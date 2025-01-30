История России и мира
Песков заявил о стремлении Запада предать забвению победу СССР над нацизмом
Запад проводит целенаправленную политику по преданию забвению исторической правды о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом 30 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия смогла...
30 января 2025
Последние из римлян. Как Россия спасла своих греков от криминального ига
Минобороны России 27 января официально подтвердило: бойцы группировки войск «Восток» освободили посёлок Великая Новосёлка в 75 километрах к юго-западу от Донецка, у границ ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями. В тот же день появились сообщения о боях на окраинах расположенного неподалёку...
30 января 2025
Битва за империю. Как поляки в 1863 году испортили себе Январское восстание
29 января 1863 года в Варшаву прибыла прусская делегация, направленная Отто фон Бисмарком: Пруссия была глубоко взволнована польским мятежом, поднятым против Российской империи, и хотела уточнить его масштабы. А заодно скоординировать совместные действий против польских повстанцев. 5 февраля...
29 января 2025
«Парад на руинах Москвы». Как ОУН* решила судьбу Украины на сто лет вперёд
Молодые украинские фашисты, ветераны битв 1917–1920 годов, прошедшие лагеря для интернированных, и деятели уже не существующих республик съехались 28 января 1929 года на первые Великие сборы в венском отеле на улице Канта, придерживаясь узнаваемого стиля. Их целью было создание Организации...
28 января 2025
ФСБ опубликовала архивные документы к 80-летию освобождения Освенцима
Рассекреченные архивные протоколы допросов поляка Юзефа Печки, работавшего надзирателем в концлагере Освенцим, опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ. Мужчина служил в польской армии и был пленён нацистами в 1939 году в ходе захвата Польши. Спустя два месяца...
27 января 2025
«Ничего, кроме стыда». Европа решила забыть тех, кто освободил Освенцим
«В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное...
27 января 2025
Последствия замедленной бомбёжки. Блокада Ленинграда в истории одной семьи
27 января — годовщина снятия блокады Ленинграда. Дата некруглая: Россия и мир отмечали 80-летний юбилей окончательного освобождения города в прошлом, 2024 году. Но для потомков тех, кто пережил блокаду, «красота» даты не имеет значения. Петербуржцы, ленинградцы каждый год в годовщину начала блокады...
27 января 2025
Минобороны опубликовало архивные документы о зверствах нацистов в Освенциме
Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников концлагеря Освенцим о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в лагере смерти. 80 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили концлагерь от...
27 января 2025
Археологи нашли древний тайник индейцев на военной базе США в Аляске
Археологи при летних раскопках обнаружили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска тайник дене (атабасков)возрастом порядка 1 тыс. лет. Об этом сообщил портал Alaska Public Media. В материале от 22 января отмечается, что первоначально учёные давали тайнику не более нескольких сотен лет...
25 января 2025
В ЛНР отметили 82-ю годовщину освобождения Беловодска и Станицы Луганской
В Луганской Народной Республике отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беловодска и Станицы Луганской. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. «В эти зимние дни 82 года назад началось освобождение территории Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. Тогда...
24 января 2025
Боуз призвал Трампа не путать роли США и СССР в победе над нацизмом
Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы во Второй мировой войне. США лишь помогли, получив свои вложения назад. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Россия помогла Соединённым Штатам победить...
новость часа
23 января 2025
Песков: слова Трампа о потерях СССР в ВОВ противоречат данным историков
Цифры о потерях СССР в Великой Отечественной войне, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не соответствуют данным профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал слова американского лидера о том, что...
23 января 2025
Песков: наибольший вклад в победу над фашизмом внёс Советский Союз
Наибольшую цену в борьбе с фашизмом заплатил Советский Союз, для США же оказанная помощь была частью бизнеса. Об этом 23 января на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой...
23 января 2025
Прощание с махновщиной. В Дебальцево была одержана «победа вопреки»
Ровно десять лет назад, 22 января 2015 года, после массированной артподготовки ополченцы Донбасса перешли в наступление на Дебальцевской дуге. Бои за овладение городом Дебальцево, одним из крупнейших железнодорожных узлов ДНР, стали последним из эпизодов «горячей фазы» донбасского конфликта и...
22 января 2025
В Госдуме попросили СК расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова
В Следственный комитет России поступил запрос о проведении расследования гибели в 1841 году поэта Михаила Лермонтова. Обращение в ведомство направил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. «Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с...
22 января 2025
В Следственный комитет обратились с просьбой расследовать гибель Лермонтова
Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев (фракция «Справедливая Россия — За правду») обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель русского поэта Михаила Лермонтова. «Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта...
новость часа
22 января 2025
Руки помнят. Почему «зига» Маска является частью американской культуры
Энергичный жест вскинутой «от сердца к солнцу» прямой рукой, исполненный возбужденным Илоном Маском после инаугурации Дональда Трампа, буквально взбудоражил всю мировую общественность. Возможно, Маск просто не очень умеет радоваться на публику, однако ведущие израильские СМИ тут же сравнили его...
21 января 2025
Игра в Кальмар. Почему Дания не хочет продавать Трампу Гренландию
Более половины населения Гренландии — автономной провинции Датского Королевства — выступило за выход из-под власти Его Величества Фредерика X и за присоединение крупнейшего в мире острова к Соединённым Штатам. Судя по данным свежего (6–11 января) опроса, 53,7% респондентов, по сути, поддержали идею...
17 января 2025
«И три рубля денег». Русские всегда приходят за своими
Из украинского плена на родину вернулись 25 бойцов российской армии, которых удалось освободить в результате обмена — стараниями Минобороны и спецслужб. Наши военные, многие из которых пережили издевательства от рук вээсушных «охранников», получат всю необходимую помощь российского государства и...
16 января 2025
Резня раздора. Как из костей убитых на Волыни поляков вырос кол для Украины
Свежее заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, директора польского Института нацпамяти и главного создателя стройного мифа о Волынской резне, явно зацепило его украинских коллег за живое. А высказался он против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за конфликта, связанного с...
15 января 2025