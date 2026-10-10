В первых числах октября 1731 года в урочище Майтобе на реке Иргиз (в современной Актюбинской области Казахстана) появилась группа всадников, прибывших с северо-запада. Это было посольство «белой царицы» Анны Иоанновны во главе с майором Кутлу-Мухаммедом Тевкелевым, которого его коллеги по Оренбургской экспедиции звали Алексеем Ивановичем.

ИА Регнум

Русская миссия во главе с татарским мурзой вошла в ставку Абулхаир-хана, владыки Младшего жуза или «малой орды» из восьми сильных родов, кочевавших в нынешнем Западном Казахстане. В ханской ставке не все приветливо приняли послов из России — несколько старейшин грозили расправой «неверным» и связавшемуся с ними мурзе Кутлу-Мухаммеду. Но — как гласит легенда — трое самых храбрых батыров защитили гостей, пообещав, что ни один волос не упадет с их голов.

И ровно 295 лет назад, 10 октября 1731 года, потомок Чингисхана Абулхаир и 29 старшин Младшего жуза на Коране присягнули российской императрице и признали ее покровительство над киргиз-кайсаками — как до XX века называли казахов. Через несколько дней миссия Тевкелева отправилась домой вместе с Ералы-султаном — сыном хана Абулхаира, сначала в Уфу, а затем и в Петербург.

В феврале 1734 года делегацию уже приняла императрица Анна в Зимнем дворце. Ералы от имени отца подтвердил, что его народ «удостоился высочайшей протекции и принятия в вечное подданство». Он же выразил надежду, что правительница России будет «содержать в неотменной своей императорской милости и защищении». Вернувшись в степь, Ералы убедил Абулхаир-хана в верности сделанного выбора — ведь государство русских велико и сильно.

Через два года после присяги Младшего жуза ее организатор майор Тевкелев распорядился основать в урочище Челяби на Южном Урале крепость — будущий Челябинск. Политическое влияние России уже начало распространяться южнее — в казахские степи и Туркестан.

Защитить от Кучума

Вопрос о российском контроле над степным фронтиром встал еще во времена Ивана Грозного. Еще в 1573 году к хану Хакк-Назару, который правил всеми тремя жузами — Старшим, Средним и Младшим, было направлено российское посольство. Этот контакт не состоялся: на берегах Камы оно было остановлено родственником Кучума — того самого узурпатора престола сибирских ханов, с которым воевала дружина Ермака Тимофеевича.

Но контакт всё равно был установлен усилиями купцов Строгановых — покровителей Ермака, которым царское правительство поручило защиту и освоение приуральских земель. У Строгановых был «патент» на беспошлинную торговлю с Киргиз-Кайсацкой ордой. И именно посланцы этой — выражаясь европейским языком — торговой компании встретились с Хакк-Назаром и заключили с ним взаимовыгодный договор.

Уже при сыне Ивана IV Фёдоре Иоанновиче из степи пришло первое прошение о принятии «под царскую руку». Казахский Тауекель-хан искал защиты от правителей Бухары и атак всё того же Кучума. Из Москвы прислали посла и царскую грамоту:

«Тевкель-царь и братья его, царевичи, все были под царской рукою. А государь — царь и великий князь — учнет их от всех их недругов уберегать, и стояли бы они на бухарского и на Кучума-царя».

Но процесс принятия под покровительство надолго сорвался из-за начавшейся в России Смуты. Для первых царей из династии Романовых приоритетами были восстановление государства, продолжение освоения Сибири, а на границе со Степью — установление порядка в башкирских землях.

Последняя империя Степи

У киргиз-кайсаков по-прежнему был запрос на защиту от внешних угроз. В XVII веке Казахское ханство разделилось на три жуза, где правили разные ветви чингизидов.

Этим разобщенным ордам теперь грозили не только единоверцы с юга — правители Хивы и Бухары, но и «неверные» с востока. В это время западномонгольские племена ойратов объединились в Джунгарское ханство. Принятие буддизма не помешало джунгарам создать последнюю великую степную империю. При хане Галдане-Бошогту они одновременно воевали с империей Цин и вели экспансию в степи Туркестана. С местным населением джунгары обращались так же, как их предки во времена походов Чингисхана.

Письмо Абулхаира-хана «белой царице» Анне Иоанновне, 1731 г.

В начале XVIII века джунгары были постоянной угрозой для Среднего жуза, владевшего степями в районе нынешней Астаны, а затем и для Младшего жуза в степях между Уралом и Эмбой.

«В 1717 году ханы Тявка, Каип и Абулхаир обратились за помощью к Петру I, — писал историк Владимир Лебедев. — Было приказано войти в сношения с казахами и помочь им в борьбе с их соседями (Джунгарией)». Для переговоров в качестве толмача привлекли молодого Кутлу-Мухаммеда Тевкелева.

Но сибирский губернатор Матвей Гагарин подозрительно долго готовился к экспедиции и тратил государевы деньги на личные нужды, за что и был казнен. Но пока готовился новый поход на помощь казахским чингизидам, в степь вторглись другие потомки Чингиза — джунгарские полководцы. Связь с казахскими жузами была потеряна.

Наладить «комоникацию»

Для Петра Великого более актуальным стал поход против персов, на юго-запад Каспийского побережья. Но первый император не забывал и о юго-восточной степи. Тевкелев вспоминал, что в 1722-м в Астрахани государь сказал:

«Чрез многих изволил уведомиться об оной орде. Она, орда — ключ и врата». Имелось в виду, что это ворота в Туркестан. И поэтому, сказал Пётр, «орда потребна под российской протекцией быть» и с ней нужно наладить «комоникацию».

Русский офицер Кутлу-Мухаммед Тевкелев

Во времена Петра казахи отбили джунгарское нападение сами, и вопрос их присяги пришлось решать уже Анне Иоанновне.

Русского офицера и толмача Тевкелева неспроста поставили во главе экспедиции.

Он знал в совершенстве не только русский и родной ему татарский, но и казахский, башкирский, узбекский, персидский языки, а также владел некоторыми европейскими. Пётр заметил его во время Прутского похода 1711 года, и далее он выполнял деликатные поручения государя на востоке, а также сопровождал его в Персидском походе.

Вместе с миссией майора Тевкелева неспроста были отправлены геодезисты и инженеры-фортификаторы.

После того как состоялся переход Младшего жуза под покровительство России, Абулхаир сам предложил Тевкелеву построить на своих землях и прилегающих к ним территориях города. Помимо Челябинска, был заложен Яицкий город (ныне Уральск), Оренбург, Орск и другие. Быстрыми темпами пошло освоение Южного Урала.

Абулхаир-хан

Младший жуз получил надежную защиту от вторжения с юга и востока. В последний год правления Анны Иоанновны, в 1740-м, — также ради защиты от джунгарских набегов — России присягнули хан и старшины Среднего жуза.

Старший жуз, владеющий землями в районе современной Алма-Аты, разоренный набегами южных соседей, был присоединен при Александре I в 1822 году.

Это был первый этап проникновения России в Центральную Азию, завершившийся в самом конце XIX века выходом на Памир, за которым уже начинались Афганистан и Британская Индия. Это не были колониальные захваты, подобные тем, что европейские державы вели «за морем».

Продвижение империи к юго-востоку было продиктовано и взаимным интересом степных и среднеазиатских народов. В случае казахов это была защита от джунгар, для жителей Средней Азии это было освобождением от всевластия местных ханов и эмиров, которые в XIX веке еще не изжили рабовладение. Миссия России в казахских степях и среднеазиатских оазисах была во многом цивилизаторской, и в любом случае российское присутствие гарантировало безопасность для народов региона.