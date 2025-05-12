Калуга, 12 мая, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В Калуге прошли первые Всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Калуге состоялись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу

В них приняли участие представители силовых ведомств, ветераны спецоперации, люди с ограниченными возможностями здоровья. На соревнованиях были представлены команды из 23 регионов страны, включая Калужскую область.

Участников турнира приветствовал председатель Законодательного собрания Калужской области, руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев. «Хочу сказать слова благодарности Федерации джиу-джитсу РФ за то, что местом проведения соревнований была выбрана Калужская область. Очень надеемся, что география регионов, участвующих в турнире, будет расширяться и что Калуга станет площадкой для регулярного проведения подобных мероприятий», — заявил он. Новосельцев поздравил всех участников с юбилеем Победы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Калуге состоялись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу

Как отметил председатель Законодательного собрания Калужской области, соревнования стали еще одной площадкой для социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции. «На сегодняшний день 138 участников спецоперации с ограничениями по здоровью занимаются спортом в Калужской области. Наша задача — сделать этот круг спортсменов как можно шире», — резюмировал Геннадий Новосельцев.