителей России и Белоруссии с памятных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «МИД ФРГ разослал инструкции региональным и муниципальным властям которые будут проводить...
9 апреля 2025
Песков рассказал, как пройдут визиты иностранных лидеров на День Победы
Все иностранные лидеры, которые приедут в Москву на День Победы, будут присутствовать на мероприятии по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на военном параде. Об этом 9 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С некоторыми...
новость часа
9 апреля 2025
В Москве открылся международный форум «Память Победителей»
В Музее Победы в Москве стартовал международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие объединило координаторов Бессмертного полка из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций. Форум...
8 апреля 2025
В Калининграде стартовал международный слёт «Внуки Победы»
В Калининграде 7 апреля стартовал международный слёт потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград», приуроченный к 80-летию штурма Кёнигсберга. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Волонтеры Победы», которые выступили организаторами мероприятия. Слёт объединил 100 добровольцев из 47...
7 апреля 2025
Лавров заявил о попытках стран Европы фальсифицировать историю
В мире всё чаще и чаще предпринимаются попытки сфальсифицировать историю. Об этом в приветствии организаторам и участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, акция «Бессмертный полк»...
7 апреля 2025
Владимир Путин отметил сплоченность участников «Бессмертного полка»
Сплоченность участников акции «Бессмертный полк» сейчас имеет особое значение, поскольку во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля в телеграмме участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой...
7 апреля 2025
Путин: во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию
Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом. Об этом 7 апреля в приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил президент России Владимир Путин. «Во многих...
7 апреля 2025
В Молдавии прошел марш в честь 81-летия освобождения Оргеева от нацистов
Торжественный марш по случаю 81-й годовщины освобождения города Оргеева от фашистской оккупации прошел 6 апреля в Молдавии. В акции приняли участие депутаты и активисты блока «Победа», администрация Оргеева, посол России в Молдавии Олег Озеров. Он отметил, что 6 апреля Молдавия празднует сразу две...
6 апреля 2025
В Донецке высадили 450 саженцев крымской сосны в честь 80-летия Победы
В Донецке прошла очередная патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории лесного фонда Амвросиевского района активисты высадили 450 крупномерных саженцев крымской сосны. Мероприятие акции «Сад памяти» прошло в рамках региональной инициативы «Зеленый...
5 апреля 2025
МИД ФРГ призвал не приглашать дипломатов РФ на мероприятия в честь Победы
МИД Германии рекомендовал не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом 4 апреля сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ, предназначенный для зарубежных...
новость часа
4 апреля 2025
Фицо надеется 9 мая лично поблагодарить Россию за победу СССР над фашизмом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на возможность 9 мая в Москве лично выразить благодарность за победу СССР над фашизмом. «Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да...
4 апреля 2025
Посол РФ в Словакии рассказал о предстоящей встрече Фицо с Путиным в Москве
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятнее всего, состоится во время мероприятий по случаю Дня Победы в Москве. Об этом рассказал 4 апреля посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью «Известиям». «Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен...
4 апреля 2025
В Самаре стартовал международный исторический форум «Сохраненная память»
В загородном комплексе «Циолковский» в Самаре 3 апреля стартовал международный молодежный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтеров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из...
3 апреля 2025
Президент Буркина-Фасо приедет на празднование Дня Победы в Москву
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение приехать на празднование Дня Победы в Москве от президента РФ Владимира Путина. Об этом 3 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина...
3 апреля 2025
Захарову удивили слова Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии
Слова президента Сербии Александра Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии вызывают удивление. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы...
3 апреля 2025
Названы лидеры стран, которые приедут на День Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров и представителей дружественных стран. Телеканал «360» рассказал, кто уже принял приглашение, а кто еще не дал свой ответ. Известно, что почти 10 глав государств уже озвучили, что будут...
2 апреля 2025
Россия пригласила генсека Компартии Вьетнама на празднование Дня Победы
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приглашен в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 2 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама товарищ То Лам приглашен на празднование...
2 апреля 2025
Путин пригласил президента Абхазии на торжества по случаю Дня Победы 9 мая
Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. «Приглашаю вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025...
2 апреля 2025
Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина на параде Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая. «Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ред.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей — и...
1 апреля 2025