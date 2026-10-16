«Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье», — доложил 16 октября Верховному главнокомандующему Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

ИА Регнум

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению отдельных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий», — добавил глава Генштаба в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Действия российских штурмовых отрядов были слаженными и позволили, несмотря на превращение Доброполья в укрепрайон, окружить противника и овладеть городом, цитирует Путина ТАСС.

Верховный главнокомандующий назвал взятие города заметным событием. «В ходе специальной военной операции это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР», — указал Путин.

Город находится в северо-западной части ДНР, в степи на левом берегу реки Бык. Расположение города делало его важнейшим узлом обороны ВСУ на подступах к славянско-краматорской «крепости».

Русский хутор Парасковеевка

Освобождение Доброполья заставляет вспомнить короткую, но поучительную историю о том, как промышленное развитие превращает гиблое место в полноценный город, и, к сожалению, этот процесс может оказаться обратимым.

Люди поселились в этих местах только около двух столетий назад. Известно наверняка, что земля там принадлежала помещику Албанскому, чью фамилию можно найти в списке дворян Бессарабской губернии.

Именно в его владениях в 1859 году был зарегистрирован хутор Парасковеевка, названный, по мнению местных краеведов, по имени одной из родственниц владельца. В нем было четыре двора и 44 жителя. Три года спустя, после отмены крепостничества там семеро крепостных получили по четыре десятины земли, а 19 дворовых остались ни с чем.

Так бы и осталась Парасковеевка обычным хутором, если бы не залежи каменного угля, обнаруженные поблизости в 1870–1880-е годы. К тому времени никаких дворян Албанских в этом краю не было: 28 десятин принадлежало местным крестьянам, остальные земли — помещикам, в том числе семейству Ениных. Иван Енин воспользовался исследованиями геологов и решил начать добычу угля для личных нужд и на продажу. Так в этих местах появилась первая шахта.

Штейгер и Разгон

Одновременно с русскими промышленниками в конце 1870-х в Донбасс пришел и иностранный капитал. К полезным ископаемым в районе Бахмута (современный Артёмовск), Константиновки, Енакиево особый интерес проявили бельгийские фирмы.

В 1910 году Русско-бельгийское общество начало эксплуатацию Эрастовского рудника, вокруг которого возникло поселение (ныне это поселок шахты «Алмазная», бывшей шахты имени РККА в черте Доброполья). У помещиков и зажиточного крестьянина по фамилии Разгон земли были взяты в долгосрочную аренду. В 1912 г. инженер Гребенев и штейгер Подольский заложили Святогоровский рудник по названию ближайшего села.

Еще один поселок возник возле расположенной неподалеку железнодорожной станции, названной Добропольем. Отсюда и имя будущего города.

Точного объяснения происхождения названия нет. Очевидно, что оно происходит от выражения «доброе поле», но почвы вокруг нынешнего города не отличаются «добротой» — плодородием. Один из вариантов объяснения: название служило своего рода оберегом — по принципу «как это место назовут, такой и будет жизнь». Примеров такой позитивной топонимики много в Донбассе, Новороссии и в Слободских землях. Например, в Харьковской области семь сел с названием Благодатное, четыре одноименных села в ДНР, пять в Херсонской и три в Запорожской области. Не так далеко от Доброполья располагаются Райгородок, Рай-Александровка и село Прелестное.

Ветка, на которой «выросла» станция Доброполье, была построена от станции Гришино в 1915 году специально для отгрузки угля с Эрастовского и Святогоровского рудников.

Бельгийская компания не оставила доброй памяти у жителей этих поселков. Безразмерный рабочий день, система штрафов и обсчетов, ручной труд без элементарной механизации приводили к стачкам.

В Первую мировую войну эти места были глубоким тылом, почти тысяча верст отделяла шахтерские поселки от линии фронта, горняки и железнодорожники имели бронь, мобилизации подлежали лишь жители близлежащих сел.

Во время Гражданской войны поселки не раз переходили из рук в руки.

С 2 февраля 1920 г. окрестные земли были конфискованы у помещиков, начался процесс национализации Святогоровского и Эрастовского рудников.

«Подняли шахтеров на восстание»

Лишь около 1931 года началась модернизация уже действующих шахт и строительство новой — Добропольской. Затем пришла очередь открытия больницы и двух средних школ вместо одной начальной. В 1935 г. окрестные поселки были объединены в Добропольский район.

С началом Великой Отечественной войны Доброполье активно готовилось к тому, что фронт подойдет к этим местам. Шахтное оборудование было демонтировано и перевезено в Казахстан. Туда же в эвакуацию отправились и многие горняки.

19 октября 1941 г. поселок был оккупирован нацистами. Там оставалась подпольная организация, но она быстро была выдана местными предателями, и сопротивление оказалось не организованным вплоть до января 1942 года, когда 5-й кавалерийский корпус генерал-майора Андрея Гречко (будущего маршала и министра обороны) выбил немцев из Доброполья — но, увы, ненадолго. За месяц, вплоть до 20 февраля, город дважды переходил из рук в руки.

За это время советские бойцы успели создать в Доброполье партизанскую группу во главе с товарищем Тарадайко. В течение года она вполне успешно противостояла попыткам нацистов восстановить добычу угля — перерезала связь и сбрасывала охрану шахты «Гигант» в ствол.

Эта группа вошла в состав наступающих частей Красной армии 10 февраля 1943-го. Но и это освобождение Доброполья оказалось кратковременным — всего на десять дней. Вплоть до окончательной зачистки от немцев в сентябре местное население активно сопротивлялось нацистскому террору.

«В Добропольском и Селидовском районах под руководством секретаря подпольной партийной организации рабочего поселка Кураховка Литвиненко активно действовала диверсионная группа, — писал доцент Донецкого университета, участник Великой Отечественной войны Иван Омельяненко. — Группа провела ряд диверсий, нарушала телефонную и телеграфную связь противника. 8 сентября, когда части Красной армии находились в 6 километрах от Кураховки, группа подняла население поселка и рабочих шахты № 38 на вооруженное восстание».

Какой надо Жданов

Когда 9 сентября 1943 года 279-я стрелковая дивизия Юго-Западного фронта выбила врага из Доброполья, положив конец нацистской оккупации, обнаружились последствия немецкой тактики выжженной земли. Шахты были затоплены, промышленная инфраструктура разрушена.

Восстановление производств и городских кварталов шло ускоренными темпами. Уже менее чем через год после освобождения, в 1944-м шахты начали выдавать на-гора первый уголь, школьники вернулись за парты, заработал городской клуб.

Шахта 17–18 имени РККА, город Доброполье, 1960–70 гг.

Для бесперебойной работы промышленных предприятий в Доброполье производилось организованное переселение как из окрестных сел, так и из Винницкой и Житомирской областей.

18 августа 1953 года рабочие поселки были объединены в город Доброполье с населением 18 тысяч жителей.

Тогда же, в год смерти Сталина вступила в строй обогатительная фабрика. Вокруг нее стал формироваться поселок Ждановский.

К слову, в начале 90-х это поселение «переименовали без переименования» — вместо секретаря ЦК ВКП (б) мариупольца Андрея Жданова оно стал именоваться в честь знаменитого земляка — академика Виктора Жданова, уроженца села Святогоровка, который первым в СССР исследовал СПИД.

Троллейбус идет через хутор

Промышленное развитие сделало Доброполье из нескольких рабочих поселков вполне сложившимся городом. В 1959 году близ него были разведаны залежи коксующегося угля. Там началось сооружение шахт № 1 «Водянская» и № 3 «Доброполье», имени XXI съезда КПСС. Но то, что отличало город от всех соседних населенных пунктов, появилось немного позже.

23 августа 1968 года в Доброполье было открыто троллейбусное сообщение. В результате он стал одним из самых маленьких городов в мире и самым миниатюрным в СССР, где были протянуты троллейбусные провода. Эта «фишка» отличала Доброполье вплоть до 2011 года, после чего там остались только обыкновенные маршрутки.

Троллейбус на проспекте Победы в Доброполье. 1968 год

На начало 1980 года в городе действовали производственное объединение «Добропольеуголь» из девяти каменноугольных шахт, обогатительная фабрика, завод железобетонных изделий и конструкций, хлебный и молочный комбинаты.

По переписи 1979 года в городе проживало 32,5 тысячи человек, а своего пика Доброполье достигло в 1993-м, когда, по оценкам местных статистиков, численность населения достигла 41 тысячи.

С этого момента количество жителей неуклонно снижалась — депопуляция стала обычным явлением в украинских моногородах, где в постсоветские времена закрывались производства.

Первый рубеж сопротивления

Весной 2014-го в Доброполье, как и по всему Донбассу, проходили выступления против переворота в Киеве и за самоопределение. Шахтерский городок на северо-западе ДНР одним из первых ощутил на себе, что такое «антитеррористическая операция» по-киевски. Уже 9 апреля 2014 года в районе Доброполья были замечены танки ВСУ, двигавшиеся в сторону Донецка. Это при том, что официально «АТО» была объявлена врио президента Александром Турчиновым лишь 13 апреля.

Вопреки угрозам со стороны неонацистов, в мае 2014-го в Доброполье, как и по всей ДНР, прошел референдум о самоопределении Донецкой республики — который подтвердил нежелание жителей оставаться в одном государстве с идейными наследниками бандеровцев.

Но к началу лета город уже находился под оккупацией ВСУ и нацбатов. Рубежом сопротивления стал поселок при железнодорожной станции Мерцалово в 12 километрах к востоку от Доброполья. Судя по сводкам за 13 июня 2014 года, местный отряд ополченцев ДНР вел бои при поддержке БТР-80 и установки РСЗО «Град». Но силы были явно неравны — под ударами противника бойцы ополчения были вынуждены отступить.

Район Доброполья надолго стал тыловой базой украинской армии в оккупированной ею части ДНР. После начала СВО, когда линия боевого соприкосновения начала сдвигаться от Донецка к северу и северо-западу, Доброполье стало важным «хабом» в ближайших тылах ВСУ, через город шло снабжение украинской группировки в городах Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград в киевской терминологии).

В подземных помещениях шести шахт и двух обогатительных фабрик ВСУ складировали боекомплекты почти для всей группировки в оккупированной части Донбасса.

С освобождением Красноармейско-Мирноградской агломерации и с началом продвижения армии России к Славянску и Краматорску Доброполье начало стремительно «терять стратегическую ценность» — как в таких случаях выражаются в командовании противника. Освобождение города и дальнейшее наступление ВС России открывают возможность для возрождения Доброполья — где после восстановления, вполне возможно, вновь пустят троллейбус.