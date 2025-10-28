В День народного единства, 4 ноября, в московском выставочном зале «Манеж» начнёт работу историко-документальный выставочный проект «Великая победа. Россия — Моя история». Выставки, завершающие год празднования 80-летия Великой Победы, можно будет посетить до 8 декабря.

Мария Девахина/РИА Новости Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова на пресс-конференции, посвященной открытию ко Дню народного единства историко-документального выставочного проекта «Великая Победа. Россия — Моя история»

В преддверии открытия, 28 октября, в пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция организаторов проекта. В их числе Патриарший совет по культуре, Росархив, федеральные министерства культуры и просвещения, правительство Москвы, Государственный архив России, петербургский Русский музей, фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» и фонд «Прорыв».

Как пояснили участники пресс-конференции, проект, посвящённый Великой Отечественной войне и Победе, — часть XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства», которая также откроется 4 ноября.

Идея проекта родилась два года назад по предложению президента Владимира Путина и уже реализована в мае 2025 года в 26 исторических парках по всей стране, пояснил руководитель Росархива Андрей Артизов. Общий охват посетителей превысил 1 млн человек.

Впервые на одной площадке собрано не менее семи сотен важных исторических документов и экспонатов из 23 федеральных и региональных архивов. К проекту подключились 36 государственных музеев и частных коллекций.

«Такого объема уникальных артефактов мы не собирали никогда, эта экспозиция — особенная», — подчеркнул председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Историки, сотрудники музеев и архивов собрали и представили документы, позволяющие проследить ход войны с первых минут нацистского вторжения. В первом зале будут представлены: журнал посещений Иосифа Сталина от 22 июля 1941 года, подлинник директивы №1 наркома обороны Семёна Тимошенко о приведении войск в полную боеготовность и написанный от руки текст обращения Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза.

В разделе «Всё для фронта, всё для Победы» можно будет увидеть впервые собранные в таком объёме документы о не имевшей прецедентов в истории эвакуации заводов и фабрик. В критически сжатые сроки были спасены, развернуты на новом месте и «пущены с колёс» более 2,5 тысячи заводов, ставших «кузницей Победы».

Большая часть экспозиции посвящается трагедии и подвигу защитников и мирных жителей блокадного Ленинграда. «Люди умирали десятками тысяч ежедневно. Это человеческая трагедия, объясненная через художественные памятники и документы», — подчеркнул Артизов.

О том, что пережили люди, оставшиеся в осаждённом городе, напомнят строки «Блокадного дневника» Ольги Берггольц, фотографии Пискарёвского кладбища и хлебная пайка — «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» (по выражению Берггольц).

Часть экспонатов переданы из собраний Государственного Русского музея (ГРМ). Блокадные работы — особая гордость: художники умирали от голода, но оставили картины, подчеркнула генеральный директор ГРМ Алла Манилова. «Мы показываем подвиги глазами тех, кто мерз и голодал», — отметила она.

Русский музей на время «поделился» почти двумя десятками живописных полотен, включая «Оборону Севастополя» Александра Дейнеки. «Сакральность этой картина равновесна ее невероятным художественным достоинствам. Наш великий живописец ездил по местам боев и видел, как советский солдат побеждал в 1942 году», — рассказала Манилова.

О сакральном, священном измерении подвига наших воинов говорил и митрополит Тихон. «Священная история — это то, что происходит во взаимоотношениях человека с Богом», — подчеркнул глава Крымской епархии.

Центральный экспонат — мощи и иконы святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который был не только священнослужителем, но и выдающимся хирургом и анестезиологом.

Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, внес значительный вклад в развитие отечественной медицины (в том числе военной). В биографии святителя Луки отразилась вся сложность и неоднозначность великой и страшной эпохи.

Войно-Ясенецкий был репрессирован, провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. «Он оперировал в чемоданчике, который носил даже в тюрьме, — рассказал владыка Тихон. — Лечил и заключённых, и охранников. Это символ единства веры, науки и подвига».

При этом уже в 1946 году священник и хирург был реабилитирован и, более того, за участие в Великой Отечественной был награждён медалью «За доблестный труд», а за фундаментальную монографию «Очерки гнойной хирургии» был удостоен Сталинской премии. Но главный урок, о котором свидетельствует жизнь святого — это сочетание патриотизма, любви к Богу и помощи ближнему.

На выставке представлены примеры не только святости и подвига советских людей (как верующих, так и неверующих) — но и примеры того зла, с которым вёл борьбу наш народ.

В разделе «Обыкновенный нацизм» представлены свидетельства о преступлениях прибалтийских и украинских коллаборационистов, фабриках смерти, лагерях. «Мы не стали углубляться в тему власовцев, — пояснил Андрей Артизов, — чтобы не вспоминать об этом в День народного единства, но факты оккупационного режима показаны честно».

Завершится экспозиция разделом, в центре которого — Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом. Там же будут представлены подлинник Акта о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии от 8 мая 1945 года, автограф речи Георгия Жукова на Параде Победы 24 июня 1945-го и Акт о капитуляции Японии.

Рядом можно будет увидеть протоколы и тексты решений Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

Уникальность проекта, посвященного 80-летию Победы, заключается в его мультимедийности. Выставка сочетает архивы, искусство, цифровые нововведения, но приоритет — подлинники. «Это фундамент для понимания войны молодым поколением», — отметил Артизов. Расширение в мультимедийную зону — бережное дополнение реальности, цифровой подход позволяет миллионам, не сумевшим прикоснуться к оригиналам, услышать биение той эпохи. За жизнью выставки сможет следить любой желающий, кто не сможет вживую добраться до самой экспозиции. «Мультимедиа дополняет, но не заменяет подлинник», — подчеркнула Алла Манилова.

Митрополит Тихон завершил: «Судьба — от слова «суд Божий». Изучая историю, мы заглядываем в будущее». Выставка — не музейный реликт, а учебник для молодёжи: 700 экспонатов, от директивы до Знамени, от иконы до пайки хлеба.