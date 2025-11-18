18 ноября в Музее Победы на Поклонной горе начала работу выставка «Нюрнберг: неизвестное об известном». Экспозиция открылась в канун 80-летия начала главного судебного процесса XX века.

Иван Шилов ИА Регнум

20 ноября 1945 года в Нюрнберге прошло первое заседание Международного военного трибунала по военным преступлениям верхушки Третьего рейха. Сейчас, когда в Киеве официально чтут дивизию СС «Галичина», а в Прибалтике — «героев» национальных эсэсовских легионов, выставка даёт ответ на вопрос: почему Россия вынуждена завершать то, что не было доведено до конца в 1946-м — когда в Нюрнберге были повешены главари гитлеровского режима.

Главными экспонатами экспозиции стали около полусотни графических листов — рисунки советских художников, которые были созданы в дни процесса, и в большинстве своём — прямо на его заседаниях.

Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов), Борис Ефимов, Николай Жуков и другие мастера военно-политического плаката присутствовали на заседаниях трибунала в качестве корреспондентов-рисовальщиков.

Советские карикатуристы создали психологические портреты обвиняемых — Германа Геринга, Альфреда Розенберга, Иоахима фон Риббентропа. Рисунки засвидетельствовали, как менялось психологическое состояние главных фигурантов по мере того, как всё новые и новые свидетели рассказывали всему миру о зверствах нацизма в Европе и на оккупированных территориях СССР.

На выставке представлены и рисунки, выполненные в жанре классической советской политической карикатуры, — в частности, работы Бориса Ефимова, предоставленные редакцией «Известий».

Риббентроп в виде крысы, Розенберг — гиена в смокинге, Геринг — толстый уродливый удав… Художники постарались передать, что в «подельниках» Гитлера не осталось ничего человеческого, отметила куратор выставки Лидия Степанова. Она подчеркнула: «Эти эмоциональные портреты — отражение того, как современники видели виновников войны».

Образы судей и подсудимых, прокуроров и свидетелей, хронику и «антураж» процесса запечатлели и знаменитые советские фотокорреспонденты Евгений Халдей и Виктор Тёмин. Их работы представлены на соседних стендах выставки. Здесь же экспонируются записные книжки и служебные документы членов советской делегации.

«Нюрнбергский трибунал — первый в истории международный суд над государством-агрессором и его идеологией. Советское правительство настояло на открытом процессе, хотя Уинстон Черчилль предлагал просто расстрелять руководство рейха. Но Сталин потребовал: зло должно быть наказано публично и юридически», — подчеркнул методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.

Трибунал зафиксировал три группы преступлений: против мира, военные и против человечности. Политические и военные структуры Третьего рейха — верхушка НСДАП, военное командование вермахта, штурмовые отряды и СС — были признаны преступными организациями, а «вожди Рейха» понесли личную ответственность за агрессию.

Пароход Уильяма Херста

Но самое страшное — процесс не стал точкой в вопросе осуждения нацистов, который казался людям, пережившим войну, решенным раз и навсегда.

Уже в 1947–1948 годах Запад начал тихую реабилитацию нацизма. И примеров различных операций по спасению и «обелению» гитлеровцев — множество. Операция «Скрепка» — 1600 нацистских учёных перебрались в США. Генерал Рейнхард Гелен стал ценным сотрудником НАТО, основал разведку Западной Германии, противостоявшей СССР и ГДР во время Холодной войны.

Тысячи эсэсовцев и сотрудников абвера «чудесным образом» скрылись в ФРГ, Канаде, Аргентине, США. «Многих не привлекли к суду благодаря стараниям американских правоведов. Эсэсовских командиров брали на службу в ЦРУ, они уплывали за океан, не получив наказания», — подчёркивает куратор выставки Лидия Степанова.

Некоторых из тех, кто уже в дни Нюрнбергского процесса пытался вывести преступников из-под удара, «увековечили» советские художники-портретисты. Степанова указала на выполненный Николаем Жуковым портрет представителя Франции, судьи Анри Доннадьё де Вабра.

По свидетельствам советских журналистов и архивным данным, де Вабр всячески старался оправдать главных военных преступников.

На карикатуре Бориса Ефимова 1945 года — большой пароход со свастикой, спасающий утопающих нацистов, коллаборационистов, их пособников, а также спонсоров войны.

На карикатуре присутствует явный намек — лавка с надписью «Херст», открыто намекающий на американское издательство Уильяма Рэндольфа Херста, во время Нюрнберга требовавшее «свободу Герингу и Гессу».

Суды над многими из них не были даже инициированы англо-американской стороной, отмечают организаторы выставки.

Тысячи, если не десятки тысяч таких людей достались Западу как ценные кадры, имевшие богатый опыт в войне против СССР и разведке на оккупированных территориях нашей страны. Здесь также можно вспомнить последовавшие за главным Нюрнбергским трибуналом 12 «малых Нюрнбергских процессов», где решались судьбы нацистских юристов, врачей, командиров айнзацгрупп, большинство из которых в виду ангажированности судей и адвокатов избежали наказания.

От гитлеризма — к современной русофобии

Впоследствии результаты Нюрнбергского процесса «тихой сапой» пересматривались на Западе, указывают организаторы выставки. «Раньше мы говорили, что Нюрнберг — это заключительная точка в разгроме фашизма. Теперь уже знаем: не до конца. Не всё было доведено до конца, не все были наказаны — в том числе из-за вмешательства американцев», — отметила Лидия Степанова.

Нацистская идеология, распространившаяся по Европе благодаря гитлеровцам и их кураторам из НАТО, ЦРУ и МИ-6, «неожиданно» возродилась на современной Украине.

«Одна из основ национал-социализма — преследование по национальному, этническому, религиозному признаку. Славяне объявлялись недочеловеками. Это полностью перешло в неонацизм. Добавьте военные преступления без ответственности и идею величия своей нации — получите современную русофобию», — подчеркнул методист Музея Победы Никита Борисов.

Он напомнил о приказе за подписью начальника Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля «О применении военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мерах войск»: немецкие солдаты за убийства славян не отвечали вообще. «Вот эта безнаказанность и перекочевала в сегодняшние идеологии, где убийства русских — норма», — сказал эксперт.

Поэтому в Музее Победы рядом с временной выставкой о Нюрнберге работает постоянная экспозиция «Обыкновенный нацизм», посвящённая именно денацификации современной Украины и подвигам участников специальной военной операции.

Там — фотографии бандеровцев и коллаборационистов 1940-х и их идейных наследников 2014–2025 годов, документы о героизации СС в Киеве, свидетельства о военных преступлениях ВСУ. Две экспозиции в сочетании дают чёткое понимание: денацификация — это не политический лозунг 2022 года, а прямое продолжение приговора Нюрнберга, который Запад в свое время саботировал.

Россия помнит уроки 1945–1946 годов. Мы помним, что прощение нацистов рождает новых нацистов. Мы помним, что безнаказанность преступлений против славян, цыган, евреев и других народов в Третьем рейхе привела к безнаказанности преступлений против русских в 2014–2025-м. Нюрнбергский трибунал должен был стать вечным заслоном. Запад его разрушил, открыв дорогу неонацизму. Россия восстанавливает этот заслон — силой памяти и вот уже почти четыре года силой оружия.