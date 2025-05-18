Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что честь победы во Второй мировой войне принадлежит исключительно Соединённым Штатам. В том числе подразумевается, что без американских поставок по ленд-лизе СССР и союзники не одолели бы Гитлера. Но была ли эта помощь решающим или значимым фактором в разгроме нацизма?

Иван Шилов ИА Регнум

«В России праздновали (80-летие Победы), во Франции праздновали, кроме нас. Мы не праздновали. Но мы выиграли эту войну», — заявил президент США. Тот же тезис в более умеренной версии (которую озвучил в том числе, тот же Трамп) звучит так: до открытия второго фронта в Европе американцы выручали Британию, а затем и Советский Союз ленд-лизовской техникой, снарядами и продуктами. А значит, эта помощь и предопределила победу.

В соцсетях и даже в публикациях в прессе гуляет приписываемая Иосифу Сталину цитата: «Без этих (американских) машин мы бы не выиграли войну». На самом деле это искажённый фрагмент книги «Его глазами» — блиц-мемуаров сына Франклина Рузвельта, Эллиота, который сопровождал отца на международных конференциях.

Со слов Рузвельта-младшего, «на полях» Тегерана-1943 Сталин сказал в присутствии Рузвельта и Уинстона Черчилля: «В этой войне главное — машины. Соединенные Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Следовательно, Соединенные Штаты — страна машин. Эти машины, полученные по ленд-лизу, помогают нам выиграть войну».

Рузвельт же в ответ «воздал хвалу мощной Красной армии, которая применяет эту технику и в то время как мы здесь обедаем, упорно теснит нацистские полчища».

В советских источниках 1940-х и 1950-х годов ничего подобного этому диалогу не приводится. Но заметим, что книга «Его глазами» была переведена и издана в Москве в 1947-м. Значит, против такой трактовки ленд-лиза в СССР не возражали.

В наше время дебаты о критичности ленд-лизовских поставок не стихают и обостряются из-за похвальбы Трампа. Но для того, чтобы оценить значение американской помощи, надо уяснить, как она была устроена.

Что такое ленд-лиз

Сам термин «ленд-лиз» это калька двух английских слов: to lend — давать взаймы и to lease — сдавать в аренду, внаём. Отсюда и современный бизнес-термин «лизинг».

Отчасти ленд-лиз и был похож на этот вариант долгосрочной аренды, когда лизинговая компания выкупает, скажем, грузовик в автомагазине, и на определённый срок передаёт эту машину владельцу продуктовой лавки. Тот пользуется грузовиком, вносит «лизингодателю» платежи, а по завершении договора либо выкупает авто, либо отказывается.

Только в данном случае в роли торговца машинами выступал американский ВПК и другой большой бизнес США, в роли лизинговой компании — администрация Рузвельта, а в роли клиентов — Британская империя, Китайская республика, Советский Союз, а затем Австралия, Новая Зеландия и «Сражающаяся Франция» Шарля де Голля.

Ещё одну доходчивую метафору для ленд-лиза придумал сам Рузвельт. Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, надо одолжить его соседу, пока не загорелся твой собственный дом. Когда пожар будет потушен, сосед либо вернёт тебе шланг, либо — если тот порвётся — заплатит за него.

Правовой базой для ленд-лиза был принятый конгрессом 11 марта 1941 года (то есть почти за 9 месяцев до вступления США во Вторую мировую войну) «Закон об обеспечении защиты Соединённых Штатов». Он позволял президенту передавать любой стране, оборона которой «жизненно важна» для национальной безопасности США, военную и гражданскую технику, боеприпасы, продукты, медикаменты и медоборудование, нефтепродукты и другое сырье.

Закон прописывал схему ленд-лиза. США предоставляют стране-союзнице долгосрочный кредит (как правило, это был беспроцентный заём). Затем уже передаётся «пожарный шланг»: техника, оборудование и т.д. Закупки идут за счёт средств казначейства США.

После завершения боевых действий поставленное по ленд-лизу имущество, которое не было утрачено и осталось пригодным для гражданских целей, оплачивается полностью или частично из предоставленного кредита. Либо возвращается в натуре. А уже дальше союзник возвращает собственно заём.

Как заработала схема и как к ней подключили СССР

США передавали Британии и Китаю товары, необходимые для обороны от немцев и японцев, ещё до начала ленд-лизовской программы — с 1940 года. Но то были поставки по схеме cash and carry — «наличными и по безналу». Каждую из сделок администрации Рузвельта приходилось проводить через конгресс в ручном режиме, преодолевая сопротивление изоляционистов, которые призывали максимально дистанцироваться от новой мировой войны в Европе, Восточной Азии и на Тихом океане.

Избираясь на третий срок в 1940-м, Рузвельт обещал: «Наши парни не будут отправлены ни на какие иностранные войны». Но одновременно президент США был намерен поддержать Британию. Тем более что Черчилль умолял: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу». Но в ноябре 1940-го Лондон через посла уведомил: «Британия на мели» в финансовом плане, и спасти её могут лишь поставки в долг.

Декларацию о ленд-лизе Рузвельт передал Черчиллю и Чан Кайши в декабре 1940-го, но лишь в марте соответствующий закон получилось продавить через конгрессменов.

27 марта 1941 конгресс согласовал выделение 7 млрд долларов (152 млрд нынешних долларов) на ленд-лизовскую программу.

В конце октября 1941-го, в самый тяжёлый момент битвы под Москвой, действие программы распространили на СССР. Нашей стране предоставили беспроцентный кредит в 1 млрд долларов (21,7 млрд в современном эквиваленте). Любопытно, что программа заработала 7 ноября 1941-го, в день исторического парада на Красной площади.

Историки задаются вопросом: почему Советский Союз не был подключён к программе ленд-лиза сразу после 22 июня? Самый правдоподобный ответ — политический. Одним из препятствий считается включение в состав СССР в 1940 году прибалтийских республик, чего США не признавали.

Впрочем, негласно переговоры администрация Рузвельта вела с Москвой ещё летом 1941-го. Беседовавший со Сталиным спецпосланник Рузвельта Гарри Гопкинс писал, что советский лидер уже в июле прорабатывал логистику будущих транспортировок:

«Он сказал мне… что заходить в Архангельск было трудно, но всё же возможно. Он был уверен, что его ледоколы могли бы держать порт свободным всю зиму. По его словам, Владивосток был опасен, потому что он мог быть отрезан Японией в любое время, а железные и автомобильные дороги в Персии были неприспособленными. Тем не менее использовать нужно было все эти пути».

Анна Рыжкова ИА Регнум

После включения СССР в ленд-лизовскую программу в Вашингтон сообщали: Черчилль и Чан Кайши недовольны тем, что США поделили поток поставок не на двоих, а на троих — ещё и Сталину.

Но на какое-то время все клиенты остались без обещанного.

7 декабря 1941-го Япония напала на Перл-Харбор, США вступили в войну. Из-за срочного довооружения армии поставки за границу притормозили (для их возобновления понадобился приказ Рузвельта не срывать обязательства). Но вскоре американские ВПК, автопром и «большая химия» заработали с новой силой. И их владельцы как раз могли быть довольны тем, что товар идёт не только армии США, но сверх того ещё и союзникам.

По итогам Второй мировой Британия получила помощи по ленд-лизу на 31,4 млрд долларов (683 млрд в ценах 2025 года), Советский Союз — на 11,3 (245) млрд, Франция — на 3,2 (около 70) млрд, а Китай — на 1,6 (менее 35) млрд долларов.

Четыре пути

Ленд-лиз в СССР шёл по четырём маршрутам — тихоокеанскому, арктическому, через занятый с августа 1941 года советскими и британскими войсками Иран и через Чёрное море. На первые три маршрута приходилось более 90% поставок.

Самым коротким, но наиболее опасным был арктический путь — через Северную Атлантику и далее в Советскую Арктику.

Здесь конвои находились под постоянной угрозой немецких ВВС и ВМФ, базировавшихся в Норвегии. Наиболее известной потерей был американо-британско-советский конвой PQ-17 (июнь–июль 1942-го), из 35 судов которого были потоплены 22. Вину за инцидент возлагают на первого лорда Адмиралтейства Дадли Паунда, который приказом «Конвою рассеяться!» оставил корабли-транспортники без сопровождения.

Самым долгим и наиболее безопасным был иранский маршрут. Только путь от США до портов Ирана занимал 75 суток. Нередкими были случаи, когда корабли ждали в иранских портах разгрузки больше 30 дней, а техника в Советское Закавказье прибывала с песком в двигателях. В отличие от Северной Атлантики и Тихого океана Персидский коридор был почти беспрепятственным, за исключением налетов местных бандитов, для обороны от которых экипажам выдавали пистолеты-пулеметы Томпсона.

Самым же эффектным способом доставки был «Алсиб» — воздушная трасса «Аляска — Сибирь», по которой из города Ном, штат Аляска, в Красноярск перегоняли американские самолёты.

Гладко было на бумаге

11 миллионов тонн груза из 15,7 миллионов прибывших в СССР за все годы войны, то есть 70,7% поставок, пришлось на 1943–1945 годы. До этого дело шло ни шатко ни валко, и не только из-за форс-мажора в виде угрозы налётов люфтваффе и рейдов немецких подлодок, но и по вине самих поставщиков.

В начале 1942-го глава советской военной миссии в США Александр Репин посетил Белый дом, передав Рузвельту список претензий. Помимо длительных сроков перевозок Москва жаловалась на неудовлетворительное качество техники и безалаберность личного состава:

«Экипажи транспортных судов формируются неразборчиво и за несколько дней до отправки… Количество амуниции, отправляемой вместе с вооружениями, настолько незначительное, что скоро большая часть танков и самолетов окажутся бездействующими. … Наблюдается острая нехватка запчастей к произведенным в США самолетам, а 30% доставленных машин находятся в нерабочем состоянии».

За работу над обеспечением поставок Репину присвоили американскую степень командора ордена «Легиона почета». На закрытии Ялтинской конференции Рузвельт передал эту награду Сталину.

«Кобра» с телефоном и «Братская могила — 7»

Мнения о качестве прибывавшей в СССР военной техники разнились.

Например, американский истребитель P-39 «Аэрокобра», которых в СССР поставили 4500 единиц, имел хорошую рацию, работающую как «городской телефон», и большую огневую мощь: возможность одновременно стрелять пулями и снарядами, от чего немецкие «Юнкерсы» буквально сыпались. На такой машине летал советский ас Александр Покрышкин, придумавший использовать в бою эту «смешанную» комбинацию.

Несмотря на серьезный недостаток — расположение двигателя сзади, из-за чего машина легко срывалась в плоский штопор, — в руках летчика-профессионала она превращалась в грозное оружие. Правда, в Советский Союз «Аэрокобры» поставлялись из-за невостребованности на других театрах боевых действий, где воздушные бои шли на больших высотах: эта модель действовала на средних и низких.

О танках отзывы были менее лицеприятные. М3 «Ли» выглядел как прообраз робота из фэнтези: был высотой в три метра, имел две пушки и экипаж из семи человек. Несмотря на неплохой разгон до 40 километров в час, для стрельбы из основной пушки нужно было поворачивать сам танк: наши танкисты прозвали его БМ-7 «братской могилой на семерых».

Прекрасно отделанные изнутри кожей и радиофицированные танки союзников оказались неприспособленными для зимы. Гусеницы «Валентайна» недостаточно прочно сцеплялись с грунтом: при повреждении одного катка бронемашина была обездвижена. Некоторые американские машины, в том числе «Шерманы», и вовсе ложились брюхом на снег.

Многие советские танкисты боялись получить в распоряжение западные танки, отдавая предпочтение родному Т-34. Высоко характеристики этой легендарной машины оценивал и Черчилль:

«Во Второй мировой войне было три великих оружия: английская линейная пушка, немецкий самолет «Мессершмитт» и советский танк Т-34. Однако если в первых двух случаях я знаю, кем и как это было сделано, то я совершенно не понимаю, как появился такой чудо-танк!»

«Яйца Рузвельта» и выдержанный хлеб

Строго говоря, надо вести речь не об американском, а о союзническом ленд-лизе. Поставщиками в СССР, помимо США, были Великобритания и её доминион Канада. Но на Соединённые Штаты приходилось 94% общего объема поставок.

Более важно, как соотносилась союзническая помощь, и то, что произвёл сам Советский Союз на эвакуированных вглубь страны заводах и фабриках.

За 1941–1945 годы СССР получил 5218 танков от Великобритании и 7500 — от США. Всего в нашей стране в это время произвели 110 000 танков. То есть доля союзных машин не превышала 12%, что не позволяет говорить об их определяющей роли для разгрома нацистов на восточном фронте.

Примерно таким же было соотношение и по самолетам: поставленные союзниками составляли 15,5% от изготовленных в Советском Союзе.

Одним из символов американского ленд-лиза стал «командирский Виллис» — армейский автомобиль повышенной проходимости Willys MB. Всего в 1941-45 годах наша страна получила 400 тысяч легковых и грузовых автомобилей. Это существенно, но доля западных машин в «автопарке» Красной армии не превышала 32,8%, остальное давал наш автопром.

По ленд-лизу СССР получил около 1900 паровозов. Помощь была весьма кстати, ведь из-за вражеских бомбёжек и обстрелов число локомотивов, столь необходимых фронту и тылу, снизилось с 27,9 тысяч в 1941 до 23 тысяч в 1943. С другой стороны, ленд-лизовские паровозы составляли меньше 8% от общего числа ходивших по нашим железным дорогам.

Куда менее заметной была оружейная помощь. Орудия разных калибров, отправленные в Советский Союз составляли 1,26% от общего числа, причем по пулеметам эта цифра была еще ниже — всего 0,1%.

При этом действительно важным для борьбы с захватчиками компонентом историки называют толуол, из которого готовили тринитротолуол (ТНТ): взрывчатый материал для снарядов и мин. Нефти, главного исходного продукта для производства этого компонента, в СССР не хватало.

Спасибо нужно сказать за помощь с продуктами, особенно если учесть, что в 1941-м гитлеровцы захватили территории, где выращивалось до 40% зерна в СССР. В 1941-45 по ленд-лизу было перевезено около 5 млн тонн продовольствия. Правда, больше половины этих поставок — 2,76 млн тонн пришлось не на самый тяжёлый период начала войны, а на 1942-44 годы.

Символами американской помощи стали «яйца Рузвельта» — американский яичный порошок и консервированная тушенка. Кроме того, в довольствии советских бойцов были союзнические мороженая говядина и свинина, консервы, колбасы и бекон, сливочное и растительное масло, сыр. Пехотинец Василий Лобачёввспоминал и о более экзотичных продуктах:

«Как-то мы получили по линии ленд-лиза хлеб 1936 года выпечки в специальных пакетах. И представляете, вкусный! Его тоже давали в сухпаек».

Помогаем, извлекая прибыль

Программа ленд-лизе была по сути свёрнута в мае 1945-го после капитуляции Германии и полностью прекращена в сентябре, когда капитулировала Япония.

Как уже говорилось выше, ленд-лиз — не благотворительность. В 1947 году уже администрация Гарри Трумэна выставила СССР счёт на 2,7 (35,5 в нынешних ценах) млрд долларов за оставшееся в нашем распоряжении к 1945-му неповреждённое ленд-лизовское имущество. Москва сочла оценку завышенной, и тянувшиеся до 1949 года переговоры ни к чему не привели.

То, что Штаты несколько раз снижали сумму долга (и это с учётом инфляции доллара!), говорит об отсутствии у них четкой методологии для его подсчета.

В 1972-м администрация «Хитрого Дика» Ричарда Никсона на фоне разрядки договорилась с Москвой, что мы выплатим 722 млн долларов — в рассрочку (до 2001 года), но с процентами. Год спустя СССР внёс первый платёж в 48 млн долларов, и тут американцы сами всё испортили. В 1974-м конгресс принял санкционную поправку Джексона — Вэника, которая не только затрудняла торговлю СССР и США, но и кредитные отношения двух стран.

Переговоры были поставлены на паузу до 1990 года, а через год, когда СССР распался, Россия как правопреемница взяла на себя долги по ленд-лизу.

Полностью страна, заплатившая кровью за свободу планеты от нацизма, расплатилась с долгами лишь к 2006 году, хотя получила в годы войны от Вашингтона почти в три раза меньше грузов, чем Лондон.

С другой стороны, американский бизнес за годы Второй мировой явно не остался внакладе — и от военных заказов, и от ленд-лизовского экспорта.

Зарплаты в стране выросли на 44%. General Motors, производившая танки, двигатели для самолетов и знаменитые грузовики «Студебеккеры», увеличила с 1938 по 1945 год продажи с 1,1 миллиарда долларов до 3,1. Еще более внушительных показателей достигла Douglas Aircraft, в 1941-1945-х нарастившая объемы продаж с 28 млрд долларов до 987 млрд.

Подводя итог, можно сформулировать заочный ответ Трампу: Россия благодарна США за своевременно заключённую в 1941 году сделку, которая помогла нашей стране взвалить на себя главное бремя борьбы с общим врагом. Принижать значение ленд-лизовских поставок не следует. Но относиться к ним нужно объективно: как к проекту, который помог одним наладить промышленность и заработать денег, а другим — приблизить долгожданную Победу.