Пятьдесят лет назад, 20 ноября 1976 года на экраны США вышла спортивная драма «Рокки». Американская, а заодно и мировая массовая культура обрела одного из самых узнаваемых своих героев. Простого парня из народа, из неблагополучной среды, который перебивался случайными заработками, давно смирившись с тем, что крупных свершений ему не видать. Но в итоге вознесся на вершину.

ИА Регнум

Этого парня звали Рокки Бальбоа. И его вымышленная биография не просто красивая (хотя, если вкупе со всеми сиквелами рассматривать, то где-то не такая уж и красивая) история, а экранное воплощение американского мифа. Которое менялось вместе с ним на протяжении всех 50 лет.

В 1977 году «Рокки» взял три «Оскара», включая главный — за лучший фильм. Не потому, что какими-то выдающимися художественными качествами обладает. Хотя какими-то он, безусловно, обладает. Но в конкурентах у него тогда были фильмы, прямо скажем, поискуснее. Тот же «Таксист» Мартина Скорсезе.

Главную кинонаграду фильм получил за то, что хлестким джебом — внезапным прямым ударом — попал прямо в общественно-политический нерв.

Такой же, как все

Америка тогда переживала последствия вьетнамской войны и уотергейтского скандала. Страна испытывала экономические трудности. На слуху было слово «стагфляция» — экономический спад — и как следствие безработица плюс быстрый рост цен. Эти и многие другие факторы подрывали уверенность нации в завтрашнем дне.

И тут появляется киногерой, который тоже в глубоком кризисе из-за нереализованности (боксер-профессионал на побегушках у местного мелкого криминала!) и испытывает свои экономические трудности. Ему едва хватает денег на жизнь в маленькой квартирке в Кенсингтоне — районе Филадельфии, который и сейчас остается центром наркоторговли, что уж говорить о 1970-х.

Кадр из фильма «Рокки». 1976 год. Реж. Джон Эвилдсен. США

Но благодаря целеустремленности, упорству, стойкости, вере в себя и оптимизму Рокки — нет, не становится чемпионом. Но утверждает за собой моральное право не признавать поражения. Что тоже неплохо и в то же время реалистично, и может вдохновить миллионы таких же «нечемпионов».

Как раз этому Америка у «Рокки» научилась очень хорошо — не признавать поражений. Впоследствии весь мир не раз «имел удовольствие» не без удивления наблюдать, как это работает. На примерах тех войн, которые американцы раз за разом развязывают и которые раз за разом не заканчиваются ничем хорошим.

Правда, нынешнюю Америку в каждом из напрашивающихся примеров справедливее будет сопоставить не с нищим аутсайдером Рокки, а с его соперником в первом фильме Аполло Кридом — человеком при деньгах, статусе и влиянии, самодовольным и убежденным в собственном превосходстве. Вот и в последнем конфликте со своим участием Америка ведет себя соответствующе.

Но в середине 1970-х всё было совсем не так, и успех первого «Рокки» очень удачно совпал с началом масштабного обновления страны, которое разворачивалось одновременно на нескольких уровнях, включая культурный, политический и экономический.

Рокки Бальбоа и его соперник Аполло Крид. Кадр из фильма «Рокки». 1976 год. Реж. Джон Эвилдсен. США

Параллельно с выходом «Рокки» — тогда же, в ноябре 1976 года, — на выборах президента победил демократ Джимми Картер, и в его пути к этой победе трудно не усмотреть параллели с сюжетом фильма: тот, как и герой Сильвестра Сталлоне, был из народа и позиционировался как альтернатива тому, что Дональд Трамп сейчас называет «вашингтонским болотом».

Важно то, что в «Рокки» отразились чаяния представителей белого рабочего класса. После успехов масштабных движений за права разнообразных меньшинств в 1960-е они ощущали себя забытыми и обделенными, настоящим white trash — «белым отребьем». А тут мало того что главный герой из той же социальной группы, так еще и антагонист — чернокожий.

В общем, «Рокки» стал идеальным примером того, как культурный образ резонирует с общественными настроениями. Отсюда и далее, на протяжении второй половины 1970-х и 1980-х, США постепенно вышли из кризиса, а «Рокки», в свою очередь, оформился в прибыльную долгоиграющую франшизу.

Враг извне

После «человека из народа» — Картера — к власти пришел «человек из Голливуда» — Рональд Рейган, что ознаменовало начало новой политической эпохи, со ставкой на патриотизм, военную мощь, экономическую инициативу, традиционные ценности и мировое лидерство. На эпоху Рейгана пришелся последний виток холодной войны, которую требовалось вести в том числе и на информационном поле, при помощи массмедиа.

Рокки Бальбоа против Ивана Драго. Кадр из фильма «Рокки IV»1985 год. реж. Сильвестр Сталлоне. США

В связи с чем Рокки потребовался противник не изнутри, а извне. И такой противник был найден — в лице монстроподобного Ивана Драго.

Драго — продукт советской системы, в большей степени разработка ВПК, чем живой человек. Он практически лишен индивидуальности, являясь воплощением мощи советского государства и орудием его внешней политики.

Тогда как Рокки — полная противоположность, олицетворение американского индивидуализма. Он всё делает сам, на характере и энтузиазме, тренируясь в примитивных спартанских условиях. И у него двойная мотивация: отомстить за друга и защитить честь отчизны на территории идеологического противника.

Опять-таки характерная американская привычка — защищать честь отчизны где-нибудь подальше от самой отчизны. Ну и любой, кто хотя бы отдаленно знаком с миром профессионального бокса, знает — за каждым боксером столь высокого класса стоит целая команда тренеров, врачей и прочего персонала.

Это не то чтобы претензия к фильму. В конце концов, поводов для обоснованных претензий «Рокки IV» давал и без того предостаточно (что конвертировалось в три пародийные «Золотые малины» вместо «Оскаров»). А просто лишнее свидетельство того, что серия окончательно встроилась в американский политический миф.

«Рокки IV» прямо транслировал основные постулаты американской идеологии, формулируемые так: модель жизнеустройства США — единственно правильная, а того, кто с этим не согласен и придерживается какой-то иной модели, можно и нужно переубеждать теми или иными средствами.

Нокаут и возвращение

Какое-то время эти постулаты действительно сохраняли актуальность. Они получили мощное подкрепление с распадом СССР, однако вместе с тем исчез и прежний понятный противник, относительно которого можно было определять собственную идентичность.

Это стало причиной очередного кризиса, причем как для США, так и для «Рокки». «Рокки» сделался никому не нужным и после провальной пятой части выпал из культурного поля на 16 лет. Пока в нем снова не появилась острая необходимость — в эпоху, наступившую после 11 сентября 2001 года.

Америка столкнулась с угрозой, которую невозможно было устранить привычными методами.

Возникла потребность в образах защитника, сильного мужика, способного выдержать удар и дать решительный отпор. Правда, в реальности решительный отпор обернулся новыми затяжными безрезультатными войнами.

Так что к 2006 году, когда вышла перезагрузка франшизы — фильм «Рокки Бальбоа», ура-патриотические настроения заметно утихли и внутри США нарастали споры о методах борьбы с терроризмом, эффективности внешней политики и цене американского вмешательства.

Так что камбэк Рокки выглядел уже как попытка восстановить утраченное чувство собственного достоинства.

В «Рокки Бальбоа» заглавный герой в последний раз выходит на ринг не ради какого-то спортивного достижения (на спортивные достижения ему уже не хватает сил), а для того, чтобы выбраться из экзистенциальной ямы, доказав себе и всем вокруг, что он всё еще чего-то стоит.

Чужие кулаки

После этого Рокки отходит на второй план, принимая на себя роль хранителя культурной памяти и наставника следующего поколения. Тогда как на первый план в трилогии «Крид» выходит сын Аполло Крида, который представляет уже не белый рабочий класс, а всё еще угнетенное чернокожее население.

А далее, в 2018 году, в фильме «Крид 2» снова на экране разворачивается американо-российское противостояние в формате боксерского поединка: Адонис Крид против сына Ивана Драго — человека, который, напомним, убил его отца. И которого потом, после поражения от Рокки в «Рокки IV», как тут же выясняется, жизнь изрядно потрепала.

А именно: в качестве наказания его сослали на Украину. В связи с чем главной мотивацией для русских злодеев становится не титул, а обещанное в придачу к нему возвращение домой — в Россию. Но, конечно, по ходу сюжета зрителю дают понять, что в Россию никому возвращаться не надо.

Поверженный когда-то враг восстановился, окреп и, накачанный вредными установками о необходимости возрождения былого величия, одержим жаждой реванша. Так подается суть магистрального конфликта в фильме «Крид 2». Стало быть, снова придется Рокки пустить в ход кулаки. Только на этот раз уже не свои, а чужие.

В 2026 году и Рокки как персонаж, и Сильвестр Сталлоне как его лицо вроде бы окончательно ушли на покой. Но Рокки как часть мифа никуда, конечно, не делся. Теперь на экраны выходит фильм «Рокки — это я» о том, как снимался первый «Рокки». История совершила полный круг, вернувшись в исходную точку.

Снова кризис, сопряженный с экономическими трудностями, политическими скандалами и военными неудачами. И снова Рокки оказывается кстати — в качестве символа не победы (не так уж часто мы видели, как он кого-то побеждает), но способности невозмутимо, с видом триумфатора переживать поражения.