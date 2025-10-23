Глава белорусской генпрокуратуры Андрей Швед сообщил об отказе, полученном его ведомством от латвийского государства. Латыши наотрез отказались оказать соседям содействие в расследовании преступлений своих полицаев, которые те совершили на белорусской территории во время Второй мировой войны.

В ту пору немцы с удовольствием перекладывали «грязную работу» на коллаборационистов из числа завоеванных народов, и те с большим удовольствием её выполняли.

Новые данные о геноциде

Андрей Швед принял участие в конференции «Правовая политика, наука, практика — 2025», состоявшейся в Минске. Там он рассказал, что его коллеги, занимающиеся уголовным делом о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной, практически каждый день устанавливают новые ужасающие факты.

Дело было возбуждено в апреле 2021 года и связано с тем, что масштабы истребления в Белоруссии оказались намного больше, чем об этом говорилось в советский период.

Геноцид 1941–1944 гг. оказался поставленным на поток: применялись расстрелы и виселицы, газовые камеры, сжигание, голод, распространение эпидемий. На белорусской земле было организовано 578 концлагерей.

«Только на сегодняшний день нам еще дополнительно нужно проверить не менее ста предполагаемых мест массового уничтожения мирного населения. Проводится кропотливая работа по фиксации информации от очевидцев тех событий и их родственников. В ходе предварительного следствия допрошено уже более 20 тыс. человек, из них более 8 тыс. бывших узников концлагерей», — рассказал Швед.

В годы нацистской оккупации в Белорусской ССР убито около 3 млн мирных граждан и военнопленных — практически каждый третий житель страны.

В немецкое рабство угнано более 380 тысяч человек, многие из которых погибли. Разрушено более 200 городов, сожжено свыше 12,8 тысячи сел и деревень (в советский период речь шла только о 9,2 тыс. уничтоженных населенных пунктов).

Поскольку гитлеровцы широко использовали карательные батальоны, набранные из украинцев, литовцев и латышей, генпрокуратура отправила на Украину, в Литву и Латвию просьбы об оказании помощи в расследовании. Однако в Минск пришли недвусмысленные отказы. «В частности, из генеральной прокуратуры Латвийской Республики поступил отказ в исполнении поручения: с аргументацией о том, что его исполнение противоречит национальным интересам Латвии», — проинформировал Швед.

Поэтому представляется важным напомнить о конкретных делах, что латыши творили в Белоруссии в 1941–44 годах.

В этом году российский фонд «Историческая память» совместно с белорусскими архивистами реализует большой научный проект «Без срока давности. Беларусь».

Латышский легион СС. Рига. 1943 год

В рамках проекта подготовлен шеститомный сборник документов о нацистском геноциде в республике.

«Каждый том посвящен одной из областей Белоруссии. Помимо документов в каждый том включены уникальные перечни созданных оккупантами на территории области концлагерей, проведённых карательных операций, сожжённых деревень. Наш шеститомник — результат многолетней работы, и он уникален. Никогда ещё в Белоруссии не выходило обобщающей публикации о нацистских преступлениях такого уровня», — отмечает глава фонда, российский историк Александр Дюков.

«Историческая память» собрала массу данных о преступлениях, совершенных на белорусской земле латышскими карателями. Отметим, что к формированию вспомогательных полицейских батальонов из числа латышей гитлеровцы приступили сразу после оккупации ими Латвии в 1941-м.

Недостатка в кадрах не было — на службу Гитлеру устремились, в частности, лица, только что устраивавшие прокатившиеся по всей Латвии погромы евреев.

Нацистское командование использовало латышей для самой кровавой «работы». Сначала они активно участвовали в холокосте — тех евреев, что выжили в первых погромах лета 1941-го, сгоняли в спешно созданные гетто, где убийства поставили на поток. Затем немцы стали применять латышские полицейские формирования и за пределами Латвии.

«Деревни вместе с населением уничтожены»

В частности, немцы направили латышских полицаев в Белоруссию — об их деятельности там свидетельствуют имеющиеся в распоряжении историков документы.

Так, например, известно, что 350 латышей участвовали в операции «Болотная лихорадка», предпринятой гитлеровским командованием в августе–сентябре 1942-го на территории Брестской, Витебской и Минской областей.

В ходе этой операции погибло более 10 тысяч мирных граждан; свыше 1200 человек вывезено на принудительные работы в Германию.

Сожжены деревни Вяда, Тупичицы, Затишье Косовского района и многие другие.

Эсэсовцы в лесу Витебской области. 1943 год

Каратели поставили перед собой задачу лишить действовавших в этом районе партизан любой опоры, для чего и провели «зачистку» здешних земель.

Крупный чин СС Франц Бирмайер оставил в своем дневнике 29 августа 1942 года следующую запись:

«1-я пехотная бригада СС с приданным ей 18-м латышским полицейским батальоном блокировала район Жодино — Бродня — Сутоки — Смолевич. Два бандитских (бандитами каратели называли партизан. — Прим. ред.) лагеря и оборудованные под бандитские опорные пункты деревни Кормжа — Север и Запад вместе с населением уничтожены».

Ещё один из многочисленных примеров участия латышей в геноциде — события, разыгравшиеся в феврале 1943-го в Слуцке, где были убиты 3,3 тысячи евреев.

В приказе командующего полицией безопасности и СД Белоруссии оберштурмбаннфюрера Эдуарда Штрауха упоминалось, что в «переселении» (нацисты зачастую предпочитали упоминать о своих преступлениях иносказательно) этих евреев участвовали и латышские полицейские.

Тогда же латышей привлекли к операции «Никсе», проведенной в южных регионах Белоруссии. В донесении 25-го латышского полицейского батальона от 2 марта 1943 года отмечалось следующее:

«Уничтожено 696 лиц, подозреваемых к причастности к бандам. Собственных потерь нет. Задачу, поставленную перед батальоном, можно было выполнить без трудностей лишь в некоторых случаях».

Наиболее же известная карательная операция с участием латышей — «Зимнее волшебство», проводившаяся с середины февраля до начала апреля 1943 года в треугольнике Себеж — Освея — Полоцк на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области. Это был партизанский край, и чтобы лишить партизан опоры, оккупанты устроили здесь массовое уничтожение деревень, находившихся в зоне операции.

«Зачистку» там проводили восемь латышских полицейских батальонов, по одному украинскому и литовскому полицейскому батальону и некоторые другие части.

«Зимнее волшебство» (Winterzauber) — одна из самых жестоких и кровавых карательных операций нацистов, проводившаяся в основном силами латышских полицейских батальонов на территории Освейского, Дриссенского, Россонского районов Белоруссии и Себежского района России», — отмечает историк Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память».

По его словам, целью карателей было создание вдоль латвийской границы многокилометровой полосы «мёртвой земли»: все деревни должны были быть уничтожены, их жители — истреблены или вывезены на принудительные работы. «Как и у многих других нацистских карательных операций, официальной задачей значилась борьба с советскими партизанами, тогда как основным результатом становилось массовое уничтожение местных «расово неполноценных» жителей», — отмечает Симиндей.

Как свидетельствуют документы, в операции Winterzauber гитлеровцы задействовали семь латышских полицейских батальонов.

Учитывая, что общая численность батальона составляла 800−1000 солдат, получается, что карателей из Латвии в «Зимнем волшебстве» было задействовано до 7 тысяч.

Симиндей приводит реальные итоги этой операции: около 70−80 убитых партизан, более 10 тысяч уничтоженных мирных граждан, свыше 7 тысяч угнанных (несколько тысяч из которых впоследствии преждевременно умерли от истощения и болезней), 439 сожжённых населённых пунктов, огромное количество угнанного скота, отравленные колодцы, залитая кровью 15-километровая полоса «мертвой земли».

А вот партизанский край так и не был ликвидирован, по-прежнему создавая угрозу для коммуникаций оккупантов.

О том, как действовали латыши, историк Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций национального архива Республики Беларусь, рассказал на примере деревни Росица, которую оккупанты ложно приняли за опорный пункт партизан.

Там были уничтожены 206 местных крестьян.

«Кроме того, в течение нескольких дней сюда пригоняли жителей окрестных деревень: некоторых из них отобрали для вывоза в концлагерь, оставшихся вместе с двумя священниками заживо сожгли в местном костеле. По некоторым сведениям, всего в Росице было уничтожено более 1200 человек», — сообщил Кулинок.

Те, кому удалось выжить, отправились на принудительные работы, в том числе в Латвию, подчеркнул белорусский историк. Основная часть людей оказалась в концлагере Саласпилс. «Их продавали, как скотину. Мужей отделяли от жен, детей отбирали у родителей. Малыши были настолько истощены, что многие из них умирали от голода. Остальные содержались в ужасных условиях», — рассказал Святослав Кулинок.

«Легионеры не являются преступниками»

Латышских пособников нацистов в годы Второй мировой войны в современной Латвии не только оправдывают, но даже и восхваляют. Причем не только в националистических СМИ, но и на высших уровнях власти.

Местные историки доказывают, что якобы латышские легионеры «Ваффен СС» не совершали никаких военных преступлений и были «честными воинами, сражавшимися с русскими оккупантами».

Утверждение абсолютно лживое, уже хотя бы исходя из того, что личный состав двух латышских пехотных дивизий, сформировавших легион, сплошь и рядом создавался из тех самых бывших полицейских, убивавших мирных жителей Латвии, Белоруссии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Всего этого современные политики и историки в упор не видят и требуют чествовать легионеров. Так, 28 февраля 2012 года тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью телеканалу LNT безапелляционно заявил: «Они (легионеры. — Прим. ред.) попали в немецкий легион путем принуждения. Они воевали с целью защитить Латвию. Латыши в этом легионе не являются преступниками. Считать их преступниками — за гранью разумного».

В сентябре 2019 года тогдашний латвийский министр обороны Артис Пабрикс, участвуя в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море в 60 километрах от Риги, призвал:

«Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства».

По словам Пабрикса, «в таких местах, как Море, около окопов, могил наших легионеров и памятных знаков, мы все черпаем силу и уверенность в том, что у нашего государства есть будущее, что мы идем верной дорогой».

Поэтому абсолютно не удивительно, что Рига наотрез отказывается сотрудничать с Минском в расследовании преступлений латышских карателей. Странно было бы ожидать от латышей, что они собственными руками и по доброму желанию согласятся обрушить камень, положенный в основание их нынешнего государствообразующего мифа.