18 августа Россия отмечает 80-летие высадки советских десантников на Шумшу — острове на севере Курильского архипелага. Японцы превратили небольшой остров, расположенный всего в 12 км от побережья Камчатки, в неприступную крепость.

Тяжелые бои на Шумшу, которые начались после формальной капитуляции Японской империи, стали первым и решающим этапом Курильской десантной операции и одним из последних крупных сражений Второй мировой.

В 80-летнюю годовщину на острове прошла реконструкция сражения, в которой приняли участие более полутора сотен любителей истории со всей России, из Белоруссии и Китая.

Как рассказал руководитель движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков, это была настоящая военно-историческая экспедиция. «Наши ребята прошли по маршруту отряда. Они добирались на Шумшу из Петропавловска-Камчатского на боевом корабле, высадились и разбили лагерь, который отражает реалии 1945 года»,— отметил Новиков.

Память героев Курильской операции почтили и прибывшие на Шумшу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Происходит всё, как 80 лет назад, в густом тумане. Мы прошли по пути предков. Морские суда подходят к острову… Сотни человек пересаживаются на десантные корабли, которые подвозят прямо к берегу…» — цитировал сахалинский региональный портал Sakh. Online одного из реконструкторов.

По завершении реконструкции сражения высокие гости посетили мемориал памяти воинов-камчатцев, погибших при освобождении Курильских островов. Частью памятных мероприятий стало торжественное захоронение семи советских солдат, чьи останки нашли на острове поисковики.

Обновление и расширение мемориала в честь героев-десантников проводится по поручению президента России Владимира Путина. За несколько месяцев до юбилея битвы на Шумшу облагородили территорию мемориала, законсервировали трофейную японскую технику, обновили входную зону.

В годовщину начала боёв за Шумшу был открыт первый этап нового военно-исторического мемориального комплекса. 18 июля был открыт четырехметровый монумент в честь двух Героев Советского Союза — морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева.

24-летний Вилков и 18-летний Ильичев погибли смертью храбрых, закрыв своими телами японские амбразуры.

Война после капитуляции

На Западе принято считать, что Япония прекратила сопротивление 15 августа 1945 года.

В тот день император Хирохито обратился к подданным с заявлением о том, что страна принимает условия союзников, сформулированные на Потсдамской конференции. Решение сдаться якобы было продиктовано ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа. Но первое применение американцами нового оружия стало «всего лишь» массовым убийством мирного населения.

Императорские вооружённые силы продолжали сопротивление, которое было сломлено силами Красной армии.

Советский Союз вступил в войну с Японией 9 августа 1945 года, выполняя обязательства Ялтинской конференции, где в обмен на участие в войне против Японии наша страна возвращала Южный Сахалин (потерянный по результатам русско-японской войны 1904–1905 годов) и Курильские острова. Архипелаг Россия уступила Японии по Симодскому трактату 1875 года — в обмен на то, что японцы признали остров Сахалин российской территорией.

События развивались стремительно: к 12 августа Красная армия прорвала оборону Квантунской армии в Маньчжурии (это, помимо всего прочего, остановило садистские «эксперименты» отряда 771). Обвал фронта по сути и побудил Хирохито выступить с декларацией о капитуляции. Впрочем, окончательно Квантунская армия сдалась 20 августа.

И, невзирая на манифест микадо, японские войска продолжали удерживать Курилы от Шумшу до Кунашира. Считается, что гарнизоны не складывали оружие из-за проблем со связью — но более вероятно, из-за нежелания сдаваться.

15 августа Иосиф Сталин получил письмо от президента США Гарри Трумэна, где предлагалось, чтобы японские гарнизоны на Курилах сдавались командующему Тихоокеанским флотом США.

Дальнейшая переписка Вашингтона и Москвы указывала на то, что Соединенные Штаты, несмотря на Ялтинские соглашения, допускали возможность установления собственного контроля над Курилами. Это событие ускорило решение о начале десантной операции: Сталин приказал маршалу Александру Василевскому срочно высадить войска на Курилы.

Последний десант

16 августа командующий Тихоокеанским флотом адмирал Иван Юмашев отдал приказ о начале операции. Советские силы под общим командованием генерал-майора Алексея Гнечко включали 101-ю стрелковую дивизию (командир — генерал-лейтенант Порфирий Дьяков), батальон морской пехоты, артиллерийские и инженерные подразделения.

Силы ВМФ под командованием капитана 1-го ранга Дмитрия Пономарева состояли из 64 кораблей Тихоокеанского флота: минный заградитель «Охотск», патрульные корабли «Дзержинский» и «Киров», тральщики, десантные корабли. Авиационную поддержку оказывала 128-я смешанная авиационная дивизия (78 самолетов).

17 августа в 17:00 корабли с десантом вышли из Петропавловска-Камчатского под прикрытием истребителей и подводной лодки. Им предстояло, преодолевая ночной туман, за считанные часы достичь острова и застать противника врасплох.

Предстояло решить непростую задачу. Гарнизон острова во главе с генерал-лейтенантом Цуцуми Фусаки, 91-я пехотная дивизия насчитывали 8500 человек, с подкреплением с соседнего острова Парамушир (до 12 000 человек). В распоряжении японцев было более сотни орудий и 77 танков. Остров был превращен в мощный укрепрайон — 34 бетонных бункера, 24 дота, 310 пулемётных гнёзд.

В 02:38 батарея с мыса Лопатка (Камчатка) начала артиллерийскую подготовку, продолжавшуюся до 04:50. В 04:22 передовой отряд (1363 человека под командованием майора Шутова: батальон морской пехоты, роты пулеметчиков, минометчиков, автоматчиков, солдат с противотанковыми ружьями, саперов, солдат химической разведки и пеших разведчиков) начал высадку на северо-западном побережье Шумшу.

Условия были крайне тяжелыми: подводные скалы заставили корабли остановиться в 100–200 метрах от берега, десантники шли по пояс в ледяной воде, из 22 радиостанций уцелела только одна.

К 05:30 японцы были застигнуты врасплох. Часовые оказались захвачены без единого выстрела. Но к 06:00 гарнизон поднял тревогу.

Десант на ГИСУ «Полярный» перед высадкой на Шумшу

Японская артиллерия с мысов Кокутан-саки и Котомари-саки открыла огонь по десантным кораблям, потопив не менее четырех барж, сторожевой катер ПК-8 и повредив еще несколько судов. Японская авиация атаковала, но потеряла два самолета от зенитного огня, лишь слегка повредив патрульный корабль «Киров».

К 09:00 высадился первый эшелон (138-й стрелковый полк с артиллерией), захватив две господствующие высоты. С 11:00 до 12:00 японцы контратаковали с использованием танков (до 60 единиц), завязались ожесточенные бои с рукопашными схватками. Советские солдаты уничтожили 17 танков гранатами и ПТР.

В одной из схваток и проявили героизм старший матрос Вилков и краснофлотец Ильичев, повторившие подвиг Александра Матросова.

Днем японцы нанесли мощный удар, бросив в бой 18 танков, но не смогли скинуть десант в море: 17 танков оказались уничтожены, командир танкового полка убит. К 18:00 советские силы при поддержке корабельной артиллерии атаковали высоту 171 — ключевую позицию, укрепленную бетонированными дотами. После нескольких рукопашных схваток высота была взята к 20:00.

Ночью бои продолжились небольшими штурмовыми группами, саперы уничтожили доты. Высадился второй эшелон (373-й стрелковый полк), был построен временный пирс для выгрузки 11 орудий и боеприпасов. Авиация провела около 350 вылетов, атакуя тылы японцев.

19 августа бои возобновились с меньшей интенсивностью: советские силы методично подавляли огневые точки артиллерией. Японцы подтянули подкрепления с Парамушира (73-я пехотная бригада под командованием генерал-майора Судзино Ивао).

В 09:00 японский парламентер от генерала Цуцуми предложил переговоры о капитуляции, бои приостановились. Однако японцы затягивали переговоры, продолжая сопротивление. К вечеру советские силы, видя безрезультатность переговоров, смогли вытеснить противника с нескольких значимых позиций.

20 августа японцы обстреляли приближающиеся советские корабли, вызвав ответный удар авиации и артиллерии. Понимая безвыходность положения, 22 августа генерал Цуцуми официально капитулировал, приказав войскам сдаться. Советскими войсками захвачено: два генерала, 525 офицеров, 11 700 солдат на Шумшу.

23 августа примерно восемь тысяч японцев на Парамушире сдались без боя.

«Высокой ценой отстояли интересы страны»

Операция завершилась 1 сентября сдачей гарнизона Шикотана.

Десантная операция стала единственной битвой советско-японской войны, где советские потери (около 1567 человек, включая 416 убитых) превысили японские (1018 убитых), что подчеркивает ожесточенность сражений.

Операция продемонстрировала способность Красной армии проводить высадки в экстремальных условиях (туман, холодная вода, скалистый берег) и стала последним крупным десантом Великой Отечественной войны.

Успех на острове Шумшу привел к капитуляции японских гарнизонов на остальных островах без значительных боев, завершив операцию к 1 сентября 1945 года. В рамках Второй мировой войны операция ознаменовала фактическое завершение боевых действий на Дальнем Востоке и заложила основу для послевоенного раздела сфер влияния.

Это сражение подчеркнуло переход от оборонительных действий к наступательным операциям на Дальнем Востоке, дополняя разгром Квантунской армии в Маньчжурии и освобождение Сахалина.

«Шумшу — знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути, закончилась Вторая мировая война, — отметил 18 августа 2025 года полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. — Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии. Высокой ценой красноармейцам удалось отстоять интересы страны, защитить Родину и дать гражданам мирное небо над головой. И Шумшу не даст нам об этом забыть».